Зубков не вернул золотую медаль Игр-2014 Российский бобслеист Александр Зубков до сих пор не вернул золотую медаль за победу на Олимпиаде в Сочи.

Спортсмен стал двукратным чемпионом Игр-2014, но в феврале 2018 года он решением Спортивного арбитражного суда (CAS) был лишен этих наград за нарушение антидопинговых правил.

– Я ничего не возвращал, потому что я невиновен, – цитирует Зубкова ТАСС.

Напомним, что Московский городской суд разрешил не признавать решение CAS на территории России.