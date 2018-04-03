Тех, кого интересует однозначный ответ, предупрежу сразу: его нет. Есть только доводы «за» и «против», на основании которых можно сделать вывод, что скорее да, чем нет.

ВСТУПЛЕНИЕ

В 1973 году, когда мне было десять, я сходил на научно-(так сказать)-фантастический спектакль, в котором в 2001 году на Марс летали уже даже дети. Мир пошел несколько иным путем, но все-таки для тех, кто, несмотря ни на что, все последнее время провел на Марсе, скажу, что бой Головкин-Альварес, намеченный на 5 мая в Лас-Вегасе, оказался под угрозой срыва после того, как месяц назад Альварес дважды провалил допинг-тест на кленбутерол. Дозы были, как обычно в таких случаях, ничтожны, но это ровным счетом ничего не меняет. Запрещенного препарата не должно было быть вообще. Как с освидетельствованием водителя. Если вы не принимали алкоголь, его в вас нет, а если есть хоть чуть-чуть – значит, принимали.

Команда Альвареса настаивает на том, что кленбутерол проник в невинный организм их подопечного через мексиканское мясо, которое перед тем, как оно станет мясом, иногда откармливают кормом, действительно содержащим кленбутерол.

Однако проблема эта давно известна, очень сильно преувеличена, и циники, вроде меня, полагают, что спортсмены принимают далеко не самый эффективный, но все же очень действенный в плане поднятия общего тонуса организма кленбутерол именно потому, что под него есть отмазка. И вообще, в плане случайного попадания чего-то куда-то: это неопытные девочки случайно беременеют от безответственных мальчиков, а вот допинг в организм случайно не попадает никогда.

Так что принимал Альварес, принимал. Другое дело – достаточно ли этого для того, чтобы его бой с Головкиным отменили? На этот счет есть несколько версий. Рассмотрим их вкратце.

И ВСЯ-ТО НАША ЖИЗНЬ ЕСТЬ БОРЬБА

С допингом, естественно. Иногда создается отчетливое впечатление, что для борцов с допингом нет ничего святого. Нам, у которых столько всего святого, что нельзя трогать (даже депутат Слуцкий, которому, наоборот, можно трогать все, что угодно) - этого не понять. Нет, ну на самом деле: бой Головкин-Альварес – это самый денежный поединок сезона. Интерес к нему невообразимый. Рыжий “Канело” Альварес – любимейший герой по обе стороны мексиканской границы. Причем девочки любят его едва ли не больше, чем мальчики. Какой тут кленбутерол, который даже и не анаболик, а вот поди ж ты – зацапали и отпускать не хотят.

Но с другой стороны, может, святость уже продемонстрирована, а теперь можно вернуться на грешную землю? В конце концов, боя хотят все, включая Головкина, которого кленбутеролом не напугаешь.

Принятие окончательного решения Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) наметила на 18 апреля. Дата странная. До боя остается всего лишь чуть больше двух недель, что, вроде бы, говорит, что он скорее всего будет отменен. Однако на этот счет есть разные мнения, которые мы еще обсудим.

РИТУАЛЬНЫЕ ПЛЯСКИ

Честно говоря, лично я полагал, что все пойдет по этому сценарию. То есть, будет продемонстрирована высокая принципиальность, после чего вся эта история будет спущена на нет.

Сам бы я так и сделал. И вовсе не от недостатка принципов. Альвареса поймали до начала тренировочного цикла. Само по себе это практически гарантировало то, что он уже до боя ничего не примет, а то что принимал раньше, так святых среди спортсменов мы вряд ли найдем. Причем меньше всех таковых - среди тех, кто больше всех претендует на эту святость.

До поры до времени мне казалось, что почти все, кто тайно, кто явно, придерживается примерно такого же взгляда. То есть, покобенятся – а потом дадут зеленый свет. Но тут появилась эта дата, 18 апреля, и все встало с ног на голову.

Начались какие-то метания. Президент WBC Маурисио Сулейман сначала сказал, что пациент (в данном случае - бой) скорее мертв, чем жив, даже почти точно, мертв, а потом – что убивать пациента не за что, а потому, может простим, а? Парень-то хороший. Наш, заводской. Возьмем на поруки, а пить (незнамо что) он больше не будет. И примерно так выступили почти все остальные.

Заволновались боксеры, которые стали предлагать себя на замену Альваресу. Коллега Алексей Андронов замечательно назвал это «парадом мексиканских невест». От себя добавлю, что не только мексиканских. Ну, да. Замена. Помните старый, но вечный фильм «Римские каникулы»? Так вот представьте себе, что Одри Хепберн в нем заменили на Маньку с мыльного завода, хорошо получится, да? Вот это из той же серии. Альвареса НЕЛЬЗЯ заменить. И дело не в том, что он покажет красивый бой, как раз может и не показать, но никто другой не вызовет и тени того интереса, который вызовет он в паре с Головкиным. Поэтому обсуждать кандидатуры сейчас не вижу смысла. Во-первых, от мнения самих кандидатур ровным счетом ничего не зависит, эти самовыдвиженцы здесь ничего не решают. Во-вторых, все-таки надеюсь, что до этого не дойдет.

Наконец, есть еще одна версия того, как будут развиваться события, конспирологическая. Как и положено таковой, она самая увлекательная, но, конечно же, хромает на доказательства. Собственно, их нет и в принципе быть не может. Тем интереснее будет, если все пойдет по этому сценарию.

ТАЙНЫЕ СИЛЫ С ТАЙНЫМИ ЗАМЫСЛАМИ

Ну, не такие уж тайные. Знаем мы все эти силы. И замыслы их тоже шиты белыми нитками.

Версия эта заключается в следующем.

Начиналось все по-честному. Альвареса поймали на кленбутероле и, тем самым, в значительной степени сорвали его подготовку к самому ответственному бою в его жизни.

Вот дальше и подключились тайные силы. Надо было как-то уравновесить шансы. Через свои каналы они наводят справки и выясняют, что бой отменен не будет. Однако об этом вовсе необязательно так уж прямо сообщать. Наоборот, надо внести смуту в подготовку Головкина, как можно дольше держать его в неопределенности, в то время как все знающий Альварес будет готовиться в обычном режиме.

Надо сказать, что и без всякой конспирологии это наверняка имеет место. Чисто психологически невозможно так же готовиться к бою, который то ли будет, то ли нет, как к бою, который будет точно. Тем более, что ты сам не знаешь, к чему готовишься. А если вместо Альвареса выйдет совсем другой, мало чем на него похожий боксер (а похожих просто нет в природе) что тогда? В любом случае, Головкин попал в очень сложное положение.

Если честно, я очень сомневаюсь, что все пошло по описанному выше сценарию, но это если говорить в целом. А в элементах – многое так и есть. Команда Альвареса наверняка попытается использовать ситуацию в своих интересах. Собственно, уже пытается. Причем «команда» здесь имеется в виду в широком смысле. В нее условно входит тот же Маурисио Сулейман, не как заговорщик, а как заинтересованное лицо. Отчисления, которые Альварес платит WBC, гораздо выше, чем от любого другого боксера, просто потому что и гонорары неизмеримо выше. Дисквалификация Альвареса абсолютно не нужна ни ему, ни практически всем чиновникам от бокса. Так что всех этих ребят не надо и уговаривать подыграть. По собственному бескорыстному почину подыграют.

ВЫВОДЫ

А нету выводов. Все решаем не мы. Мы даже не знаем всех людей, которые решают. Я бы сказал, что шансы где-то 60/40 или даже чуть больше, что бой Головкин-Альварес состоится 5 мая. Еще одна вероятность, что его чуть-чуть отложат. Но тогда это будет означать, что конспирология рулит. Потому что, если Альварес в курсе относительно переноса, а Головкин нет, они оказываются в совершенно разном положении перед этим боем: один знает, когда ему надо выйти на пик формы, а другой не знает, а потому вряд ли выйдет. Но такой вариант мне все-таки кажется маловероятным. Так или иначе, скоро узнаем. А пока, кто хочет, может слетать на Марс. Когда-то говорили, что сейчас это будет просто.