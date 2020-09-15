Сиваков финишировал четвертым на 16-м этапе «Тур де Франс». Победителем стал немец Кемна

Немец Леннард Кемна из команды Bora-Hansgrohe стал победителем 16-го этапа «Тур де Франс», преодолев 164 километра дистанции между Ла Тур-дю-Пен и Вильяр-де-Ланс за 4 часа 12 минут и 52 секунды.

Второе место занял эквадорец Ричард Карапас из Ineos Grenadiers (+1 минута и 27 секунд), третьим финишировал швейцарец Себастьян Райхенбах из Groupama–FDJ (+1:56), а четвертым –россиянин Павел Сиваков, выступающий за Ineos Grenadiers. Россиянин уступил победителю этапа 2 минуты и 34 секунды.

В генеральной классификации лидирует словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma. Второе место занимает его соотечественник Тадей Погачар (UAE, +40 секунд), третье – колумбиец Ригоберто Уран (EF Pro Cycling, +1 минута и 34 секунды). Сиваков занимает 89-е место.

Следующий 17-й этап состоится 16 сентября.