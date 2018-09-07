Чемпион мира по версии WBA Денис Лебедев в третьем раунде нокаутировал турецкого соперника Хизни Алтункая, но его истинная форма и уровень так и остались для всех загадкой, потому что соперник оказался никакой.

Вам чай или кофе?

Челябинский вечер бокса, организованный Русской медной компанией, вызвал в хоккейном городе большой интерес исключительно благодаря фигуре Дениса Лебедева. Большинство зрителей шли именно на одного из ярчайших российских боксеров последнего десятилетия, несмотря на то, что его соперник Хизни Алтункая, мягко говоря, не блистал регалиями. Многие местные любители спорта не имели о нем никакого представления и пришли просто посмотреть на Дениса. Гурманы и ценители бокса выделяли еще со-главный бой, где екатеринбуржец Заур Абдуллаев встречался с американцем Хенри Ланди в бою за пояс WBC Silver в легком весе.

Алтункая и сам не скрывал свой статус мальчика для биться накануне поединка и на пресс-конференции честно рассказал, что его основная работа – упаковка чая и кофе, а бокс – лишь приятное дополнение, которое ему не мешает. Поэтому главная интрига основного события сводилась к тому, в каком раунде Лебедев отправит своего визави пить кофе. Большинство экспертов сходились к тому, что это произойдет не позже шестого раунда.

Как созревал помидор

В первом из главных боев участвовал местный герой Алексей Евченко. Изначально соперником челябинского полусредневеса должен был стать клиент Titov Boxing Promotions Дмитрий Михайленко. Но незадолго до боя произошла его замена на аргентинского оппонента Бруно Леонардо Ромая. К этому моменту зал "Трактора" был заполнен уже на 90 процентов, а своему герою зрители устроили такую овацию, какую он просто не имел права не оправдать в ринге.

Россиянин с первого раунда начал взрываться опасными сериями, прижимая соперника к канатам. Попытки аргентинца огрызаться особых успехов ему не приносили. Большинство разменов он проигрывал, а к концу второго раунда от нескольких левых боковых Алексея аргентинца шатало как иву на ветру. В последующих двух раундах преимущество Евченко только усиливалось, а разгоряченные трибуны уже жаждали крови и досрочного окончания. Однако аргентинец недостаток мастерства компенсировал стойкостью и крепостью головы.

И все у Евченко складывалось хорошо и предельно гладко, но не хватало мощного разового удара, способного опрокинуть Ромая, лицо которого наливалось кровью с каждым раундом подобно зреющему помидору. В итоге к концу шестого раунда помидор окончательно лопнул и угол аргентинца отказался от продолжения боя, а Евченко записал на свой счет еще одну досрочную победу.

Абделлаеву пришлось терпеть и надеяться на судей

Для Заура Абдуллаева, проводившего всего десятый бой на профессиональном ринге, но защита пояса против опытного соперника делала этот поединок был моментом истины. В первом раунде соперники присматривались друг к другу, при этом Ланди неплохо использовал джеб в сдерживании наступательных порывов россиянина. Для своих 35 американец оказался весьма гибким парнем и умело уходил корпусом от большинства атак Абдуллаева. Но к третьему раунду Заур раскусил этот крепкий орешек и несколько раз болтанул американца двойками. При этом он не бросался на добивание, предпочитая работать постепенно. Ланди же чаще промахивался и не успевал за атаками Абдуллаева. По итогам первой трети боя двое из трех судей отдали предпочтение Абдуллаеву.

С пятого раунда Заур атаковал уже более серийно, а американец все чаще прятался за глухую защиту, хотя начинал бой с опущенными руками. Тем не менее американец оставался еще весьма опасен, так как вкладывался в разовые удары, которые несли угрозу, и пытался воровать концовки раундов. Однако у Абдуллаева отлично проходили двойки и в дуэли джебов он тоже брал верх над своим соперником. В конце восьмого раунда у Ланди случился ренессанс. Он загнал Заура в угол и несколько раз потерзал жесткими сериями.

Внушительное преимущество по очкам не давало Абдуллаеву никаких гарантий в концовке. В заключительной трети боя у него ушли былые свежесть и резкость, а опытный Ланди как будто только разкочегарился и его серии стали нести все больше угрозы и бой заново обрел интригу. Ланди слышал счет, а потому заряжался больше на разовые удары и временами проваливался. Заключительные два раунда Ланди провел активнее и практически выровнял бой. Абдуллаеву оставалось уповать на благосклонность судей, и они не подвели. Хотя рефери отдали победу россиянину вполне справедливо, оценка 118-110 была слишком несправедливой к Ланди. В равном бою он был чуть ближе соперника к победе.

Избиение, которое ничего не показало

Ну а дальше началось то, ради чего все и собрались во дворце «Трактор». Турок с огромным носом Алтункая шел на ринг как на эшафот, в то время как фирменная «Синева» Лебедева словно придавала ему сил и сбрасывала десяток лет. Перед этим на большом экране показали ролик, где скромный русский герой Денис Лебедев спас клерка от покушения банды гопников. Эта геройская миссия выглядела куда большим подвигом, чем победа над Алтункайей.

Первый раунд Лебедев потратил на разведку, доставая соперника лишь ударами по корпусу ударной левой рукой. Турок привычно пятился к канатам и практически ничего не делал в ответ, включив режим выживания с первых минут. Во втором раунде такой удар к корпус потряс Хизни и судья впервые открыл счет. Турок продержался до конца раунда за счет того, что Лебедев не шел добивать и продолжал работать больше по корпусу.

В третьем раунде запахло уже развязкой. Лебедев резко сократил дистанцию, воткнул левый хук в голову Алтункая и свет погас, праздник для челябинцев, о котором говорил менеджер Лебедева Вадим Корнилов наступил. Не понял этого только зал, который встретил исход явного мисматча яростным гулом. Впрочем, можно ли назвать праздником избиение посредственного боксера, который за три раунда в ринге не сделал ровным счетом ничего. Впрочем, его же профессия — паковать кофе, а не создавать угрозу топовым боксерам. Главная же беда этого поединка в том, что мы так и не познали истинный уровень вернувшегося Дениса Лебедева.

Готов ли он противостоять Усику, еще раз выйти против Гассиева или помериться силами с кем-то из реальной, а не номинальной первой десятки. С таким же успехом как с Алтункаей он мог бы поработать и с мешком на открытой тренировке на радость публике. Но в этом не вина Дениса. За такой «бой» стоит поблагодарить менеджмент боксера в лице Вадима Корнилова, который на пресс-конференции так и не смог объяснить выбор такого соперника, а занимался демагогией и спорами с провоцирующими журналистами.