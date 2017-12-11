– Это был праздник бокса или немного не то?

– Немного не то. Я думал, что будет намного интереснее. Все-таки два двукратных олимпийских чемпиона. Одни из самых ярких бойцов дивизиона.

Я знал, что Ломаченко фаворит, и он будет выглядеть лучше соперника. Вася моложе и он на пике формы, а Ригондо уже на исходе. Легковесы раньше заканчивают карьеру. 70 на 30 отдавал предпочтение Ломаченко, но ждал интересный поединок.

По какой-то причине в четвертом-пятом раунде Ригондо все ниже и ниже садился. Ломаченко заходил на него справа и слева. Даже сверху и атаковал в туловище. Было не очень интересно смотреть. Потом вдруг Ригондо отказался от продолжения боя. Якобы из-за травмы кисти. Я ждал большего, но после просмотра подумал, что Ломаченко хорош, и еще не вышел на свой пик. Это новый Флойд Мэйвезер, Рой Джонс и Шугар Рэй Леонард. Все перспективы стать лучшим боксером вне зависимости от весовых категорий у него есть. В следующем весе он докажет то же самое. И через весовую категорию. Года три-четыре будет править, будет лучшим.

– Что не получилось у Ригондо? Мог ли он выступить лучше?

– В первую очередь сказался возраст. Все-таки 37 лет. Я закончил карьеру в 35. «Наелся» боксом так, что не просто не хотелось выходить на ринг, не хотелось даже тренироваться. Одно и то же каждый день – устал от этого. Рано ли поздно любой спортсмен испытывает то же самое. Ригондо в том числе. Он – очень сильный боксер. Даже внешне это понятно. По выражению его лица видно, что он – настоящий боец. Но проходит время, и, слава богу, когда вовремя понимаешь, что пора заканчивать. Некоторые продолжают карьеру и происходят грустные вещи: поражения, поражения нокаутом и травмы.

– Рой Джонс – яркий пример.

– Да. Вспомните его молодым. На него молились. И сейчас. Много лет назад я комментировал его поединок с Денисом Лебедевым. Он просто «убил» Роя Джонса. Многие плакали на трибунах и у телевизора. Не понимали, как их кумир так некрасиво проиграл. Я был рядом и видел, что Рой Джонс был уже не тот.

– Про травму Ригондо вы сказали, словно не верите в нее. Решил сохранить лицо?

– Кто будет кричать: «У меня травма. Я не могу боксировать»? Посоветовались в углу и приняли решение не продолжать бой. Дальше было бы хуже. Хоть перелом, хоть вывих – это боль. Боксировать одной рукой шесть раундов – нереально.

– Вы сравнили Ломаченко с Мэйвезером и Леонардом, Боб Арум пошел дальше и сказал, что Василий уже превзошел Мэнни Пакьяо и Мохаммеда Али. Насколько он преувеличивает?

– Ломаченко действительно один из самых лучших боксеров мира. Не берусь сказать, что самый-самый. Слова Арума – это реклама своего бойца, чтобы люди верили, включали телевизор. Он популяризирует своего спортсмена. Будет он лучшим или нет? Время покажет. Я верю, что будет.

У него было непонятное поражение во втором бою, а дальше победы и победы яркие. Он только набирает свой уровень. Он еще не на пике. Через годик-два мы увидим другого Ломаченко – более активного, быстрого.

Вы знаете, что кроме занятий боксом, он занимается триатлоном: бег, плавание и велосипед. Это тяжелый вид спорта, а Ломаченко является мастером этого спорта.

– Страшно представить, что из него получится.

– Да. Человек очень физически развит, очень координирован, быстр, молод, умен и у него большие перспективы.