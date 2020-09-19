Словенец Погачар гарантировал себе победу на «Тур де Франс»

Словенский велогонщик Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates гарантировал себе победу на «Тур де Франс».

21-летний словенец выиграл гонку с раздельным стартом на 20-м этапе между Люром и Ла План де Бель Фий (36,2 км). Погачар на 1 минуту и 56 секунд опередил своего соотечественника Приможа Роглича из команды Jumno–Visma, и это сделало Тадея лидером общей классификации с перевесом. Роглич опустился на вторую строчку общего зачета и уступает Погачару 59 секунд.

На третьей строчке общей классификации находится австралиец Риче Порт (Trek–Segarfredo). Погачару он проигрывает 3 минуты и 30 секунд.

Россиянин Павел Сиваков из Ineos находится на 87-м месте в общей классификации.

Завтра 20 сентября состоится заключительный 21-й этап «Тур де Франс», но он традиционно имеет товарищеский характер. Гонщики не сражаются за результат, а лидер общего зачете финиширует на Елисейских полях во главе пелотона.