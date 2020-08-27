Вячеслав Екимов: Власов вытащил свой счастливый билет, и у него большие перспективы

- Я рад за него, что он попал в протуровскую команду, там совсем другой подход, другой уровень подготовки, задачи выстраиваются на сезон совершенно другие.

Он вытащил свой счастливый билет, у него большие перспективы, учитывая возраст, учитывая ту заявку, которую он сделал. Это то, что мы называем национальным достоянием, это то, с чем мы пойдём под Олимпийские игры, - переедает слова Екимова News.ru.

Напомним, что 24-летний Власов в нынешнем сезоне одержал уже три победы. Выиграл «Джиро дель Эмилия», «Мон-Ванту Челлендж» и этап «Тура Прованса», а также финишировал третьим на гонке Мирового тура «Тур Ломбардии».