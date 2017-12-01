Андрей Сироткин: В бою с Ригондо мастер-класса от Ломаченко мы не увидим
Российский боксер второго среднего веса Андрей Сироткин поделился ожиданиями от боя украинца Василия Ломаченко и кубинца Гильермо Ригондо.
Напомним, что бой пройдет в Нью-Йорке 9 декабря.
– Очень крутой бой.
– Ждете мастер-класса от Ломаченко или конкурентного боя?
– В этом бою мастер-класса от Василия не получится. Ригондо – конкурентный боксер. Тоже двукратный победитель Олимпиады. Для Васи бой не будет легким, но для зрителей будет очень интересный.
– Разница в весе и возрасте между боксерами не смущает?
– Нет. На таком уровне такие профессионалы умеют делать свое дело. Не исключаю, что во время поединка мы даже не заметим разницы в весе и возрасте.
– Кто из предыдущих соперников Ломаченко сумел доставить ему наибольшие проблемы? Понятно, что Орландо Салидо его победил…
– Да. Видел этот поединок. Салидо все время бил ниже пояса. Даже по ногам. Все бока отбил.
Про других соперников – не знаю. Они все в какой-то момент отказывались продолжать бой. Причем каждый раз первый-второй раунды получались где-то равными, а затем Василий «съедал» свою жертву. Вроде равный бой, а затем все с ног на голову переворачивается за один раунд. «Дальше не пойду. Не знаю, что с ним делать», – думают соперники. И первые проблемы Васе доставит именно Ригондо.
– У Ригондо тоже больших боев не очень много. Вам не кажется, что его избегают?
– Да. Он не отказывался ни от кого. Не бегал от соперников. Менеджеры не могли договориться. Профессиональный бокс – такая штука, от менеджеров многое зависит.
– Не в чистом виде спорт. Бизнес.
– Да. И элемент шоу. Нужно не просто подобрать соперника, а найти такого, чтобы получилось шоу. Если соперник хороший, а шоу не получится, боя не будет.
– Помимо Ригондо с кем бы вам хотелось увидеть Василия? Кто ему может доставить проблем?
– Сейчас не нужно об этом думать и переходить в другой вес я бы ему не советовал. Нужно провести этот бой и убедительно его выиграть. Ожидания очень большие. Красивая и досрочная победа выведет его на другой уровень.
– Дай бог, поединок не будет испорчен, как это произошло с боями Геннадия Головкина с Саулем Альваресом и Сергея Ковалева с Андре Уордом. И тогда в случае победы одного из боксеров, его по праву можно считать лучим в мире.
– Именно так.