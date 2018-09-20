Больше десяти лет Александр Поветкин пытается построить успешный бизнес. До сих пор все его попытки попытки завершались неудачами.

22 сентября Александр Поветкин встретится на ринге с Энтони Джошуа. Гонорар 39-летнего российского боксера за этот бой составит 4 млн долларов, поединок может стать последним большим событием в его спортивной карьере. Деньги за предстоящий бой существенные, но не самые большие в карьере Поветкина. В прошлом Александр даже входил в список знаменитостей Forbes, в 2014 году он был самым богатым российским боксером.

Теперь ситуация изменилась, и на боксера подают в суд из-за долгов. «Советский спорт» выяснил, что Сбербанк пытается взыскать средства с Поветкина и отобрать его собственный торговый центр в городе Ковров (Владимирская область). Претензии банка возники из-за постоянных невыплат по кредиту, который российский боксер брал на строительство своего ТЦ.

История с «Ковров-Молл» – только одна из многих неудачных попыток боксера найти себя в бизнесе. Его фирмы были заняты в абсолютно разных областях – от продажи б/у автомобилей до производства фильмов. В самом начале бизнес-карьеру Поветкин пытался строить с братом Владимиром, в течение десяти лет оба контролировали около десятка компаний, но практически все фирмы завершили свою деятельность и не принесли прибылей. Несмотря на неудачи, надежду на успех Поветкин не потерял. Совсем недавно он учредил компанию и займется строительством по примеру его промоутера Александра Рябинского. До завершения спортивной карьеры недалеко, но в случае успеха в бизнесе, курский боксер сможет приумножить средства, которые заработает на предстоящем поединке с Джошуа.

КОВРОВСКИЕ ДОЛГИ

Самый большой гонорар в своей карьере Александр Поветкин получил за бой с Владимиром Кличко в 2013 году. Он составил 6 млн долларов, до этого больше 1 млн долларов за бой Поветкин не зарабатывал. Поединок с Кличко Александр Поветкин проиграл и, по всей видимости, решил найти успех в бизнесе. Спустя полгода после боя, он занялся своим самым крупным бизнес-проектом – торговым центром «Ковров-молл». Партнером Поветкина по бизнесу стал депутат законодательного собрания Владимирской области Александр Мезенцев. Доли в ТЦ они поделили поровну.

История с «Ковров-моллом» с самого начала развивалась неудачно. Торговый центр открыли во Владимирской области в декабре 2016 года, но выяснилось, что деньги за работу не заплатили строителям. Затем в ТЦ нашли нарушения противопожарной безопасности (проверки проводились после пожара в торговом центре «Зимняя вишня»), в середине июня этого года «Ковров-Молл» закрыли на два месяца.

Для строительства ТЦ в середине 2014 года Поветкин и Мезенцев получили кредитную линию от Сбербанка под залог своих долей в компании. Другими словами заложили собственный ТЦ. Как выяснил «Советский спорт», из-за невыплат по кредиту банк пытается отобрать «Ковров-Молл» у Поветкина и его партнера Мезенцева через суд.













Сначала иск на компанию банк подал в арбитражный суд, затем уже лично на Поветкина и Мезенцева в Чеховский городской суд. Предварительное судебное заседание по этому делу состоялось 17 сентября – за пять дней до боя Поветкина с Джошуа.







В карьере боксера, «Ковров-молл« был далеко не первой неудачной попыткой преумножить доходы в бизнесе. Как выяснил «Советский спорт», Поветкин впервые учредил компанию еще в 2006 году. Его первый бизнес был семейным, вместе с братом они занялись продажами б/у автомобилей в родном Курске. В следующие 12 лет Поветкин искал выгоды в различных областях, но серьезной прибыли получить не смог.

БУДУЩИЙ СТРОИТЕЛЬ

Первая компания братьев Поветкиных по продажам б/у машин закрылась уже спустя три года. Фирма называлась ООО «Спартак» и продавала машины на авторынке в Курске.

После неудачной попытки продаж б/у автомобилей, Александр Поветкин ненадолго потерял деловой интерес и сосредоточился на спорте. Он учредил свою следующую компанию лишь в 2010 году. Она называлась ООО «Смарт-фильм», основной вид деятельности компании – производство кинофильмов. По всей видимости, фирма планировала производить рекламные видеоролики и презентации для компаний, но до масштабной деятельности дело так и не дошло.

Затем уже в 2013 году Поветкин вложился в «Ковров-молл» и опять получил убыток. Тем не менее, долги по торговому центру не насторожили Поветкина и он решил расширять бизнес-интересы. Как выяснил «Советский спорт», в марте этого года боксер учредил собственную строительную компанию ООО СК «Хорс». Доля Поветкина в компании – 25%, помимо него в списке учредителей еще три человека.







Строительством российский боксер будет заниматься в подмосковном Чехове – в этом городе Поветкин живет и тренируется. Название компании Поветкин выбрал оригинальное: Хорс в древнерусской языческой мифологии – бог солнца. Как известно, Поветкин – язычник, у него на левой рукее вытатуирован символ «Звезда Руси» (по другой версии он называется «Звезда Лады Богородицы»), а на его шее во время церемоний взвешивания висит оберег в виде молота Тора.

Строительный бизнес логично вписывается в карьеру Поветкина. Его интересы представляет промоутерская компания «Мир бокса», глава которой – Андрей Рябинский, крупный девелопер и совладелец группы компаний МИЦ. Если у Поветкина возникнут сложности в деле, Рябинский сможет помочь.

В «Мир бокса» отказались комментировать предпринимательскую деятельность Александра Поветкина и заявили, что компания представляет его интересы только как боксера.

ВМЕСТО БИЗНЕСА – ТОЛЬКО ПОЛИТИКА

Судя по всему, строительный бизнес станет для Александра Поветкина основным занятием после завершения спортивной карьеры. Статуса успешного бизнесмена Поветкин добивается уже как минимум 12 лет, но пока больших достижений у него нет.

Впрочем, даже если с бизнесом у Александра не сложится, в запасе у него остается проверенный путь – в политику. Основу для этой деятельности он также заложил.

В апреле этого года Поветкин защитил диссертацию во Владимирской филиале РАНХиГС (академия). Тема его исследования – «Разработка оптимальной структуры исполнительных органов местного самоуправления (на примере администрации Чеховского муниципального района Московской области)». Вместе с Поветкиным свою диссертацию защищал боксер и его друг Эдуард Трояновский. Он уже депутат орловского горсовета. Еще один боксер и друг Поветкина – Денис Лебедев – также уже стал депутатом Чеховского муниципального района Московской области. Все трое сотрудничают с одной промоутерской компанией – «Мир бокса». Кажется логичным, что Поветкин, вслед за коллегами, может переквалифицироваться из спортсмена в депутата. Особенно если его попытки заняться строительным бизнесом, как и все предыдущие, снова не принесут высоких дивидендов.