Вячеслав Екимов: Снимаю шляпу перед Войновой Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов прокомментировал второе место Анастасии Войновой в индивидуальном спринте на чемпионате мира в Берлине.

- Я снимаю шляпу перед Настей Войновой. Она в этом году пережила серьезные проблемы со здоровьем, и все эти проблемы были буквально в январе. Сейчас февраль, и у Насти есть медаль в индивидуальном спринте. Она и Даша - это наш золотой фонд. На них стоит равняться всем, в том, как они работают, как прогрессируют, - цитирует Екимова «РИА Новости».

Добавим, что в финале Войнова в двух заездах уступила немке Эмме Хинце. Бронзу чемпионата мира в данной дисциплине завоевала Лэй Вайси из Гонконга.