Напомним, что бой пройдет в Нью-Йорке 9 декабря.

– Очень крутой бой.

– Ждете мастер-класса от Ломаченко или конкурентного боя?

– В этом бою мастер-класса от Василия не получится. Ригондо – конкурентный боксер. Тоже двукратный победитель Олимпиады. Для Васи бой не будет легким, но для зрителей будет очень интересный.

– Разница в весе и возрасте между боксерами не смущает?

– Нет. На таком уровне такие профессионалы умеют делать свое дело. Не исключаю, что во время поединка мы даже не заметим разницы в весе и возрасте.

– Кто из предыдущих соперников Ломаченко сумел доставить ему наибольшие проблемы? Понятно, что Орландо Салидо его победил…

– Да. Видел этот поединок. Салидо все время бил ниже пояса. Даже по ногам. Все бока отбил.

Про других соперников – не знаю. Они все в какой-то момент отказывались продолжать бой. Причем каждый раз первый-второй раунды получались где-то равными, а затем Василий «съедал» свою жертву. Вроде равный бой, а затем все с ног на голову переворачивается за один раунд. «Дальше не пойду. Не знаю, что с ним делать», – думают соперники. И первые проблемы Васе доставит именно Ригондо.

– У Ригондо тоже больших боев не очень много. Вам не кажется, что его избегают?

– Да. Он не отказывался ни от кого. Не бегал от соперников. Менеджеры не могли договориться. Профессиональный бокс – такая штука, от менеджеров многое зависит.

– Не в чистом виде спорт. Бизнес.

– Да. И элемент шоу. Нужно не просто подобрать соперника, а найти такого, чтобы получилось шоу. Если соперник хороший, а шоу не получится, боя не будет.

– Помимо Ригондо с кем бы вам хотелось увидеть Василия? Кто ему может доставить проблем?

– Сейчас не нужно об этом думать и переходить в другой вес я бы ему не советовал. Нужно провести этот бой и убедительно его выиграть. Ожидания очень большие. Красивая и досрочная победа выведет его на другой уровень.

– Дай бог, поединок не будет испорчен, как это произошло с боями Геннадия Головкина с Саулем Альваресом и Сергея Ковалева с Андре Уордом. И тогда в случае победы одного из боксеров, его по праву можно считать лучим в мире.

– Именно так.