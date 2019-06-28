Зубков не вернул золотую медаль Игр-2014

Спортсмен стал двукратным чемпионом Игр-2014, но в феврале 2018 года он решением Спортивного арбитражного суда (CAS) был лишен этих наград за нарушение антидопинговых правил.
– Я ничего не возвращал, потому что я невиновен, – цитирует Зубкова ТАСС.
Напомним, что Московский городской суд разрешил не признавать решение CAS на территории России.
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