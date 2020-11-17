Гонщики Marathon-Tula принесли России золото и серебро чемпионата Европы по велоспорту на треке

Дубченко завоевал для сборной России первое за восемь лет золото в этой дисциплине. Российская команда обогнала в финале сборную Италии «с догоном» (согласно правилам гонки, две команды стартуют с разных сторон трека, и если одна догоняет другую, то автоматически выигрывает).

В женском мэдисоне выиграла Италия, опередившая российскую команду всего на одно очко. Третье место заняла сборная команда Великобритании. Команду Marathon-Tula на чемпионате Европы представляли три спортсмена: Климова, Дубченко и Тамара Дронова. Гонщики выступили в семи дисциплинах, ни в одной из которых не показав результат ниже пятого места.