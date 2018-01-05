В Калифорнии только-только полностью легализовали употребление марихуаны, а кое-кто уже придумал, как на этом заработать.

С 1 января 2018 года в штате Калифорния наконец полностью легализовали употребление марихуаны в рекреационных целях. Теперь любой человек старше 21 года может спокойно приобрести «кое-что» для своего личного пользования в сертифицированных магазинах.

Пока среднестатистические жители США радуются победе, прославленный боксер Майк Тайсон решил стать фермером. И не просто, а настоящим каннабиноидным сельскохозяйственным деятелем. Бывший спортсмен торжественно открыл ферму в черте города Калифорния Сити. А называется она весело – «Ранчо Тайсона». На ферме экс-чемпиона мира будут выращивать каннабис, а заодно и проводить исследования по использованию «травки» в медицинских целях.

Mike Tyson is now a marijuana farmer. https://t.co/uZWZoT4Wpg — USA TODAY (@USATODAY) 3 января 2018 г.

Тайсон решил построить также завод по переработке растения и чуть ли не лично будет руководить продажей своей марихуаны.

Майк все продумал. Если взглянуть на план участка, заблаговременно приобретенного за кругленькую сумму, то сразу же можно заметить фундаментальный подход к новому делу. Помимо упомянутого завода и магазина, там появится школа, в которой будут обучать других производителей. Места хватит и на огромную плантацию – общая площадь латифундии Тайсона – более 16 гектаров.

Возможно ли, что к Майку присоединятся другие звезды спорта? Конечно! Например, Усэйн Болт. Еще в 2009 году великий ямайский бегун легкомысленно ответил на вопрос о марихуане: «У нас учатся крутить косяки еще в детстве».

А как же фристайлер Джон Сприггс, который еще прошлой зимой заключил спонсорский контракт сOregrown Industries – компанией-производителем медицинской марихуаны. «Я счастлив представлять одну из крупнейших фирм США, выращивающих марихуану. Oregrown заботится о качестве продукции и выращивает её органическим способом. Я очень рад и взволнован представлять область, в которую верю», - рассказывал тогда Сприггс.

Кто знает, может быть и у компании мистера Тайсона появятся первые спортивные контракты. Ведь даже сама WADA внесла свою лепту в легализацию марихуаны – в октябре 2017 года агентство удалило из списка запрещенных веществ один из каннабиноидов – каннабидиол.

Ну а у нас пока за пристрастие к конопле и ее хранение карают по всей строгости закона. В декабре 2017 года калининградские полицейские задержали 22-летнего спортсмена за хранение марихуаны. Выращивал «травку» энтузиаст в своем особняке, а еще приглашал друзей-товарищей выкурить с ним «трубку мира». Теперь впереди у него совсем не ферма в Калифорнии, а 10 лет тюремного заключения.