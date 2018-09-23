Боксер второго среднего веса Андрей Сироткин похвалил Александра Поветкина за первую половину боя с Энтони Джошуа и рассказал о своем поединке с Джоном Райдером, который состоится 27 октября в Лондоне.

Напомним, что Поветкин проиграл Джошуа нокаутом в седьмом раунде. Британец провел 22 боя в карьере, в каждом из которых побеждал (в 21 случае – нокаутом).

Для Поветкина это поражение стало вторым в карьере, в нокауте он побывал впервые. Также он одержал 34 победы (24 — нокаутом).

«ПОВЕТКИН ОЧЕНЬ ПРИЯТНО УДИВИЛ»

– Какие эмоции оставил бой?

– Если честно, я предсказывал такой исход, и что это произойдет до девятого раунда. Это было понятно многим. На победу Поветкина было рассчитывать тяжело, поэтому я склонялся к досрочной победе Джошуа. Но первые пять раундов Поветкин очень приятно удивил. Хорошо смотрелся.

– По вашим прикидкам, вел ли Александр по очкам до седьмого раунда?

– Да. Комментаторы озвучили мнение независимых экспертов после четвертого раунда. У них был счет 2:2. Я не согласен. После пятого раунда у меня было преимущество Поветкина – 4:1. Александр интересно смотрелся, но Джошуа все видел, чувствовал и давал поработать. Я был уверен, что Поветкин устанет, замедлится, движение пропадет и там Джошуа его достанет. Но Саша все равно молодец, первые раунды было приятно смотреть.

– Джошуа потряс Поветкина правым прямым ударом. Создалось ощущение, что Александр не знал как действовать, может, этот момент не отрабатывали?

– Дело в том, что это нокдаун на 111 кг. Да, не уронил, но нокдаун был тяжеленный. Когда Поветкин падал второй раз, Иван Кирпа уже был готов остановить бой и выскочить на ринг, но останавливать надо было уже после первого падения. Понятно, что боксер будет бороться до конца, но и также было понятно, что Поветкин не восстановился. Кирпа должен был остановить бой раньше. Зачем было продолжать? В таком возрасте-то...

– Это был последний титульный шанс Поветкина?

– Думаю, да.

«ПОВЕТКИН ВЫБРАЛ ОПРОМЕТЧИВУЮ ТАКТИКУ»

– И как можно охарактеризовать карьеру Александра?

– Для России – это топовый боец и звезда. Многое сделал и достиг. Был хорошим примером. Мог сделать и больше, но сложно оценивать действия его тренеров. Возможно, при другой стратегии к этому бою… Это же шанс выиграть три пояса, а он сделал ставку на левый боковой и активную работу с самого начала. Физически против Джошуа, возможно, это опрометчиво. По очкам Поветкин не проигрывал. Можно было и паузу взять. Он же форсировал, шел вперед и налетел.

– Тогда поговорим о победе в Англии по очкам. Вам скоро предстоит бой с Джоном Райдером в Лондоне. Реально ли делать ставку на победу по очкам против местного боксера?

– Нет, конечно. По очкам нужно выигрывать в одну калитку, чтобы соперник болтался и кое-как достоял до финального гонга. Тогда будет очевидный итог. Но везде тяжело выиграть у местного боксера в равном бою. В Англии – особенно. Я кстати сквозь призму своего боя смотрел этот вечер. Эдди Хирна показала камера несколько раз. Райдер как раз его боец. Там тоже все будет на высшем уровне.

– У Хирна в кармане почти все боксеры Англии.

– И не только боксеры.

«РАД ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДРАТЬСЯ В АНГЛИИ»

– Тяжело ли было решиться на бой в Англии?

– Я даже не раздумывал. Обрадовался такому предложению. У нас бой за статус обязательного претендента. Победитель нашей пары встретится с победителем финала Суперсерии между Джорджом Гроувзом и Каллумом Смитом. Такие перспективы открываются. Не то, что не раздумывал, был очень рад такой возможности.

Про Райдера, если откровенно, я до этого момента никогда не слышал. Потом посмотрел его бои. Боксер хороший, но ничего космического или невозможного. Все в моих руках.

– Секрет не раскроете, ставка будет сделана на нокаут или на то, чтобы соперника переиграть?

– Я не обладаю нокаутирующим ударом. Это видно из моих побед. Если шанс выпадет, постараюсь воспользоваться, а так – не буду менять манеру своего боя. Буду работать на дистанции. Если получиться жестко попасть навстречу, «ужалить», и я увижу, что у него «загуляли» ноги, ситуацию надо будет развивать. А так – нет. Я надеюсь, на свое преимущество на ногах и работу на дистанции.

– А финал Суперсерии во втором среднем весе смотреть будете?

– Конечно.

«ГРОУВЗ – ФАВОРИТ СУПЕРСЕРИИ»

– Какие расклады? Кто фаворит?

– Думаю, что выиграет Гроувз, хотя более интересен Смит. Он более разнообразен, у него богатый арсенал. Гроувз – прямолинейный, но четкий и жесткий. Смит в боксерском плане интереснее.

– Как надо построить бой Смиту?

– Будет ошибкой если он пойдет в рубку. Только удары пропустит. Нужно движение – удары сбоку, снизу, переводы, два-три удара и смещение – действовать надо в этой манере. У Смита есть шансы и неплохие.

– В процентном соотношении?

– У Гроувза преимущество в силе, у Смита в IQ и скорости. Это почти как финал с участием Александра Усика и Мурата Гассиева. 55 на 45 в пользу Гроувза.