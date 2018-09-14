В ночь с субботы на воскресенье казахстанец Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес второй раз попытаются выявить лучшего средневеса.

Меньше титулов

Вторая встреча боксеров уступает первой по количеству трофеев, которые будут стоять на кону. Альварес традиционно никакими титулами не рискует. Было бы чем рисковать. Головкин за прошедший год оставил один пояс вакатным.

Геннадий отказался встречаться с украинцем Сергеем Деревянченко, и был лишен звания чемпиона мира по версии IBF. Этот титул Деревянченко разыграет в бою с Дэниэлом Джейкобсом. У Головкина остались пояса WBA и WBC. И титул IBO, который в народе столь же почетен как премия «Золотой глобус». То есть, раз она есть, пусть будет, но лучших все равно объявят на «Оскаре».

Но в данном случае понятно, что именно Головкин и Альварес являются лучшими и самыми денежными боксерами среднего веса. Остальные далеко позади, и мало кем серьезно воспринимаются. Даже обладатель пояса WBO Билли Джо Сондерс.

Больше скандалов

Накануне первой встречи не происходило вообще ничего. Сплошной поток скуки и уважения. Словно два джентльмена решили сыграть в крикет. Никаких оскорблений до боя. Даже в момент самого поединка боксеры не особо стремились что-то предпринять. Деньги в кармане, зачем напрягаться? Цель же в том, чтобы заработать, а не победить. Именно поэтому организован и второй бой.

А результатом первого стала скандальная ничья. Теорема о том, что женщинам нельзя судить бокс получила очередное подтверждение. Аделаида Берд не просто присоединилась к компании Джули Ледерман, Си Джей Росс и Евгении Уильямс, а превзошла своих коллег. Теперь ее имя стало нарицательным и вошло в историю. Счет 118-110 в пользу мексиканца шокировал даже команду Альвареса. Если забыть про Берд, решение судьи Дона Трелла поставить ничью тоже отдает неприятным запашком. Ему удалось уйти от скандала только на фоне мнения Аделаиды.

Но одним только боксом скандалы не завершились. Альварес зимой провалил допинг-тест на кленбутерол. И в стиле российских биатлонистов стал отрицать свою вину, ссылаясь на недостаточность улик и некачественную говядину. К счастью Сауля российского паспорта у него нет, поэтому он получил условный срок в полгода вместо стандартной двухлетней дисквалификации.

Молчаливый Головкин ответил тем, что мексиканец и в первом поединке был под допингом, а следы инъекций были видны по всему телу. Теперь боксеры ненавидят друг друга. Они договорись о том, чтобы встретиться только на ринге, а все остальные мероприятия проведут отдельно.

Сколько же спорта?

Если оценивать чисто спортивную составляющую предстоящего боя, несмотря на коэффициенты букмекеров, фаворитом выглядит мексиканский боксер. Ему только 27 лет и он продолжает развиваться как боксер. Да и никто не сможет гарантировать, что во втором поединке он будет чист. Знаем мы политику WADA. Если на допинг есть справка - это уже не допинг.

В отличие от Альвареса 36-летний Головкин точно не прибавил. Геннадий не особо любил встречаться с боксерами сопоставимого размера. Большинство из них поднимались в его весовую категорию, причем иногда даже перешагивали через один дивизион.

Встречи с настоящими средневесами – Альваресом и Джейкобсом дались казахстанцу тяжело, хотя, объективно, он одержал две победы. Но уже не было ни следа он репутации «монстра» и «сметающего всех молодого Майка Тайсона».

Стал ли за год Головкин лучше? Как бы не стал хуже. Тем более, что большие вопросы вызывает квалификация его тренера. Если бой начинает идти не по плану Абеля Санчеса, этот специалист способен дать только один совет: «Мурик, соберись». Даже если Мурика зовут Геной.

Другие факторы

Главный козырь Альвареса – его промоутерская компания «Голден Бой». Наверное, самая богатая и влиятельная организация в современном боксе. Ее руководителями являются любимцы Америки Оскар де ла Хойя и Бернард Хопкинс. Де ла Хойя во время свой карьеры был настолько популярен, что был самым кассовым боксером своего времени, несмотря на то, что все самые важные поединки он проиграл: Хопкинсу, Шейну Мозли. Мэнни Пакьяо, Феликсу Тринидаду. И сейчас он настолько влиятелен, что подумывает о том, чтобы баллотироваться в президенты США на следующих выборах, а Альварес – это его «золотая курочка». Вот и думай о честном судействе и американской свободе в предстоящем поединке.

Челюсти у Головкина и Альвареса крепкие. Оба говорят о желании нокаутировать соперника, но шансы на то ничтожно малы. Значит, опять победителя будут определять судейские записки. И «Голден Бой» его знает, что там будет написано.