Глава Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал, сколько стоит организовать лучший поединок в истории российского бокса, как заставить промоутеров платить налоги и откуда средства у Федерации бокса России, чей бюджет в 2018 году составит 2 млрд рублей.

Иностранцы заплатят налоги

– Вы руководите Федерацией бокса России уже более года. В середине августа 2017-го, спустя месяц после включения профессионального бокса в реестр Минспорта, вы собрали всех российских промоутеров и объявили – появились новые правила игры. Сказали, что с этого момента боксерский бизнес в России будет легализован. Что вы понимаете под легализацией бокса? Как изменилась ситуация в российском профессиональном боксе за год?

– Раньше не существовало в России официально такой дисциплины как профессиональный бокс. Соответственно, не было и четких правил. Чтобы получить лицензию, не обязательно было куда-то идти и подавать какие-либо документы. Я знал эту ситуацию хорошо, занимался карьерой боксеров братьев Чудиновых. Взаимодействие с международными федерациями было непонятным, самих боксеров часто обманывали. В общем, порядка не было никакого. Мы сразу же добились, чтобы профессиональный бокс зарегистрировали как отдельный вид спорта. Для меня легализация профессионального бокса в России – это то, что он стал спортивной дисциплиной. Задача Федерации – защита интересов боксеров и тренеров. В том числе в их работе с промоутерами и менеджерами.

– На той встрече с промоутерами вы говорили, что практически все они не платят налоги…

– Раньше не было структуры и четких правил, которые обязывали проводить все денежные операции в правовом поле. После регистрации профессионального бокса в реестре Минспорта, проблему удалось решить.

– Насколько я понимаю, речь идет о неуплате подоходного налога? И о сделках прежде всего с иностранными боксерами?

– Да. Очевидно, что были случаи когда организаторы платили наличными. Сейчас мы работаем над тем, чтобы все расчеты были безналичными.

– Не считаете, что «обеление» боксерского бизнеса затормозит процесс его развития? Подоходный налог для иностранцев может достигать 30%. Нагрузка на компании станет выше…

– Нет, я такой позиции не придерживаюсь. Когда наши боксеры едут, допустим, в Европу боксировать – они платят налоги. Тогда почему у нас должно быть по-другому? Я считаю, принцип должен быть один. Иностранцы, которые приезжают боксировать в Россию, тоже будут платить налоги. Очевидно, что изначально такие решения промоутеры восприняли негативно. Все серьезные нововведения сначала воспринимаются негативно. Сегодня жалоб по этому поводу нет.

– Также промоутеры теперь обязаны платить Федерации бокса за лицензию. Речь идет о суммах от 100 тыс. рублей до 250 тыс. рублей в год. В целом, насколько сократилось число промоутерских компаний в России после подобных реформ?

– Могу сказать, что взносы по лицензии – небольшие деньги для профессионального бокса. Сейчас у нас получили лицензии чуть более 20 промоутеров. До того, как Федерация бокса России начала проверять компании – на рынке работало порядка 50 промоутеров. Отмечу, что раньше в подавляющем большинстве это были физические лица. Из 50 промоутеров лишь 5 были юридическими лицами. Хотя при этом, по закону в России культурно-массовые мероприятия могут проводить только юридические лица. Хочу сказать, что главная цель проверок – не получение выручки, а регулирование рынка, чтобы на нем работали только качественные компании, которые согласны работать исключительно в правовом поле. Мы против того, чтобы организовывались договорные поединки, когда соперник падает, если его слегка задели или, допустим, ударили мимо, а он упал и изображает нокаут. Подобные мероприятия убивают бокс, убивают зрелище. Мы хотим конкурентные бои, нам не нужны боксеры «мешки». Мы таких боксеров выявляем и лишаем лицензии. А если он не гражданин России, то не допускаем его до проведения боев на территории России.

– Как считаете, какое количество промоутерских компаний оптимально должно существовать на российском рынке?

– Чем больше, тем лучше. Еще раз отмечу – важно, чтобы это были серьезные компании, качественные промоутеры, которые будут проводить зрелищные поединки.

– Вам бы не хотелось, чтобы только одна структура организовывала все бои в России? Например, Федерация бокса России.

– Нет такой цели. Мы вообще не занимаемся и не планируем заниматься промоутерской деятельностью. В случае с Всемирной боксерской суперсерией мы выкупили права на бои, чтобы провести сначала полуфинал, а затем и финал в России. Мы хотим, чтобы в России проводились лучшие боксерские шоу. Мы готовы вести совместное взаимодействие по организации турниров на территории России с любым промоутером, который имеет лицензию. Идея в этом.

Бюджет в 2 миллиарда и планы на самоокупаемость

– Можете описать структуру финансирования Федерации бокса России? Назвать основные статьи доходов?

– Часть средств я вкладываю с прибылей собственных компаний. Помимо этого многие мои друзья и партнеры осуществляют финансовые вложения. Часть денег поступает по рекламным контрактам. Допустим, мы заключили соглашение с компанией «Аэрофлот». Помимо этого, планируем зарабатывать на производстве – фирменная одежда и так далее.

– «Роснефть» выступала спонсором на боях вашей промоутерской компании «Патриот». Теперь глава «Роснефти» Игорь Сечин – член Высшего наблюдательного совета Федерации бокса. Он как-то участвует в финансировании Федерации?

– Пока не было такой необходимости. Уверен, если она возникнет, то «Роснефть» финансово поддерджит Федерацию. Важно, что Игорь Иванович принимает участие в развитии бокса как член Высшего наблюдательного совета Федерации бокса. Спасибо ему за это. Я хочу отметить, что за последние полтора года российский бокс поднялся на абсолютно новый уровень. Хотел бы выразить благодарность от всего боксёрского сообщества и себя лично руководителю службы безопасности президента Алексею Александровичу Рубежному – за то, что он в своём плотном и тяжелом графике находит время для решения важных вопросов, которые помогают развитию бокса в России.

– Можете назвать, насколько изменился бюджет федерации бокса за время вашего руководства?

– Могу сказать, что бюджет федерации в 2015 и 2016 году составлял ноль рублей. В 2014-м было порядка 5 млн рублей. Когда мы возглавили Федерацию, в феврале 2017 года, долг организации составлял 53 млн рублей. Сейчас долги, разумеется, закрыты.

– А сейчас какой годовой бюджет Федерации?

– В 2017 году бюджет составил 1,2 млрд рублей. На 2018 год – порядка 2 млрд рублей. Мы увеличили бюджет, чтобы реализовать планы по строительству центров бокса в регионах. Первые сто залов мы откроем 22 июля в День бокса. Разумеется, помимо строительной программы, средства из бюджета Федерации пойдут на организацию различных мероприятий. Например, на Международный боксерский форум, День бокса, на проведение боев высокого уровня – таких, как финал Суперсерии. Кроме того, серьезные финансовые вложения планируем направить на развитие олимпийского бокса.

– Структурно сколько средств идет на развитие олимпийского бокса и сколько на профессиональный?

– Приблизительно 75% средств вкладываем в олимпийский бокс, соответственно 25% – в профессиональный. Хочу отметить, что мы поставили задачу выйти на самоокупаемость. В планах до начала следующего года.

«Российский бокс не обречен на убыточность»

– Когда вы возглавили Федерацию бокса, перед вами поставили задачу – поднять имидж российского бокса? Что вы понимаете под словом имидж?

– Имидж – это когда у федерации высокая степень доверия. Прежде всего, со стороны спортсменов и тренеров.

– Считаете ли вы, что в России можно достигнуть того же уровня бокса, что и в США? Я имею в виду коммерциализацию…

– Конечно, это возможно. Международный боксерский форум в Сочи в феврале и полуфинал боксерской Суперсерии – это только старт. Сейчас финальный поединок между Гассиевым и Усиком покажет еще более внушительные результаты, я уверен. После этого можно будет уже серьезно говорить, что бокс в России – неплохой бизнес.

– Не кажется ли вам это подобием холодной войны? По словам большинства российских промоутеров боксерский бизнес – убыточный. При этом мы пытаемся конкурировать с приносящим доход боксом в Штатах.

– Я не согласен, что бокс в России это убыточный бизнес. Заниматься боксерским бизнесом на фоне постоянных убытков вряд ли возможно. В целом я уверен, что с ростом популярности этого вида спорта придет и прибыльность.

– Важная статья доходов – телетрансляции. У нас многие промоутеры платят телеканалам за трансляции….

– Если привозить интересные бои, то не придется платить. Наоборот – будут покупать. Допустим, бой Гассиева и Дортикоса «Матч ТВ», разумеется, купил. То же самое касается финала Суперсерии. Сумму по контракту сказать не могу, так как канал покупал права на трансляции напрямую у Суперсерии.

– В целом, возможно ли сегодня в России заработать на продвижении таких боксеров как Мурат Гассиев?

– Конечно, возможно. Я уверен, что компания «Урал Бокс Промоушен» уже зарабатывает прилично. Главное, что при этом зарабывают и сам Мурат, и его команда.

– В какую сумму вам обошлось проведение полуфинала Суперсерии, поединка между Гассиевым и Дортикосом?

– В общей сложности проведение Первого международного боксерского форума в Сочи, в рамках которого состоялся полуфинал Суперсерии Гассиев – Дортикос, обошлось нам приблизительно в 500 млн рублей. То есть затраты на сам бой и взнос за права Суперсерии – около 200 млн рублей. Остальные 300 млн рублей – пошли на проведение Первого Международного боксерского форума и его торжественного открытия в ледовом дворце «Большой».

– Что касается боя – можете назвать размер выручки?

– Удалось отбить порядка 50% от потраченных средств. Смогли бы заработать больше, но все организовывали в сжатые сроки. Плюс для России это, по сути, первое шоу подобного масштаба.

– В финале Суперсерии предполагаете другие результаты?

– Разумеется, финансовый результат от этого боя будет выше, чем от полуфинала. Главное, этот поединок даст скачок в популяризации бокса. Мы рассчитываем привлечь внимание не только рядовых болельщиков, но и новую аудиторию. Наша основаная задача – рост популярности самого бокса, а Мурат Гассиев самый популярный в России боксер. Финал, очевидно, принесет дивиденды всему российскому боксу.

– Какие места, помимо Москвы, обсуждались для проведения боя между Гассиевым и Усиком?

– С нашей стороны рассматривалась только Москва, нужна была 30 тысячная арена. Со стороны Суперсерии речь шла о возможном проведении финала также в Саудовской Аравии, Латвии и в Англии. Причем убедить о бое в Москве удалось не столько финансово, сколько благодаря репутации, заработанной на полуфинальном шоу в рамках Международного боксерского форума в Сочи.

– Уже сейчас вы можете сказать, что полуфинал Суперсерии Гассиев против Дортикоса – самое успешное мероприятие за всю историю российского бокса?

– Да, и так считаю не только я. Сам бой был прекрасным – без грязи, зрелищный. Приехали все представители международных федераций. На улицах творилось что-то невероятное. Это был настоящий праздник бокса. Уверен, финал Суперсерии будет еще круче.