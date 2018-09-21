Накануне поединка за три титула чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF м WBO между британцем Энтони Джошуа и россиянином Александром Поветкиным «Советский спорт» опросил российских специалистов.

Бывший тренер Поветкина Александр Зимин:

«К бою с Джошуа надо еще прибавлять на взрывах, на повторах. Так судьба сложилась, Поветкина закошмарили, но он очень хороший боксер – он хорошо чувствует, думает и не теряется. Единственное, что ему нужно набрать форму и подсказать правильный тактический пункт. Он – ударный боец, делает акцент на удары, поэтому такая тактика подходит ему, но для этого надо повести его в среднюю дистанцию».

Известный тренер Виктор Петроченко:

«Поветкин способен выдать Джошуа как минимум близкий бой. Вопрос только в том, как он сам подойдет к бою психологически. Будет ли он зажиматься? Если нет, он может спокойно разобрать Джошуа. Уверенность зависит от готовности. Джошуа всегда отличался впечатляющими габаритами, но на самом деле у него бедный арсенал и по большому счету он мало что умеет. Делает одно и то же и это все видно».

Комментатор Борис Скрипко:

«Были опасения, что бой не состоится. Понятно, что многое говорилось ради разогрева. Повезло, что Джошуа не сумел договориться с Деонтеем Уайлдером. Поветкин будет стараться воспользоваться шансом. Бой очень важный – самый большой бой в его жизни. По статусу и значимости выше, чем поединок с Владимиром Кличко. Насколько он будет готов к этому шансу в конце карьеры? Если Поветкин подойдет с холодной головой и с сумасшедшим характером, который его спасает, если он будет готов оптимально и затянет соперника в поздние раунды, шансы у него будут хорошими».

Олимпийский чемпион Алексей Тищенко:

«После победы над Дэвидом Прайсом в Великобритании появился интерес к Поветкину. Бой с Джошуа будет очень конкурентным. Соперник у Александра крайне опасный. Даже опаснее и сложнее, чем был Кличко, учитывая то, что британец победил Владимира. Джошуа моложе и более «голоден». У него богатый багаж олимпийского и профессионального бокса. К тому же он обладает сильным ударом. Александру будет очень непросто. Единственный шанс – поймать соперника и закончить бой досрочно. Желательно в первой половине боя».

Известный промоутер Владимир Хрюнов:

«Сейчас для Поветкина настало время, когда он может ответить на вопрос, а зачем он вообще занимался боксом. Я считаю, что Александру по силам победить Энтони Джошуа. И победить уверенно. Желаю ему удачи. Я знаю, что Поветкин – настоящий русский витязь. Это человек, рожденный для подвига, для того чтобы заниматься спортом и мотивировать других. Геройские истории – это про Александра Поветкина. Я не сомневаюсь в том, что у него большие шансы на победу».

Известный российский тренер Андрей Ивичук:

«Я думаю, что Александру будет тяжело с Энтони Джошуа. Подробности не скажу, но фаворит – Джошуа. Он молодой и амбициозный. Нужно будет проделать огромный объем работы, чтобы победить. Это с одной стороны, а с другой у Джошуа не самая крепкая челюсть. Он бывал в нокдаунах. Сильнейшим боксером дивизиона я считаю Уайлдера. Он неудобный, терпеливый, корявый, вязкий. А с Джошуа Александру будет тяжело еще и потому, что бой пройдет в Англии, все будут поддерживать своего боксера и это – дополнительное психологическое давление».

Олимпийский чемпион Рахим Чахкиев:

«В этом поединке мы увидим настоящий уровень Поветкина. Насколько он может противостоять молодому и мотивированному чемпиону. Это очень интересный бой. Я думаю, что у Поветкина была хорошая карьера и большие победы, но Джошуа – звезда нового времени. Он небитый боксер. Поединок актуальный и даст ответы на многие вопросы. Неважно, победит Александр или проиграет, мне хочется, чтобы из этого противостояния он вышел достойно. В таких качествах как мужество и смелость Поветкин несокрушим. Даже в поединке Кличко он продолжал идти вперед, хотя так и не смог преодолеть длинные руки соперники».