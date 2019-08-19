Чемпионат в никуда. Как российский бокс теряет позиции

В последние годы российский спорт регулярно становился жертвой игры чиновников самого высокого масштаба. Постоянные обвинения в применении допинга, многократные дисквалификации биатлонистов, длительная дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики… Но в последнее время были предприняты российским руководством серьезные шаги для исправления ситуации. Российские спортсмены стали возвращаться на равных на международные соревнования. И вдруг на авансцену – совершенно неожиданно для многих! – выходит российский бокс.

БЕЗ ЗВЕЗД И БЕЗ ПОБЕД

В последние годы профессиональный бокс не открыл в России новых звезд. Более того, большинство российских чемпионов за последнее пару лет потерпели ряд чувствительных поражений. Потенциальных чемпионов на горизонте пока что не видно, а бывшие чемпионы – такие, как, например, Денис Лебедев – уже завершили карьеры.

В любительском боксе ситуация не лучше. Сборная России показала худшие результаты на чемпионате мира и чемпионате Европы за последние годы. Заслуженных тренеров в национальной команде не осталось, как нет давно уже и звезд любительского ринга.

На фоне этих неприятных событий Федерации бокса России (ФБР), которая теперь объединяет профессиональный и любительский бокс, удалось получить право на проведение домашнего чемпионата мира. Этот турнир должен был исправить ситуацию, но вышло еще хуже: чемпионат мира вовсе остался без олимпийских лицензий. И есть все основания полагать, что виной тому как раз «работа» ФБР и Международной ассоциации бокса (AIBA).

«Советский спорт» анализирует деятельность нового руководства ФБР, которое приступило к работе в феврале 2017 года и приходит к выводу, что российский бокс за прошедшие два с половиной года сдал позиции по всем фронтам. Переходим к фактам.

ЧЕМПИОНАТ БЕЗ ЛИЦЕНЗИЙ

Проведение чемпионата мира по боксу в России изначально было большой удачей для ФБР. Турнир пройдет с 7 по 21 сентября. Изначально местом проведения соревнований был выбран Сочи, но позже AIBA перенесла первенство в Екатеринбург.

Решение об этом было принято на заседании исполкома AIBA в Москве 24 июля 2017 года.

Мужской чемпионат мира по боксу никогда не проводился на территории России, а СССР принимал эти соревнования в 1989 году. Ситуация должна была измениться в 2007 году – тогда мировое первенство тоже решили провести в Москве, но из-за конфликта пришедшего в 2006 году к власти президента AIBA Чинг-Куо Ву и тогдашнего президента ФБР Эдуарда Хусаинова турнир был отозван и перенесен в Чикаго (Справедливости ради упомянем, что в 2005 году Россия принимала женский чемпионат мира – в Подольске).

Основная задача такого турнира – не победа, как может подумать неискушенный болельщик, а розыгрыш олимпийских лицензий. На двух последних Играх Россия выиграла по одной золотой медали, а в Рио команда Александра Лебзяка не была представлена в самом престижном весе – супертяжелом.

Поэтому, учитывая неудачи российских боксеров в последние годы, на чемпионат мира в предолимпийском 2019 году возлагались большие надежды.

Но с мечтами об Олимпиаде сразу пришлось расстаться. Еще после Игр в Рио бокс находился под пристальным наблюдением со стороны МОК, а в последние годы AIBA «подставилась» еще сильнее. Сначала из-за скандальных судейских решений и финансовых махинаций Чинг-Куо Ву, а затем из-за настойчивого стремления поставить во главе организации Гафура Рахимова, на кандидатуре которого настаивал генеральный секретарь ФБР Умар Кремлев.

В результате даже лояльный к России глава МОК Томас Бах (допустивший – с ограничениями россиян на Игры-2018 в Пхенчхане несмотря на чудовищное давление со стороны других стран, а теперь и в Токио-2020, причем без всяких ограничений и под российским флагом) объявил, что отборочный боксерский турнир к Олимпиаде-2020 проведет сторонняя организация (не AIBA). Поэтому впервые в истории чемпионат мира пройдет без олимпийских лицензий, которые будут разыграны в отдельном турнире. Сейчас этот турнир находится в стадии разработки. Занимается этим специальная комиссия МОК. Именно этот турнир станет неофициальным чемпионатом мира, потому что туда совершенно точно приедут лучшие спортсмены мира. А приедут ли они в Россию?

Сборная Украины и ее звезда – чемпион мира и Европы Александр Хижняк – и так бы не поехали в Россию. Самое интересное, что 12 августа Умар Кремлев утверждал обратное: «Украинская команда подтвердила свое участие в чемпионате мира в Екатеринбурге. Боксеры с Украины будут представлены во всех восьми весовых категориях на турнире. Не вижу причин, по которым у них могут возникнуть какие-то сложности с приездом в Россию».

Прошло менее суток, как пришел ответ от руководителя пресс-службы Федерации бокса Украины Александра Подаваленко: «Официальную делегацию Федерация бокса Украины на Чемпионат мира отправлять не планирует». В то же время, он добавил, что если будут спортсмены, которые захотят поехать на данное соревнование за свой счет, то они вправе это сделать, но это будут совершенно точно не первые-вторые номера команды. Фактически это означает, что именно «сборной Украины» в России не будет.

Заметим, что возглавляет Федерацию бокса Украины Владимир Продивус – самый близкий сторонник Кремлева на международной арене. Даже он перед чемпионатом мира отвернулся от главы ФБР.

Теперь под угрозой находится приглашение чуть ли не всех ведущих боксеров всех остальных стран. Вполне вероятно, что национальные федерации просто отправят в Екатеринбург вторые составы, и их не соблазнит даже увеличенный призовой фонд. Объяснение очень простое: любой турнир – это большая работа по подготовке спортсмена, и при этом - работа по снижению вероятности травм. Выводить ведущих боксеров за считанные месяцы два раза на пик формы с учетом того, что лучшим из них предстоит провести по пять боев на каждом турнире – неоправданно высокий риск. В результате сборная России может легко одержать победу на турнире в Екатеринбурге, куда будут заявлены лучшие силы страны, а соревноваться они будут вовсе не с лидерами. Сейчас Умар Кремлев дает многочисленные интервью, где оптимистично рассказывает о подготовке к чемпионату, но надо понимать, что спортивного значения это иметь не будет.

ПОРАЖЕНИЯ В ЕВРОПЕ

Однако не факт, что даже первым состав сборной России добьется успеха на домашнем чемпионате мира против вторых составов других стран. В июне в Белоруссии прошли II Европейские игры (в том числе чемпионат Европы по боксу), на которых результат сборной России оказался плачевным. Одно золото Муслима Гаджимагомедова, а также два серебра Габила Мамедова и Харитона Агрбы у мужчин. Плюс четыре медали у женщин: серебро Светланы Солуяновой и три бронзы, полученные за выход в полуфинал.

По факту четвертое место в медальном зачете, в котором оказались еще восемь сборных. И это только Европа. Какой результат россияне покажут на турнире, куда приедут помимо европейцев кубинские и узбекские боксеры (первое и второе место в медальном зачете на ЧМ-2017)?

ВЫБОР ТРЕНЕРА

С момента прихода к власти в федерации Умара Кремлева главным тренером сборной России стал Олег Меньшиков, который в итоге задержался на своей должности лишь на несколько месяцев и был заменен на Эдуарда Кравцова. Правильность выбора его кандидатуры поставили под сомнение многие ведущие специалисты страны. В частности, «Советскому спорту» свое недоумение по этому поводу высказывали заслуженный тренер России Александр Зимин, серебряный призер Олимпиады в Москве Виктор Демьяненко и олимпийский чемпион Вячеслав Яновский.

Федерация поставила в вину Меньшикову низкие результаты на чемпионате Европы 2017 года (2 золота, 2 серебра и 1 бронзу). При этом турнир проходил в Украине. И поражения россиян – Габила Мамедова в финале и Валентина Бабакина в полуфинале – выглядели как минимум спорно. Однако результаты при Кравцове в 2019 году оказались еще хуже (1 золото и 2 серебра).

Меньшиков 16 лет руководил молодежными сборными, а турнир в Украине стал для него первым у руля национальной команды. Его молодежная сборная в 2003 году установила своеобразный рекорд: вернулась из Варшавы с 11 медалями – все подопечные Олега Владимировича оказались в призах. Но такой специалист не устроил руководство ФБР.

После отставки Меньшикова в 2017 году команда под руководством Кравцова провалила чемпионат мира, взяв только две медали и ни одного золота. Сборная России впервые с 1999 года завершила турнир без наград высшего достоинства.

В июле этого года Кравцов покинул пост главного тренера сборной России и его сменил Виктор Фархутдинов.

Заметим, что Умар Кремлев неоднократно критиковал своих предшественников за отсутствие работы и результатов. Но обратимся к фактам.

Выступления сборной России.

В скобках – глава ФБР и главный тренер на момент турнира.

2011 год. Чемпионат Европы – 2 золота, 4 серебра (Иванюженков, Хромов)

2011 год. Чемпионат мира – 1 золото, 2 серебра (Иванюженков, Хромов)

2013 год. Чемпионат Европы – 5 золота, 1 серебро, 2 бронзы (Иванюженков, Лебзяк)

2013 год. Чемпионат мира – 1 золото, 2 серебра, 1 бронза (Иванюженков, Лебзяк)

2015 год. Чемпионат Европы – 4 золота (Иванюженков, Лебзяк)

2015 год. Чемпионат мира – 2 золото, 1 серебра, 1 бронза (Иванюженков, Лебзяк)

2017 год. Чемпионат Европы – 2 золота, 2 серебра, 1 бронза (Кремлев, Меньшиков)

2017 год. Чемпионат мира – 1 серебро, 1 бронза (Кремлев, Кравцов)

2019 год. Чемпионат Европы – 1 золото, 2 серебра (Кремлев, Кравцов)

2019 год. Чемпионат мира – ? (Кремлев, Фархутдинов)

И факты говорят, что за последние десять лет самыми слабыми были выступления сборной России в последние два года, то есть именно в период работы Кремлева.

ЕСТЬ ЛИ У НАС ПЕРСПЕКТИВЫ?

Повторим, что далеко не факт, что домашний чемпионат мира станет для сборной России успешным даже, если на него не приедут ведущие спортсмены других стран. Июньский результат на континентальном первенстве, где тренерский штаб планировал выиграть медальный зачет, оказался провальным.

Трудно представить, что за три месяца сборная России кардинально преобразится и составит серьезную конкуренцию сборным Узбекистана и Казахстана, показавшим огромный прорыв на последних Олимпийских играх, а также традиционно сильной сборной Кубы.

А главным вопросом являются не результаты на предстоящем чемпионате мира, а как сборная России выступит в олимпийском отборе? Хватит ли сил российским боксерам на три больших турнира подряд? С учетом провала на Европе.

На Олимпиаде-2016 сборная России не смогла получить квоту в супертяжелом весе, а нынешняя ситуация дает повод полагать, что на Играх в Токио у россиян опять будет недобор в весовых категориях. И как бы он не стал больше прежнего.

Логично обратиться не к констатации печального положения дел сегодня, а к истокам всей этой ситуации. А она кроется во многом в эпизоде с выборами нового главы ФБР.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ФБР

Часть первая. Ноябрьские выборы

Умар Кремлев стал генеральным секретарем ФБР в феврале 2017 года. Этому предшествовала предвыборная борьба, в которой главным фаворитом считался бывший президент ФБР Эдуард Хусаинов.

Кандидатуру последнего поддерживало подавляющее большинство регионов: по разным оценкам, от 60 до 80 процентов. В частности, его кандидатуру поддержал президент Федерации Нижегородской области, трехкратный чемпион России и чемпион мира Андрей Гоголев: «Я все равно отдам свой голос за Эдуарда Хусаинова».

Примечательно, что в 2016 году были сорваны сразу две попытки выборов президента. Первоначально исполком ФБР назначила конференцию на 12 октября, затем перенесла ее на 17 ноября. Тогда на конференции новым президентом ФБР был избран Хусаинов. Отметим, что в ходе конференции появились сообщения о заложенной бомбе, чтобы сорвать выборы.

На конференции присутствовали 44 делегата из 84, кворум был соблюден. 39 делегатов отдали голоса за Хусаинова. Формально он победил на выборах, поскольку они состоялись по всем правилам и согласно статьям устава, регламентирующим выборную процедуру.

Но действующий глава ФБР Борис Иванюженков позднее назвал нелегитимной данную отчетно-выборную конференцию. На официальном сайте ФБР вышло заявление, в котором говорилось, что мероприятие, прошедшее в Москве, «не имеет к федерации никакого отношения», а «решения, принятые на мероприятии сторонников Хусаинова, не являются решениями конференции федерации бокса».

По мнению Иванюженкова, ранее дата избрания главы ФБР была перенесена на 1 февраля, о чем было объявлено 14 ноября.

Сагындык Ташенов, поддерживающий кандидатуру Хусаинова, заявил: «Мы собрали кворум и провели выборы. Понятно, что сейчас будут поступать различные опровержения. Но факт остается фактом, регионы отдали свои голоса в пользу Хусаинова, и их большинство».

Часть вторая. Февральские выборы

22 ноября прошло заседание исполкома федерации, где было принято решение обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность выборов руководства организации.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поддержал позицию ФБР: «Есть Федерация бокса России, легитимная федерация, которая признана AIBA. На нее и надо ориентироваться. Есть официальный орган – исполком ФБР. Он уполномочен созывать и проводить конференцию. Зачем все это, непонятно. Даже не нужно придавать этому значения».

Это не помешало решимости Хусаинова и его сторонников. Они были настроены победить и 1 февраля. Но, ни самого Хусаинова, ни его сторонников – Александра Лебзяка, Алексея Тищенко и Вячеслава Яновского – попросту не допустили в здание, где проходило заседание конференции. Представители правоохранительных органов пропускали всех строго по утвержденному федерацией списку, в котором попросту не оказалось многих известных в мире бокса людей.

Руководитель информационного направления ФБР Кирилл Щекутьев так прокомментировал ситуацию агентству «Р-Спорт»: «Чтобы пройти на конференцию, надо было, согласно уставу, за сутки до конференции подать в федерацию протокол собрания от региональных организаций с фамилией делегата. Также у нас есть список приглашенных, в который включены старший тренер мужской сборной Олег Меньшиков, некоторые олимпийские чемпионы, представители Минспорта, аккредитованные журналисты. Те, кто пытается прорваться на конференцию, хотят ее сорвать. Мы пригласили тех, кто изъявил желание принять участие в ней и прислал заявку».

Крайне сложно поверить в то, что Хусаинов и его сторонники не выполняли всех перечисленных мер или не изъявили желания принять участия в конференции.

Многих насторожило и то, что руководство ФБР в этот день приняло решение внести изменения в свой устав. Была упразднена должность президента, а единоличным исполнительным органом федерации стал генеральный секретарь. А назначать его должен председатель высшего наблюдательного совета.

Делегаты конференции в начале заседания проголосовали за внесение изменений в устав ФБР (участвовали 67 из 84 делегатов). В итоге борьба за пост президента завершилась ничем, поскольку бороться в данных условиях стало не за что.

Возникает вопрос. Почему в таком случае ФБР принимала официальные заявки на пост президента организации? Было подано четыре заявки: от Хусаинова, Евгения Мурова, Сергея Данилова и Леонида Котляра. Как случилось, что кандидатов заранее не проинформировали, что они будут бороться за несуществующую должность?

В результате глава службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной был единогласно избран председателем высшего наблюдательного совета Федерации бокса России. Рубежной назначил генеральным секретарем Умара Кремлева. Получается, Кремлев занял свой пост благодаря поддержке только одного человека, а не путем голосования регионов. Добавим, что изменения регламента выборов главы ФБР и сами выборы разделило менее шести минут.

ЛИКВИДАЦИЯ ФПБР

Федерация бокса России всегда контролировала только любительский бокс, а параллельно с ней существовала Федерация профессионального бокса России (ФПБР), основанная в 1992 году.

На протяжении нескольких лет существования обеих федераций, представители ФПБР приветствовали возможность объединения двух организаций, а первые попытки переговоров велись при Владимире Иванченко в 1992 году, еще перед Олимпиадой в Барселоне. И тогда даже были достигнуты некоторые предварительные соглашения. Переговоры продолжали и годы спустя, но окончательного решения так и не находилось.

В результате в ФБР нашли способ решить эту проблему. И способ этот оказался силовым и абсолютно недемократичным.

С июля 2017 года ФПБР была ликвидирована, а регулировать профессиональный бокс в России, который был зарегистрирован как отдельная дисциплина в реестре Министерства спорта, стала Федерация бокса России .

Экс-президент организации Виктор Агеев назвал эту ситуацию «рейдерским захватом»: «В сущности, эта тихая чиновничья игра на поглощение является не чем иным, как самым банальным рейдерским захватом. В какую бы упаковку все это безобразие не облекалось, какие бы красивые доводы не приводились, какая бы прозрачность не обещалась… И то правда, можно ли верить в обещаемую прозрачность деяний этих новых в мире бокса людей, если на самом начальном этапе все сработано, как в плохом кино, с использованием административного ресурса, без консультаций с реальными участниками процесса».

Причинами ликвидации ФПБР называлась связь с криминальными структурами (Балашихинская ОПГ, Подольская ОПГ) и несоответствие деятельности ФПБР. Однако тогда непонятно, как подобная организация указом президента страны была награждена «государственными наградами Российской Федерации работников физической культуры и спорта», а Агеев получил Орден Почета «за заслуги в развитии физической культуры, спорта и многолетний добросовестный труд».

ОПЛАТА ЗА ЛИЦЕНЗИИ ИЛИ ПОБОРЫ С ПРОМОУТЕРОВ?

Кроме того, в вину ФПБР ставили то, что она взимала плату с боксеров и промоутеров за лицензирование, не имея на это прав. Незаконным являлось также лишение лицензий. Например, промоутер Владимир Хрюнов был лишен лицензии ФПБР за проведение вечера профессионального бокса в Крыму. Но что самое интересное, правопреемник ФПБР не только продолжает взимать эту самую плату за лицензии, но и увеличил их стоимость в разы!

В ФПБР стоимость боксерской лицензии составляла 800 рублей в год, а ФБР назначила новый ценник – 10 тысяч рублей. Но куда интереснее стоимость лицензии промоутера, которая с 17 тысяч рублей возрастала сразу до 250 тысяч! И такое повышение цен в ФБР ничем не объяснили. Зато бывший генеральный секретарь Федерации профессионального бокса России Игорь Мазуров объяснил, чем были мотивированы суммы лицензий при существовании ФПБР.

Мнение экспертов

Игорь Мазуров, бывший генеральный секретарь Федерации профессионального бокса России:

«С первых дней существования нашей федерации ежегодный взнос промоутера ФПБР составлял 50 долларов. В последний период, более 10 лет, промоутер при оформлении своей лицензии или продлевая срок ее действия на следующий год вносил 17 тысяч рублей. Такой, щадящий по сравнению с Западом, режим сохранялся сознательно и последовательно, несмотря на все перипетии с долларом и состоянием российской экономики. ФПБР учитывала реальные российские условия: в развитых странах бокс является бизнесом, и ни один промоутер никогда не будет проводить бои, если они не принесут прибыль.

В Европе зачастую промоутеры отменяли санкционированные уже чемпионские бои, если телевизионная компания отказывалась предоставить обещанную ранее. И EBU (Европейский Боксерский Союз) принимала это решение промоутера как должное, не наказывая его. В России ситуация иная. Российское телевидение принципиально отличается от западного. И дело не становится лучше. Даже бои за звание чемпиона мира не приносят прибыль. Все происходит за счет спонсоров и меценатов.

Ориентироваться только на появившихся недавно больших промоутеров как «Мир Бокса» или РМК, вкладывающих в бокс деньги из своего бизнеса, далекого от бокса, нельзя. Другие промоутеры искать инвесторов не будут. Им просто «подрезали крылья». Конкуренции нет, развитие тормозится.

Важна и другая сторона финансового новшества, предпринятого нынешней ФБР: куда идут деньги, полученные федерацией от этих взносов? Наша федерация регулярно отчитывалась о поступивших взносах и произведенных расходах на конференциях, причем мы никогда не ограничивали участие на них никому. Боксер, менеджер, промоутер, судьи, журналист – ради Бога. Такие обязательные отчеты Ревизионной комиссии федерации предусмотрены законом. А что сейчас? Все за закрытыми дверями. Разве это не странно?

Добавим, что глава «Мира бокса» Андрей Рябинский в интервью «Советскому спорту», с одной стороны, подтвердил, что сумма в 250 тысяч рублей не является проблемой для его компании, но с другой стороны, бизнесмен подчеркнул, что с момента изменения ценовой политики «Мир бокса» не проводит боев в России. Но это только совпадение, а не следствие.

Олег Богданов, менеджер:

– Под благими намерениями – мол, нужно платить больше и все тогда станет лучше - были проведены совершенно непонятные реформы. Новые цены были взяты с потолка. У них нет никакого объяснения. Они не привязаны к минимальной зарплате – ни к чему. Просто поставили перед фактом: будете платить вот столько-то.

У меня была лицензия промоутера, и никогда не было серьезного финансирования. Я за свой счет пару раз в год проводил бои. Но платить 250 тысяч за лицензию я не готов.

Аналогичная история с лицензиями боксеров. За первый четырехраундовый бой новичок получает 20 тысяч рублей. То есть десять тысяч рублей он отдает сразу. Пять тысяч идут на медицинские расходы. У боксера остается максимум пять тысяч рублей. Хорошо, допустим, это нужно, допустим, деньги идут на развитие. Но какое развитие? Все как было, так и осталось. Как были дилетанты в судейском корпусе, так и остались. Эти деньги на качество работы судей или организаторов не влияют никоим образом. Профессиональный бокс не просто умирает, он практически мертв. Перестали проводиться небольшие боксерские шоу. Осталось около четырех промоутеров, у которых есть лицензии. И мы друг у друга просим лицензию. В результате за один вечер проводится 16 боев, что тоже нехорошо. Это все идет в ущерб качеству.

Сколько стоят лицензии в других странах?

В США лицензия менеджера стоит порядка 200 долларов в зависимости от штата. Также в США требуется лицензия на любую работу ассистента – тренера, катмена, секунданта. Она стоит от 25 до 50 долларов. В Финляндии промоутерская лицензия стоит около 300 евро. А система выплаты работает следующим образом: промоутер переводит деньги на счет федерации, а федерация выплачивает гонорары, забирая себе один процент. Что и является боксерской лицензией.

КАК ПОДСТАВИЛИ ПРОМОУТЕРА ТИТОВА

ФБР оказалась в центре большого скандала после проведения в феврале двух турниров под громким названием «Кубок президента России Владимира Путина». Несколько боксеров и известный промоутер Алексей Титов обвинили Федерацию в просроченных платежах.

Из имеющихся в распоряжении у «Советского спорта» документов известно, что контракты боксеров заключались напрямую с ФБР. В них было прописано, что победителю четвертьфинала должны выплатить 500 тысяч рублей, полуфинала – 700 тысяч, а финала – 2,5 миллиона рублей. Для проигравших гонорары были скромнее – 250 тысяч за четвертьфинал, 350 – за полуфинал и 700 – за финал.

В установленный срок (пять рабочих дней) боксеры не получили денежных переводов, что вызвало у них беспокойство. Промоутер Алексей Титов, занимавшийся организацией турнира, решил узнать лично у генерального секретаря ФБР Умара Кремлева, в чем причина задержки.

«Сначала у меня состоялась встреча с помощником Кремлева Кириллом Щекутьевым, а затем с самим Умаром, – говорит Титов. – Он сказал, что денег нет. Я ответил, что это несерьезный разговор и нужно рассчитаться или пойдет большая волна негатива. Он сказал: «Собаки лают, а караван идет».

В итоге стороны договорились, что деньги будут выплачены через неделю, но в назначенный срок они вновь не поступили, и боксеры написали открытое письмо на имя президента России Владимира Путина. В следствии этого 19 марта на сайте Ura.ru появилась статья, в которой сообщалось, что ФБР начала расследование обстоятельств проведения турнира, а вина возлагалась на Титова.

Особенно подчеркивалось, что ФБР не брала на себя никаких обязательств по выплатам гонораров. Что является ложью, исходя из упомянутых документов.

Информация об открытом письме дошла до руководителя высшего наблюдательного совета федерации Алексея Рубежного, который получил Кремлеву выплатить деньги всем боксерам. Выплаты были произведены, но сам Алексей Титов был в итоге лишен промоутерской лицензии.

«Лицензию у меня отобрали по необоснованным причинам, – говорит Титов. – Якобы я не оплатил счет судьям. Но они не соблюли никакой процедуры отнятия лицензии. В данный момент моим адвокатом готовиться иск и я подаю на федерацию в суд».

Как оплачиваются гонорары судьям?

Федерация выставляет счет на промоутерскую компанию, и та этот счет оплачивает. Компания Алексея Титова (Titov boxing promotions) провела более 300 турниров. К ней никогда не было претензий ни от судей, ни от спортсменов. Даже в этом конкретном случае никто из спортсменов и их представителей не предъявлял претензий и Титову, а сам промоутер не получал никаких счетов на оплату.

Тем не менее Федерация все равно лишила Титова лицензии промоутера. Хотя как минимум должна была быть созвана апелляционная комиссия, которая могла только приостановить лицензию. Однако комиссия не собиралась, что является прямым нарушением. Это стало поводом для Титов, чтобы подать в суд на ФБР.

Основная версия произошедшего - действия федерации вызваны желанием «убрать» с рынка конкурента. Ведь основная деятельность Титова была связана с уральским рынком, где было проведено много боксерских вечеров.

6 апреля планировались полуфиналы Кубка президента России. Титов, лишенный лицензии, договаривался о месте проведения турнира и в результате понес финансовые потери, а сам турнир был перенесен на 20 апреля.

Боксер Айк Шахназарян принимал участие в четвертьфинале и полуфинале турнира. По словам менеджера боксера Олега Богданова, выплаты гонораров осуществляли организации, не связанные с ФБР.

«Четвертьфинал между Шахназаряном и Федором Папазовым был проведен за счет нашего промоутера Андрея Андреева, – говорит Богданов. – Четвертьфинал состоялся в Краснодаре в декабре. Полуфинал Шахназарян – Эльнур Самедов, прошедший в апреле, также прошел за счет Андреева. К финансированию этих двух боев Федерация бокса России не имела никакого отношения. Более того, это нам пришлось платить федерации за всевозможные санкции и титулы.

При хорошей идее турнира не был соблюден принцип единых правил для всех. Одни поединки длились восемь раундов, другие – десять, третьи – все 12. Причем, насколько мне известно, только на боях моего подопечного был допинг-контроль».

Позиция потерпевшего

Алексей Титов, российский промоутер:

«Это была спланированная акция против нашей компании, выстроенная самим Умаром Кремлевым. В нас он видел очень сильных конкурентов со здоровыми идеями по развитию бокса, поэтому он хотел убрать нас с рынка.

Кремлев создает красивый фантик, а мы на самом деле предлагали совершенно разные проекты, которые могли стать масштабными и самоокупаемыми. Поэтому он видел в нас сильных конкурентов, которые делают реальную работу и проводят турниры за свои деньги.

Я думаю, что Кремлев придумал Кубок президента, чтобы нас устранить. Причем он никогда не общался напрямую со мной. Диалог шел через его помощника Кирилла Щекутьева, который все это организовал.

Сначала они обещали очень много: заплатят судьям, оплатят гонорары спортсменам, авиабилеты и санкции международных организаций. Обещали много, а по итогу закрыли только гонорары и то после наступления скандала». (Слово «санкции» сегодня понимают чуть иначе, здесь речь идет не о наказаниях, а о том, что организовать бой нельзя без санкции, то есть без разрешения. Если «санкционировать» бой по версии, скажем, WBA intercontinental или WBC international, нужно этим организациям заплатить - тогда вопрос со статусом, например, титульного боя будет решен).

Мнение эксперта

Игорь Мазуров, бывший генеральный секретарь Федерации профессионального бокса России:

«Случай с лишением промоутерской лицензии Алексея Титова мне представляется как минимум странным. За 25 лет моей работы в профессиональном боксе подобных случаев было не больше пяти. И каждый раз это было чрезвычайное происшествие. Причем было обязательным специальное слушание, организуемое Советом ФПБР, его Правовой комиссии при обязательном присутствии самого лица, к которому применялись санкции, или его представителя. При необходимости привлекались профессиональные юристы.

Случай с Титовым прошел как-то мимоходом, гласности предано лишь информационное письмо Директора департамента профессионального бокса с упоминанием пунктов Регламента, касающихся происшедшего. Так и осталось неясным, почему так грубо были нарушены процедуры подписания соглашений с боксерами. А именно эти нарушения, допущенные Руководством федерации, стали причиной ущемления интересов боксеров.

Налицо элементарное непонимание Руководством самой роли федерации в организации соревнований, Правил проведения боев и собственного Регламента в части разделения функций и ответственности Промоутера и Руководства федерации».

ФУНКЦИИ ФЕДЕРАЦИИ

Вот тут, наверное, как раз и нужно пояснить, какие же функции лежат на Федерации бокса России в направлении профессионального бокса. Дело в том, что ФБР – это контролирующий орган. Она не может заниматься коммерческой деятельностью.

Аналогом ФБР в США служат спортивные комиссии различных штатов, которые определяют медосмотр спортсменов, выдают лицензии и дают допуск на организацию боксерского вечера.

Ни одна спортивная комиссия никогда не числилась в качестве спонсора или организатора боксерского мероприятия. В то время как ФБР была указана организатором шоу бокса на Красной площади, как и многих других турниров, что противоречит уставу общественной организации.

Некоммерческие организации не вправе совершать сделки, противоречащие целям и видам их деятельности. Цель и деятельность ФБР – популяризация и развитие бокса в стране, а не получение финансовой прибыли. ФБР может получать прибыль со своей деятельности, но с ограничениями. Ключевым понятием, которое отличает общественную и коммерческую организацию, является «системность».

Если ФБР заключает контракты и проводит под своей эгидой различные коммерческие турниры, то в соответствии со ст. 2 Гражданского кодекса РФ она занимается предпринимательской деятельностью, а не выполняет контролирующую роль.

В случае с Кубком президента России ФБР, обещавшая нести все расходы, в идеале должна была перевести деньги на счет промоутерской компании, чего не было сделано. Более того, ФБР не имела права заключать контракты с боксерами. Но контракты, как мы видим, были заключены.

НЕВЫПЛАТА ГОНОРАРОВ ЗА СУПЕРСЕРИЮ

В 2018 году в Москве прошел финал Всемирной боксерской Суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе. Украинец Александр Усик стал победителем турнира, победив в финале россиянина Мурата Гассиева.

Но за считанные дни до поединка не было понятно, состоится ли бой в принципе. Менеджер боксера Эгис Климас и промоутер Александр Красюк не раз высказывали недовольство российской стороне. Суть претензий сейчас перечислять уже не будем. Но в общих словах их Красюк сформулировал так: «То, о чем мы договорились с господами из Федерации бокса России, не соблюдается. Я пока не могу раскрыть, какого характера эти проблемы, но проблемы есть... На данный момент есть шанс, что бой будет отменен. Мы не привыкли работать, когда то, о чем мы договаривались не соблюдается».

«Насколько я знаю, организаторы не организовали в полной мере перелет, безопасность и проживание, а ведь до боя остается одна неделя, – сказал тогда Эгис Климас. – Им нужно что-то делать, если они хотят увидеть нас в Москве. Перелет у Александра запланирован на понедельник. Это крайний срок».

Было совершенно понятно, что дело точно не в «перелете, безопасности и проживании». Но тогда никто, кроме команды украинца, не знал истинных причин этих заявлений.

И даже на открытой тренировке поведение Усика было довольно странным. Он вошел в ринг, поприветствовал публику, словно чемпион на пьедестале, а затем к ее удивлению этот пьедестал покинул.

«Дай Бог, чтобы этот бой состоялся. – Он может не состояться? – Не знаю...», – отметил Усик. В этот момент представитель команды Усика показал своему подопечному отрицательный жест рукой.

Через два дня на пресс-конференции ситуация не стала лучше. Красюк вновь подчеркнул, что претензии к российской стороне не исчезли. И добавил, что пока не уверен в том, что бой действительно состоится. Организатор Суперсерии Калле Зауэрланд заверил, что, скорее всего, речь идет о какой-нибудь мелочи вроде перчаток.

Как стало известно «Советскому спорту» – и это подтвердили нам сразу несколько источников – Умар Кремлев обещал выплатить украинской стороне полтора миллиона долларов за приезд в Россию. Но денег не перевел и перестал отвечать на телефонные звонки непосредственно перед боем.

У Усика был подписанный контракт и гарантированный гонорар от организаторов Суперсерии. Договоренность с Кремлевым была устной. Сначала речь шла о дополнительном контракте между ФБР и командой Усика, но в итоге это соглашение не было подписано. Кремлев настаивал, что деньги все равно будут выплачены. В итоге, обещанных полутора миллионов долларов команда Усика так и не увидела. Поведение Кремлева едва не привело к срыву боксерского вечера.

Глава ФБР за два месяца до финала неоднократно подчеркивал, что независимо от исхода боя будет проведен реванш. Команда украинца эти слова генсека ФБР решительно отрицала и никаких намеков на повторную встречу боксеров нет даже сейчас.

Расчет Кремлева был очень прост. Усик подписал контракт с WBSS с четкими и жесткими условиями. Он не мог не принять бой, поскольку в противном случае это повлекло бы длительные судебные разбирательства с организаторами турнира. И репутация Александра была бы сильно испорчена.

Кремлев полагал, что в случае победы Гассиева украинцы сами откажутся от второго поединка, учитывая, что российская сторона уже один раз «кинула их на деньги». А по второму бою пришлось бы договариваться без посредника в виде WBSS. Таким образом, Кремлев мог получить абсолютного чемпиона мира в лице Гассиева и обезопасить его от самого опасного боксера дивизиона. Но Мурат проиграл бой, а Усик категорически отказался рассматривать варианты новых боев в России.

ОБЕЩАНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ СДЕРЖИВАЮТСЯ

Очень многие боксеры, промоутеры, да и просто деловые партнеры - даже те, кто уже столкнулся с финансовой деятельностью Умара Кремлева - отказываются говорить о нем при включенном диктофоне или от своего имени. Часть признаний есть в распоряжении редакции. Часть столкнувшихся с Умаром Кремлевым вообще мало хочет вспоминать об этом и не готово идти до конца, чтобы не навредить себе, своему бизнесу.

Нам известна лишь одна история о деньгах, которые удалось отсудить обратно. Речь идет о структурах, которые занимались финансированием боксера Власова и внесли 100 млн в «Центр подготовки бокса» в обмен на ряд обещаний Кремлева, которые тот не выполнил. Расплатиться со старыми долгами Кремлев смог из новых спонсорских поступлений.

Вот одна прямая речь, которая на многое проливает свет. История от мастера спорта международного класса Сергея Кутепова, который согласился рассказать о своих отношениях с Кремлевым откровенно:

«Мой друг, двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов, позвал меня в 2017 году на праздник бокса и обещал познакомить с Умаром Кремлевым. Уже в Москве, после празднования дня бокса, я заехал в отель за Саитовым и Алексеем Тищенко, и мы все вместе поехали на озеро Круглое.

Олег меня представил: «Мастер спорта международного класса Сергей Кутепов, сборник и мой друг». Кремлев сразу начал: «Из Липецкой области? Давай заменим президента вашей федерации Николая Бирюкова. Никакой работы не видно». Я сказал, что мне нужно две недели, чтобы подумать и посоветоваться на месте. Сразу я согласия я не дал.

Через пару часов Кремлев вновь начал просить меня возглавить федерацию бокса Липецкой области. Обещал помогать всем, чем можно. На словах получилась хорошая поддержка. Я вернулся. Тренеры идею поддержали. Местная федерация бокса никогда не проводила никаких сборов, не делала ничего. Я вернулся в Москву и дал согласие Умару.

Они написали письмо на имя губернатора Липецкой области Олега Королева и министра управления физической культуры и спорта Владимира Дементьева. В письме содержалась рекомендация заменить местную федерацию. То есть я должен был создать новую федерацию, которая заменит старую.

Вопросом регистрации федерации занимались мои юристы, и они не допустили ошибок, но Бирюков приказал, чтобы нашу федерацию «зарубили». Только с третьего раза мне удалось в Минюсте заявить свою федерацию. Помог звонок из Москвы. После этого меня аккредитовали в течение суток. Получил документы и прибыл в Москву.

Но тут началась «торговля постами». В столице Кремлев сообщил: «Я передумал». Он решил оставить на посту Бирюкова. Мне было обидно. Я вернулся домой. Началась «война».

У меня был клуб «Звездный ринг». Он трижды признавался лучшим клубом России. Этот клуб я арендовал у администрации города Елец. Но я сам вложил в клуб более пяти миллионов: полный капремонт, баня, сауна, окна, каучуковое покрытие. 400 метров.

Бирюков надавил на мэра, чтобы договор со мной был расторгнут. Для этого «нашли» причину. Я четыре года руководил клубом. Когда я его открывал, мэр сказал, что возьмет на себя оплату за отопление, потому что не может вложиться в строительство – нет денег. «Помогу хоть этим», – сказал он. Я поверил мэру, и в договоре этот момент мы не прописали. Рассчитывал, что у человека есть совесть.

И за эти четыре года мне насчитали сумму в семикратном размере. Порядка 600 тысяч рублей. И то я нашел людей, которые счет оплатили. Но после этого сумму пересчитали и увеличили еще раз. Плюс запретили кому-либо оплачивать за меня.

Тут мне звонит Ахмедхан Адилов – человек Кремлева. Говорит: «Сережа, мы решили вопрос по твоему клубу. Можем сделать так, что мэр передаст его в собственность твоей федерации. Как раз Умар подпишет бумагу и все будет решено. Ты что, не веришь нам? Только для того, чтобы заявить федерацию, надо заплатить 100 тысяч рублей».

Приехал в Москву. Отдал Ахмедхану наличными 70 тысяч рублей и еще 30 перевел на его карту. Хоть какое-то доказательство, что сделка имела место. Они отправили одно письмо мэру по электронной почте. Мне прислали письмо с печатью, что все готово. Оказалось, что это липа».

«Пока шел весь этот процесс с передачей денег, мэр и Бирюков отнимали у меня клуб. Без решения суда пришли приставы и сказали: «Будем срезать замки». Я выпросил два дня и вывез все оборудование, которое вывести мог». Выгнали меня под Новый год. 9 января пришли срезать замки. В итоге получилось, что меня кинули, а детей выбросили на улицу.

Я ходил к мэру Сергею Иванову, к губернатору Королеву, к новому губернатору Игорю Артамонову. Он вначале был готов чуть ли не на куски всех порвать. Но к нему было столько ходоков, что он мне прислал смс: «Мои замы сообщили мне обстановку. Сергей, ты не прав». Я был в шоке. В чем я был не прав, никто не объяснил».

Я обо всем этом писал в Facebook. Мне начали поступать угрозы. Адилов обещал приехать в Елец и разобраться со мной, но «после Рамадана». Я ответил: «С удовольствием, буду ждать». Когда Рамадан закончился, он уже мне на сообщения не отвечал, и я встретил его в Екатеринбурге. Все как мыши разбежались. Ахмедхан еще заявляет: «Вот наглости набрался, приехал в Екатеринбург». А у меня там бабушка живет, и я ее навестил».

ЕКАТЕРИНБУРГ: ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ

В Свердловской области, особенно в Екатеринбурге, проводится много боксерских вечеров, и ФБР стала отстаивать свои интересы в этом регионе еще до скандала с местным промоутером Алексеем Титовым.

Региональной федерацией бокса последние 14 лет руководил Георгий Архипов. Он –местный предприниматель, который вкладывал собственные средства в развитие бокса.

В 2010 году возглавляемая им общественная организация «Федерация бокса Свердловской области» прошла аккредитацию в Министерстве физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области. В федеральном бюджете не было средств на содержание этой федерации, поэтому деньги поступали от ОАО «Уральский трубный завод» (его владелец – Архипов) и от компании «Мотив», которую возглавляет Виталий Кочетков .

За время их работы местные боксеры стали считаться одними из лучших в стране. Они завоевывали призы на международных и российских турнирах.

Но весной 2018 года появилась альтернативная Федерация бокса. Инициаторами ее создания стали олимпийский чемпион Егор Мехонцев и депутат свердловского Законодательного собрания Андрей Гориславцев. Их поддержал Кремлев.

«Когда Кремлев пришел к власти, он начал всех вызывать к себе – на поклон к царю, – рассказывает «Советскому спорту» Алексей Трифонов, вице-президент прежней федерации и председатель коллегии судей округа. – Я – судья, не захотел ехать. Архипов тоже отказался. Мы ведь и к предыдущим руководителям ФБР не ездили.

Тогда он приехал сюда и встретился здесь втихаря с Мехонцевым и Гориславцевым. Им дали аккредитацию, а у нас ее забрали. Видимо, сказалось знакомство с Алексеем Рубежным, который дал команду руководству Свердловской области.

Мы ушли в оппозицию. Наша федерация работает и сейчас. У нас 75 тренеров. Все боксеры остались у нас. Есть судьи и спортивные залы. Мы ни у кого не просим денег. Ездим и проводим турниры за свой счет.

У альтернативной Федерации в команде осталось около 20 человек и многие уже отказываются с ними работать. В частности, Мехонцев-старший.

Кремлев запретил мне работать судьей в России за критику в инстаграме. Но у меня есть международная категория AIBA. Я продолжаю ездить по другим странам и судить там. Никакого Кремлева там нет».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Trifon_Uralbox (@trifon_uralbox) 7 Июл 2019 в 12:54 PDT

Работу новой федерации Трифонов оценивает негативно: «Ничего у них нет. Ни людей, ни денег, ни мозгов. Они угрожают, что, если кто-то пойдет к нам, они не выделят денег ни на сборы, ни на что другое. А мы не просим. Все делаем за свой счет».

Подтверждает слова Трифонова работа Мехонцева и Гориславцева по организации турнира области. Новые руководители допустили несколько грубых просчетов. С 2 по 7 января в Каменске-Уральском прошло Первенство Свердловской области по боксу. Параллельно на этой площадке прошел и Чемпионат Свердловской области по боксу среди женщин. Организация двух турниров одновременно стала следствием желания новой федерации сэкономить на времени и финансах.

Насколько это удалось? По информации «Советского спорта», на организацию было потрачено 900 тысяч рублей. В то время бюджет весь бюджет федерации составлял один миллион. Эти деньги выделило государство. И почти весь бюджет был потрачен в январе на один турнир.

Для сравнения: предыдущая федерация ежегодно тратила на развитие бокса по 100 тысяч евро без посторонней помощи.

В итоге уже процесс взвешивания на турнире превратился в фарс. Одновременно эту процедуру проходили мужчины и женщины всех возрастов, чего категорически не должно быть. А в первый день спортсмены были вынуждены боксировать до двух часов ночи в полуосвещенном зале. Оказались сорваны сборы к Первенству УрФО по боксу среди юношей 15-16 лет. Сборы пришлось проводить силами Федерации Георгия Архипова, которая договорилась с администрацией Нижней Туры – чиновники выделили площадку, обеспечили спортсменов и тренеров питанием и местами в гостинице.

«Тренер Дмитрий Сторожев изначально ушел от нас к ним, – вспоминает Трифонов. – Но он уже покинул компанию Мехонцева и Гориславцева. У них там началась клоунада, что они чуть ли не один на один были готовы драться. Он хотел вернуться к нам, но мы его не приняли».

При этом на Урале с приходом новой власти уже два года не проводится турнир памяти маршала Жукова, который шел 27 лет. Бюджет этого турнира составлял миллион рублей, который формировался финансированием команды Архипова и выделением денег из Минспорта в соотношении 50 на 50.

«Мы решили работать до конца 2020 года, – резюмирует Трифонов. – Сейчас предстоит чемпионат мира в Екатеринбурге, а через год – Олимпийские игры. Предпосылок для хорошего выступления сборной России нет. Если после этого Кремлева и компанию не разгонят, мы уйдем в другой вид спорта. Например, в рукопашный спорт».

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ДУЭЛЬ

При этом история Гориславцева и Мехонцева получила интересное продолжение. В социальной сети Facebook Гориславцев вызвал на дуэль горожанина Ярослава Ширшикова. Их дискуссия началась с обсуждения городского храма, а закончилась оскорблениями.

В итоге Ширшиков назвал депутата псом, а последний назначил ему встречу на площади у Театра драмы.

Однако дуэль не состоялась. Депутат вместо себя прислал олимпийского чемпиона по боксу Егора Мехонцева, который сообщил, что сам Гориславцев сейчас на заседании и ему некогда.

Опешивший Ширшиков настоял на выборе оружия и предложил подраться на водяных пистолетах. Боксер в свою очередь пытался убедить Ярослава провести поединок всерьез, но не преуспел и покинул место «стрелки» со словами: «За пса ты ему лично не пояснишь, это кончится плохо».

«Сам Гориславцев меня забанил, вместо того чтобы написать мне, договориться о встрече и все уладить. Мой аккаунт атакуют фейковые страницы, созданные в день конфликта; иногда в комментарии приходят незнакомые мне люди и пишут, что, мол, все равно он получит с тебя сатисфакцию, угрожают. Я придал истории максимальную огласку, чтобы защититься от внезапной какой-нибудь темной», – рассказал Ширшиков в своем Facebook о продолжении истории. Гориславцев скандальную ситуацию ни в СМИ, ни с соцсетях не комментирует.

Кстати, видео дуэли было выложено на Youtube, но позже оно было заблокировано, как и многие другие материалы, которые выставляли работу ФБР в негативном свете.

ПОМОЩНИКИ С СОМНИТЕЛЬНЫМ ПРОШЛЫМ

Егор Мехонцев – не самый яркий представитель в окружении Кремлева. Пристального внимания заслуживают советник генерального секретаря по социальным проектам Михаил Кайгородов, советник генерального секретаря Федерации бокса России по взаимодействию с регионами Ахмедхан Адилов и еще несколько человек.

Михаил Кайгородов

Кайгородов в свое время работал водителем у известного боксера Родиона Пастуха, который дал своему бывшему сотруднику исчерпывающую характеристику:

«Михаил жил в Екатеринбурге и работал у меня водителем в течение полугода – до того момента, пока я не обнаружил, что он является кокаиновым наркоманом, – сказал Пастух «Советскому спорту». – Я выгнал его с работы, а позже он попал в психиатрическую клинику после передозировки синтетическими наркотиками. Эта информация есть в открытом доступе. Наберите просто в интернете запрос: «Кайгородов дурдом».

Сам Кайгородов в 2012 году заверял, что пришел к врачам по собственной воле: «Я лег в больницу на обследование. Ничего серьезного у меня не нашли и уже в следующий понедельник выпишут».

Но Пастух дополняет картину: «Он проходил принудительное лечение в течение месяца. Я разговаривал с главным наркологом Свердловской области. Он мне сообщил про синтетические наркотики: «соль», спайс и что-то из этой серии.

На сегодняшний день он является советником Кремлева. Этим и вызвано мое возмущение. Я лично знаю Кайгородова. Он является, в том числе, и распространителем наркотиков. Проводилось следствие, что он распространял наркотики среди детей. У него есть судимость за это. Также у него есть судимость за кражу ноутбука и кожаной куртки».

При этом Пастух говорит, что никакого отношения к боксу Кайгородов не имеет: «Сейчас он числится в числе организаторов чемпионата мира в Екатеринбурге. Поэтому мне ясно, куда катится бокс. После выхода из дурдома Кайгородов прибился к «Ночным волкам». Я предупредил Александра «Хирурга» Залдостанова, что парень – наркоман: «Имейте в виду». Вскоре его убрали из организации, чему предшествовал конфликт с Дмитрием Песковым.

Прошло два-три месяца и этот человек, не имеющий отношения ни к боксу, ни к спорту, прибился к Умару Кремлеву. Он идет по головам из организации в организацию. Кайгородов – человек больной и у него есть справка из дурдома, что он – сумасшедший. Диагноз: шизофрения, галлюцинации и паранойя. Соответственно, если человек с таким прошлым так легко переходит из одной организации в другую – это говорит об уровне организации».

Сам Залдостанов не готов говорить в интервью об окружении Кремлева, но соратники «Хирурга» подтверждают конфликты, которые возникали в мотоклубе «Ночные волки». Пребывание там Кремлева в свое время оставило за собой нехороший шлейф. К этой теме мы вернемся чуть ниже.

Ахмедхан Адилов

«До 2000 года Ахмедхан отсидел семь лет за похищение людей и вымогательство. Но это еще не все. У него был и второй срок – мошенничество в особо крупном объеме. Самое интересное, как его выпускали на свободу. Его жена предъявила справку, что муж болен туберкулезом на последней стадии. Судья смягчил приговор и выпустил Ахмедхана «умирать» на волю. До сих пор умирает, хотя дело было в 2007 году», – сказал источник «Советскому спорту» на условиях анонимности.

«Ахмедхан хотел обмануть департамент Москвы на жилплощадь, но люди вовремя нашли изъян в документах и его задержали. Умар держит у себя всех аферистов. Адилов нужен Кремлеву, чтобы «прорабатывать» кавказцев. Если кто-то скажет против Умара хотя бы слово, начинаются угрозы с их стороны. Это русофобы, которые русских ненавидят. Поэтому многие перед ними пасуют. Зачем рисковать своими семьями?»

Сергей Карев

Фигура Сергея Карева тесно связана с фигурой двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. Оба работали в Самарской области. Карев - в областной федерации бокса, Саитов - в местном министерстве спорта.

Деятельность Саитова на своих постах оказалась настолько «успешной», что из родной Самары он был переведен на Сахалин, а с Каревым многие местные представители бокса простоя не хотят общаться.

В число приближенных к Кремлеву Карев попал как раз через Саитова. По информации «Советского спорта», Карев купил Саитов белый джип и подарил его от имени Умара Кремлева. Кроме того, Карев открыл школу имени Саитова. Эти поступки были оценены Кремлевым, который взял Карева в свою команду на должность советника генерального секретаря по коммерческим проектам.

При этом у «Советского спорта» имеются данные, что Карев был лишен водительских прав на три года за управление транспортным средством в наркотическом опьянении.

Вильдан Гиматдинов, пресс-атташе Федерации бокса Самарской области и фотограф сборной России:

– Карев приступил к работе в нашей Федерации - Федерации бокса Самарской области (ФБСО) - когда руководителем был Андрей Королев. Он занимался вопросами студенческого бокса. Позднее стал вице-президентом федерации, курируя студенческий бокс.

В 2017 году Федерацию бокса России возглавил Умар Кремлев. Он приехал к нам на турнир имени Василия Шишова. Тогда уже все было спланировано, но тогда я подробностей не знал. В этот день Карев открывал клуб имени Олега Саитова. Как любит шутить один известный самарский тренер, это помещение по размерам сравнимо с его кухней. Шутка, но доля правды есть. Очень маленький зал бокса. Две комнаты. Этот клуб открыл Карев – на свои деньги или деньги спонсоров – не знаю. Все сделали с большой помпой, чтобы показать видимость огромной работы. Но отмечу, что сам Саитов на открытие клуба не приехал. Были его друзья.

В итоге нашу Федерацию лишили лицензии, хотя мы провели три чемпионата России (в 2000, 2004 и 2015 годах). Все они были проведены на очень высоком уровне.

Наша федерация воспитала двукратного чемпиона Олимпиады Олега Саитова. Вкладывали деньги в другого победителя Олимпиады Рахима Чахкиева, который представлял нашу область. У нас три чемпиона мира: Шишов, Саитов и Александр Алексеев. И была создана новая федерация бокса - под руководством Карева.

Как было дело? В нашей области прошла отчетно-выборочная конференция Федерации бокса Самарской области. На ней проходили выборы президента. Вместо Шишова свою кандидатуру выставил Александр Белашев. Он был главой федерации, когда Саитов выиграл медали. Альтернативной была кандидатура Карева.

В итоге Белашев выиграл выборы практически со стопроцентным результатом. За Карева почти никто не проголосовал. Но Умар Кремлев включил административные силы. Пошли звонки из Москвы. Была создана Самарская областная Федерация бокса (СОФБ), которой руководит Карев.

В нашей области в этом году прошли несколько турниров, которые не имели никакого отношения к новой федерации бокса. Все турниры - что в Самаре, что в Безенчуке, что в Тольятти - прошли на очень высоком уровне. И как апофеоз состоялось первенство области, организованное новой Федерацией, которой руководит Карев.

Раньше это первенство проходило под эгидой Памяти ветеранов бокса Самарской области. Эту традицию заложил Андрей Королев. Турниры всегда были масштабными. Призы вручались не только участникам соревнований, но и вдовам боксеров. В этом году в чемпионате области участвовал всего 41 боксер. Представляете? 41 боксер на десять весовых категорий, ветераны бокса в шоке от организации. Меньше 150 человек раньше не бывало. Это все-таки показатель развития бокса в регионе.

Сейчас в работу нашей области внесен разлад. Тренеры не знают, что делать. Бокс развивают люди, не имеющие отношения к Кареву или Кремлеву, но у них административные рычаги. Все школы, которые открываются, не имеют отношения к ним отношения. Это работа министерства спорта Самарской области и людей, которые занимаются боксом в нашей области. За это время было открыто множество залов, открыт клуб «Витязь». Хотя Карев и Кремлев заявляют, что клубы открываются благодаря их работе, на самом деле это не соответствует действительности. Только клуб Саитова – это работа Карева, но он стоит три копейки.

Что касается Саитова, в 2004 году после Олимпиады он завершил карьеру боксера. Губернатор Самарской области Константин Титов назначил его председателем областного спорткомитета, по сути – министром спорта. Причем у Саитова не было высшего образования. Ему за два месяца сделали диплом об окончании Казанского Государственного Университета, факультет журналистики.

Он – совершенно неопытный в этих делах развалил всю работу областного спорткомитета. Саитов увольняет опытных сотрудников спорткомитета и ставит своих людей, своих родственников, которые совершенно некомпетентны в этих делах. Он совершенно не помогал Федерации бокса Самарской области, которая сделала их него двукратного олимпийского чемпиона. Хотя мог, имея административные ресурсы, построить Дворец единоборств и оставить о себе добрую память. Ресурсы у него были. Но его задача была другой. У него отчество Элекпаевич, а боксеры Самары в шутку звали его Олег Откатович....

Сумайд Халидов

Еще одним любопытным человеком из окружения Кремлева является Сумайд Халидов. Сейчас в ФБР он занимает должности члена Исполнительного комитета, куратора сборных команд России по боксу среди юношей и юниоров и председателя дисциплинарно-этической комиссии.

Халидов – один из трех братьев (Сумайд, Магомед и Арби), упоминавшихся в деле мебельного салона-гиганта «Три кита». По данным ИА «Росбалт», в 2017 году в Москве на Крылатских холмах произошла перестрелка между группой чеченских «авторитетных» бизнесменов.

Как сообщала пресса, в перестрелке принимали участие семьи Байсуровых и Халидовых. На «стрелку» из клана Байсуровых пришли 41-летний Руслан, 59-летний Шарпуди, его 19-летний сын Тимур, а также 23-летний родственник Адам. С другой стороны – семейство Халидовых: сам глава – крупный предприниматель 58-летний Магомед Айдынович и его родные, знакомые.

Первыми открыли стрельбу Халидовы — они выпустили в партнеров пули и тяжело ранили братьев Руслана и Шарпуди Байсуровых. Адам и Тимур достали ножи, пытаясь защититься. Кто-то в пылу борьбы ранил Магомеда Айдыновича.

Представители Байсуровых погрузили раненых в машины и повезли в больницу. У Шарпуди было семь огнестрельных ранений, он вскоре скончался. Руслан получил четыре ранения, врачи успели его прооперировать. Позже он умер.

По словам собеседника «Росбалта», одной из самых заметных персон инцидента является Шарпуди Байсуров. «Это крайне «авторитетный» человек, участник множества разборок и коммерческих конфликтов. При этом он всегда был в хороших отношениях с силовыми структурами. Шарпуди считался весьма мощной «крышей». Именно он на начальном этапе был основным прикрытием и негласным деловым партнером Сергея Зуева, когда тот создавал торговые центры «Три кита» и «Гранд», — высказал мнение источник агентства.

Младшими партнерами Зуева по торговым центрам являлись бывшие грузчики Сумайд, Магомед и Арби Халидовы. По версии источника агентства, в 2004 году Халидовы пригласили Зуева на Сейшельские острова, где он под угрозами переписал торговый центр «Гранд» на названные ими фирмы.

«Существует две версии случившегося, – делится мнением собеседник. – По первой, Халидовы действовали вместе с Шарпуди. Так называемая «чеченская разводка». Одни «отжали» «Гранд», Зуев бросился за защитой к Шарпуди, а тот еще раскрутил его на другие объекты — под предлогом борьбы с Халидовыми. По другой версии, пострадавшим в этой истории был Шарпуди. У подконтрольного ему бизнесмена увели крупный объект, но доли он не получил. Точно известно, что вскоре после этого между Байсуровыми и Халидовыми произошел крупный финансовый конфликт. Они вдрызг разругались. Перестали тесно общаться друг с другом, но, поскольку точку в споре никто не ставил, периодически напоминали о ситуации оппонентам».

В том же 2004 году братья Халидовы занимались продажей Торгового комплекса «Гранд-2». ООО «Альянс-95» и ООО «Альянс-96» в один день передали в собственность Магомеда Халидова свои доли в торговом комплексе. По данным прессы, сделка носила спекулятивной характер и была оформлен по заниженной цене для последующей перепродажи. Отметим, что собрание участников ООО «Альянс-95» провел Сумайд Халидов.

Некоторые представили этих организаций проходили по делу о контрабанде мебели в «Трех Китах», которое завершилось массовыми арестами и уголовными сроками. На начальном этапе в нем также фигурировали Байсуров и Халидовы фигурировали в материалах оперативников, но из уголовного дела «выпали».

ГАФУР РАХИМОВ

Наследство господина Ву

С 2006 года президентом международной федерации бокса (AIBA) был китаец Чинг-Куо Ву. На этой должности он сменил пакистанца Анвара Чоудри. В ноябре 2014 года Чинг-Куо Ву был переизбран президентом AIBA на третий срок на безальтернативной основе.

Стоит сказать, что AIBA на протяжении всей истории «славилась» хаотичными изменениями правил и регламента проведения соревнований, а также большими судейскими скандалами.

Во время правления Чинг-Куо Ву были проведены две самые скандальные Олимпиады – 2012 и 2016 годов. На турнирах разного уровня ситуация была не лучше. Все это дало повод серьезно изменить судейский корпус и систему определения победителя. Кроме того, у AIBA появились финансовые задолженности.

Азербайджанская компания Benkons еще в 2011 году предоставила АИБА заем в размере десять миллионов долларов, половина из которых тут же «исчезла в неизвестном направлении». В суде Лозанны был принят к рассмотрению иск от Benkons. Ее директор Хамид Хамидов утверждает, что заем должен был быть возвращен еще в 2013 году.

Китайский бизнесмен Ди У вложил в «развитие бокса» 20 миллионов долларов. Однако когда Ди У стал интересоваться, куда пошли деньги, его исключили из наблюдательного совета, а затем закрыли компанию Boxing Marketing Arm (BMA), которая должна была заниматься продвижением продукции AIBA за счет средств китайского бизнесмена. Иск от Ди У также был передан в швейцарский суд.

Компания «СКИФ» (Казахстан) также подала иск по поводу десяти миллионов долларов, вложенных в AIBA, которых в боксерской ассоциации, как ни странно, «никто не видел».

Все эти проблемы грозили тем, что бокс может перестать быть олимпийской дисциплиной, о чем неоднократно предупреждал Международный олимпийский комитет (МОК).

Неэффективное использование финансовых средств» вызвало недовольство среди остальных членов AIBA. По данным портала «Вкурсе», было проведено «тайное собрание». На нем присутствовал генеральный секретарь ФБР Умар Кремлев, а также многие бывшие и нынешние члены исполкома боксерской ассоциации. Вице-президенты и члены исполкома ассоциации итальянец Франко Фальчинелли, австралиец Тед Таннер, марокканец Мохаммед Мустахан, канадец Пэт Фиакко и другие присутствовавшие на заседании спортивные чиновники АИБА активно выступили против утратившего их доверие президента. Сам Умар Кремлев оценил сумму долгов в «50 миллионов долларов».

Выборы Рахимова



Будущий президент AIBA Гафур Рахимов, говоря о финансовых проблемах организации, обвинил своих предшественников в «невероятном уровне финансовых нарушений, имевших место в прошлом... мы говорим о десятках миллионов долларов, потраченных на проекты, в основном без надзора и контроля вообще».

Официально Рахимов был избран на должность нового президента AIBA в ноябре 2018 года. Де-факто он уже руководил организацией с момента вынесения вотума недоверия Чинг-Куо Ву в июле 2017 года.

Рахимов был избран главой Ассоциации бокса, набрав 86 голосов из 134. При этом МОК рекомендовал ему не выдвигаться на выборы из-за санкций Минфина США.

Это подтверждает Кремлев: «Мы получили письмо от МОК с просьбой не поддерживать Рахимова на выборах. Все это написано в формате рекомендации. Больше похоже на лоббизм личных интересов. В определенных обстоятельствах я бы подал в суд на МОК. Они не имеют права вмешиваться в работу национальных федераций».

Недовольство кандидатурой Рахимова со стороны МОК вызвано тем, что в феврале 2010 года Минфин США на основании указа о борьбе с международной организованной преступностью, изданного президентом Бараком Обамой, объявил о введении санкций против узбекского предпринимателя.

По данным американских спецслужб, Гафур Рахимов являлся одним из крупных лидеров международного преступного сообщества «Братский Круг», специализирующегося на производстве наркотиков в странах Центральной Азии. Добавим, что российский певец Григорий Лепс также попал под санкции из-за своей якобы принадлежности к этой группировке.

Отметим, что в итоге все обвинения с Рахимова были сняты, а сам предприниматель объяснил эту ситуацию следующим образом:

«Решение включить меня в список санкций Казначейства США стало следствием репрессий и преследований со стороны бывшего авторитарного режима Узбекистана.

Кампанию против меня возглавила дочь бывшего президента Гульнара Каримова, потому что она и ее союзники требовали, чтобы мой бизнес в Узбекистане поддерживал ее в финансовом отношении – также, как они угрожали многим другим бизнес-лидерам; но я сказал им «нет». Однако давление продолжалось, и в 2010 году мы с семьей были вынуждены покинуть страну, чтобы защитить нашу безопасность».

Обвинения с Рахимова были сняты после смены власти в Узбекистане. Сама дочь бывшего президента Ислама Каримова, умершего в 2016 году, была заключена в тюрьму в 2015 году по различным обвинениям в коррупции.

Рахимов и Кремлев

И нужно пояснить, что Рахимов в отличие от Кремлева – не посторонний для бокса человек. Он занимался в секции бокса с семилетнего возраста. Стал мастером спорта и работал тренером по боксу в ЦСО «Динамо». С 1993 года был вице-президентом Федерации бокса Узбекистана, а позже занимал различные должности в AIBA. В том числе и пост вице-президента.

При непосредственной помощи Рахимова Кремлев получил пост в исполкоме AIBA, пост первого вице-президента Европейской конфедерации бокса (EUBC) и был избран председателем комиссии AIBA по маркетингу. Также он получил награду как руководитель «Лучшей национальной федерации EUBC 2018 года».

При этом МОК оставался недоволен Рахимовым, несмотря на снятие всех обвинений. Чтобы урегулировать проблему Рахимова и МОК, на голосование предложили следующую схему. Новоизбранный президент получал возможность уходить в годичный отпуск, но сохранять за собой кресло. Это, как предполагалось, устроило бы МОК, но добиться этого не удалось – для положительного решения не хватило двух голосов делегатов.

В результате AIBA потеряла статус организации, которая может проводить олимпийский отборочный турнир. Рахимов перед своим назначением дал слово, что в случае подобных проблем он покинет свой пост, и 15 июля этого года он свое слово сдержал. Однако для России, напомним, это обернулось потерей долгожданного статусного чемпионата мира в Екатеринбурге, о чем мы писали в первой части нашего расследования.

Одновременно с этим изменилась тональность в выступлениях Кремлева по поводу Рахимова: «Сегодня мы объединились и приняли серьезные решения, избавились от человека, который обманул все боксерское сообщество, сказав, что погасит долги, что найдет общий язык с МОК. Гафур Рахимов довел до стадии угрозы банкротства AIBA. Он должен извиниться перед всем боксерским сообществом».

Слова Кремлева как минимум звучат очень странно. Поскольку, по его собственным словам, год назад долг AIBA составлял «50 миллионов долларов», а сейчас глава ФБР «готов заплатить 16 миллионов долларов, чтобы погасить все долги организации». Это означает, что Рахимов сократил долги AIBA на 34 миллиона долларов? Притом, что официально на своей должности он проработал чуть более полугода. Тогда выходит, что работа Рахимова была очень плодотворной? Или в этих словах Кремлева есть немалая доля лукавства.

Подтверждает это и временный президент AIBA Мохамед Мустасан, который заявил: «От имени Исполнительного совета AIBA, мы хотим выразить благодарность господину Гафуру Рахимову за работу, которую он проделал во благо нашей организации. За время своего руководства в AIBA он помог нам избежать банкротства и реорганизовать администрацию после тяжелого наследства своего предшественника».

Дисциплинарное дело

После отставки Рахимова Кремлев, президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус и президент Федерации бокса Болгарии Эмилия Груева объявили вотум недоверия временному президенту AIBA Мохамеду Мустасану и председателю этической комиссии Йосту Шмиду.

В мае, уже после того как AIBA лишилась боксерской лицензии, Кремлев опубликовал заявление, в котором призвал провести «колоссальную реформу внутри AIBA», чтобы «коренным образом изменить тяжелую ситуацию», и обозначил направления этой реформы. В их число попал созыв внеочередного конгресса, чтобы «провести выборы и поменять всю систему полностью, переизбрать все руководство AIBA». Умар Кремлев также предложил «окончательно навести порядок в судействе, которое в боксе должно ассоциироваться с образцом честности и объективности», и, «чтобы исключить человеческий фактор», «перейти на электронные системы контроля». Кроме того, он подтвердил, что по-прежнему готов погасить долги AIBA, создав «специальный фонд»: в него «люди, физические и юридические лица, неравнодушные к боксу, привлекут средства». Хотя господин Кремлев уточнял, что «не стремится стать руководителем» Федерации, а просто хочет помочь ее «реанимировать», риторика заявления, по мнению наблюдателей, очень походила на предвыборную.

Трудно представить, как можно достичь всех обозначенных целей без поста президента AIBA, который либо займет сам Кремлев, либо кто-то из его ближайших сторонников. Эту теорию подтверждают действия решения временных глав организации.

«Нынешнее руководство AIBA по непонятным причинам отказалось от моего предложение закрыть долги Международной ассоциации бокса, оно все равно остается в силе – я готов помочь в кратчайшие сроки рассчитаться с задолженностями», – говорит Кремлев.

Если Кремлев готов помочь AIBA в обмен на высокий пост, это объясняет отказ организации от «помощи» Кремлева, саму критику Кремлева в адрес Рахимова, а также открытое дисциплинарное дело в отношении главы ФБР и его сторонников.

Основанием для открытия дисциплинарного дела стала предполагаемая преступная деятельность Кремлева в прошлом. Сам Кремлев настаивает на версии, что он стал жертвой мести Гафурова. Некоторые официальные лица утверждают, что узбекский предприниматель активно участвует в процессе за кулисами, а новым главой AIBA может стать именно сторонник Гафурова.

Претензии к объявлявшим вотум недоверия временному президенту Мохаммеду Мустахану (к примеру, Владимиру Продивусу) находятся в той же плоскости, что и к Кремлеву – сокрытие криминального прошлого, а Эмилия Груева попала под дисциплинарное дело за критические заявления в адрес временного президента Мохаммеда Мустахана. Сам Мустахан считает, что «это трио пользуется ситуацией для получения личной выгоды». Он также отметил, что «работа Комиссии по этике началась по рекомендации МОК провести повторную проверку всех членов Исполнительного комитета». Вызвано это тем, что «ряд лиц предоставили ложную информацию о себе и своем происхождении, что делает их неподходящими кандидатами».

«Советскому спорту» удалось связаться с Рахимовым. Он выразил благодарность за освещение ситуации, но отказался от комментариев до окончания разбирательства по делу Кремлева. В AIBA же отказались комментировать дела внутри организации.

16 августа AIBA заявила, что обвинения против Кремлева не обоснованы. В рассылке от лица дисциплинарной комиссии содержится информация, что Кремлев якобы предоставил данные о несудимости. Чуть ниже опишем, как дело обстоит на сам деле.

ПРОШЛОЕ КРЕМЛЕВА

Судимость и фамилия

Умар Назарович Кремлев – уроженец республики Таджикистан. Имя при рождении - Лутфуллоев Умар Али Назарович. Фамилия Кремлев, по словам людей, знакомых с ситуацией, принадлежит жене генсека. Сам будущий глава ФБР взял ее после вступления в брак.

Неоднократно всплывала информация, что Кремлев не раз привлекался к уголовной и административной ответственности и даже получил 2 срока за вымогательство и нанесение побоев.

6 октября 2004 года Умар Лутфуллоев был осужден Серпуховским городским судом по статье 163 часть 2 (пункты а и б) УК РФ – вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Обвиняемый получил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет.

Уже через два года – 14 октября 2006 года Лутфуллоев был арестован за совершение преступления по статье 116 часть 2 УК РФ – побои.

Решение суда было мягким: 15 мая 2007 года имеющий на тот момент непогашенную судимость Лутфуллоев-Кремлев был осужден на год лишения свободы и вновь условно. Решение выносил мировой суд №239 Серпуховского судебного района Московской области.

Органы МВД на официальный запрос «Советского спорта» о судимостях Кремлева не ответили, сославшись на законодательство о защите персональных данных.

Лукавство Умара Кремлева при расследовании дисциплинарной комиссии AIBA заключалось в том, что он предоставил справку об отсутствии судимости у человека именно с фамилией Кремлев, не сообщив о своей предыдущей фамилии - Лутфуллоев.

Сведения о смене фамилии с Лутфуллоев на Кремлев подтверждаются официальными документами

В распоряжении «Советского спорта» имеется огромное количество документов (несколько десятков страниц) о многочисленных правонарушениях и преступлениях Лутфуллоева-Кремлева. Утомлять перечислением его переходов дороги в неположенном месте и нарушением скоростного режима не будем - приведем лишь некоторые фрагменты, которые свидетельствуют о наличии приговоров суда.

Карьерный рост

«В 90-е годы Умар Кремлев, носивший в то время фамилию Лутфуллоев, находился в оперативной разработке как участник так называемой серпуховской ОПГ. По этим же данным, основной актив Умара Кремлева, ООО «Кремлевское золото», вырос из ювелирной мастерской, которую он отобрал у знакомого», – говорится в материале «МК-Урал».

В 2013 году, на тот момент уже крупный бизнесмен Кремлев вступил в ряды мотоклуба «Ночные Волки», где начал заниматься организацией боксерских поединков для братьев Федора и Дмитрия Чудиновых – также членов мотоклуба. Одновременно с этим Умар Назарович зарегистрировал собственную промоутерскую компанию «Патриот».

Издание «СоцИнформБюро» опросило одного из членов мотоклуба: «Умар Назарович появился в 2013 году. За это время он сделал как много хорошего, так и плохого. Причин, по которым Кремлев покинул клуб, я называть не буду – они вас не касаются. Скажу лишь, что на общем собрании клуба было принято решение, что Умар Кремлев должен оставить жилет и покинуть клуб», – отметил собеседник.

Также в клубе не удивлены тем, что у Кремлева могла быть судимость: «Умар Назарович никогда не отличался терпимостью и рассудительностью. Любой разговор с ним, любое совместное дело сопровождалось необоснованной агрессией, что уж тут говорить, он позволяет себе крупных чиновников хлопать по плечу, говоря при этом: «Да хорош ты, что ты ломаешься». У нас в клубе такое поведение просто не принято. Мы здесь семья, мы живем убеждениями, у нас есть ценности, которые мы соблюдаем перед собой и перед братьями. Умар Назарович изначально приходил в клуб с корыстными интересами. Он получил площадку для роста, именно от нас он начал путь к должности генсека федерации бокса. Так что, достигнув целей, я не думаю, что он жалеет о том, что его расшили», – заявил член мотоклуба «Ночные Волки» на условиях анонимности.

Состояние Кремлева

По различным данным, Кремлеву принадлежат ряд компаний: ООО «Трансстройком» (деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам), «Патриот» (деятельность в области спорта) и АНО «Центр Прогресса Бокса» (деятельность в области спорта).

Также Кремлев является бывшим учредителем ныне действующих компаний: частного охранного предприятия «Системная Безопасность «Волк» (деятельность частных охранных служб), ООО «Кремлевское золото» (производство ювелирных изделий), ООО «Проектный Центр «Ойлгазинжинирирнг» (научные исследования и разработки в области естественных и технических наук).

«Мы ушли от бюрократии, ввели электронные паспорта. Плюс у нас нет ни одного рубля бюджетных денег – все средства привлечены», – сказал Кремлев в интервью «Р-Спорт». Также, по его словам, бюджет Федерации на 2018 год составил 2,5 миллиарда рублей, а через год увеличился до 3 миллиардов.

Однако генсек ФБР не скрывает, что ежегодно от Минспорта получает 90 миллионов рублей. По информации «Советского спорта», половина от такой суммы уходит только на содержание аппарата управления Федерации. В год на зарплаты сотрудников уходит порядка 40 млн рублей, еще порядка пяти миллионов рублей – на командировки.

«Минспорт выделяет 90 миллионов на подготовку национальных сборных, они напрямую оплачивают базы, где тренируются спортсмены – Озеро Круглое, Сочи и Кисловодск. Мы же ничего не берем, справляемся своими силами, а если нужно – оплачиваем дополнительные сборы и матчевые встречи», – заявлял Умар Кремлев.

«Сейчас на сборах пьянки. Контроля – ноль, – сказал источник «Советскому спорту». – Менять нужно все. Умару до этого нет дела. Он перед соревнованиями обещает машины и квартиры за победы, но даже не думает обеспечить лечение спортсменов. Во время сборов на озере Круглое отравились четыре человека. Где и когда такое было ранее?»

В этом году Федерации через Минспорт выделили рекордные 300 миллионов рублей. До этого средства по субсидиям не выделялись.

Добавим, что в предыдущее годы, когда Федерацией руководил Борис Иванюженков, в организацию поступало намного меньше средств. Так за 2016-й год общий объем привлеченных средств в ФБР составил лишь 15 млн рублей. В целом, в период с 2011 года по 2016-й ФБР смогла привлечь 200 млн. То есть средства, которые поступили при Кремлеве за один год, сопоставимы с теми, которые при Иванюженкове получили за шесть лет.

«Мы хотим в каждом федеральном округе сделать Центры бокса, – декларировал Кремлев в 2017 году. – Внутри страны мы сделаем таких центров штук семь. В течение полутора лет мы должны стать лидерами, это наша задача».

Еще одно заявление Кремлева: «Руководство федерации сейчас в основу угла своей работы ставит создание новых школ-интернатов по всей стране и ведет взаимодействие с руководителями регионов России по решению этого вопроса».

Слова генсека не подтвердились делом. За прошедшие два года открыт был открыт один центр – в Одинцовском районе. Плюс в Москве переоборудован уже существовавший центр на Кременчугской улице.

ОТКРЫТЫЕ ПИСЬМА

Против Кремлева

Негативной информации о Кремлеве сегодня существует немало. Пересказывать непроверенную информацию мы не будем. Упомянем здесь о появившихся открытых выступлениях против руководства федерации.

В начале августа представители боксерского сообщества России выступили против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева, заявив о своей позиции в открытом письме на имя Алексея Рубежного.

Суть претензий к Кремлеву в этом письме сводилась к следующему:

1. Незаконное смещение руководителей региональных отделений и отзыва ряда лицензий.

2. Взяточничество, неисполнение финансовых обязательств и рейдерский захват чужой собственности.

3. Незаконная деятельность нынешней Федерации бокса России в виду того, что юридически деятельность Федерации профессионально бокса России не была остановлена.

4. Низкие результаты боксеров сборной России на чемпионатах мира и Европы.

5. Огромные финансовые траты на всевозможные конгрессы, форумы и праздники при минимальной финансовой поддержке самих боксеров и тренеров.

6. Ухудшение отношений с AIBA и МОК.

Все эти претензии разобраны в данной статье.

За Кремлева

Самое интересное, что через сутки появилось ответное письмо. Оно значится анонимным, но по содержимому письма не стоит сомневаться, что его автором является кто-то из Федерации бокса России. Боксер Родион Пастух полагает, что автором письма является советник генерального секретаря ФБР по социальным проектам Михаил Кайгородов. Мы получили информацию, что среди авторов ответного письма – Теймураз Кокойты, Ахмедхан Адилов и сам Умар Кремлев.

Даже при поверхностном взгляде текст письма выглядит как творчество психически нездорового человека. Уже в первых строчках сообщается, что против нынешнего руководства Федерации выступают «сектанты, педофилы и гомосексуалисты».

В частности, бывшего боксера Сергея Кутепова не просто обвинили в педофилии, но и заявили, что «он был судим в 2003 году» по этому обвинению. Насколько мы можем судить, это заявление не соответствует действительности.

Вице-президента бывшей Федерации бокса Свердловской области Алексея Трифонова обвинили в «жестоком изнасиловании и двойном убийстве», дополнительно сообщив, что он отсидел 16 лет.

Сам Трифонов не скрывает своей судимости. «Вы помните 90-е? Я был судим за бандитизм. Мы стреляли друг в друга. Они хотели убить меня, я – их. Я защищал свою жизнь, честь, семью от банды Андрея Овчинникова. Был осужден на десять лет строгого режима. Это знают все. Я этого не скрываю. Но изнасилование и двойное убийство – что-то новое. Хорошо хоть людоедом не назвали», – сказал Трифонов «Советскому спорту».

Журналист Алексей Гусев, который неоднократно и открыто выступал против Умара Кремлева, был назван «наркоманом», которого «с позором выгнали с «Матч ТВ» за употребление наркотиков». В отношении Гусева стоит знать, что он никогда не работал на «Матч ТВ», поэтому правдивость остальной информации оценить нетрудно. Тем более что близко знакомые с ним люди отрицают причастность Гусева к наркотикам.

Досталось даже Александру Поветкину и Денису Лебедеву, которые вообще никак не озвучили свои позиции по отношению к работе ФБР. В письме указано, что они «пытаются разрушить духовность людей».

Все, кто не согласен с работой ФБР, названы «гомосексуалистами». Также содержится призыв «изолировать их от общества».

Мысль развивается фразой, что «новое руководство Федерации бокса России зачистило нечисть, которая пытается на боксерское сообщество лить грязь». Также «мы видим, как процветает федерация, какая помощь оказывается региональным федерациям, самим боксерам и тренерам – и деньгами, и инвентарем».

Именно «процветание» и «помощь» Федерации стали поводом для написания этого материала, а факты всей работы были изложены нами выше.

И в заключение говорится, что позицию автора этого письма разделяют «олимпийские чемпионы, чемпионы мира, мастера спорта международного класса, тренеры и заслуженные тренеры России, патриоты страны». Но пока что ни один олимпийский чемпион не подтвердил «Советскому спорту», что подписался под этим письмом.

Соцсети Кремлева

Аккаунт Кремлева в соцсетях – уже сам по себе любопытный источник информации. Он человек обеспеченный, поэтому говорить, что он кичится богатством и выставляет его напоказ, наверное, не стоит. Но многие его обращения, заявления, поздравления с Днем физкультурника, делаются в инстаграме в тот момент, когда Кремлев находится за рулем престижных иномарок. Не секрет, что сам он живет на широкую ногу и очень любит дорогие авто.

Или вот такой снимок:

Ясно, что центром композиции здесь являются не многочисленные боксеры, окружившие Кремоева, а телефон. До этого наличием телефонов АТС-1 или АТС-2 разве что Никита Михалков публично хвастался. Становится даже интересно: а какие секреты есть в Центре прогресса бокса, если приходится ставить туда секретную телефонию?

Многочисленные встречи с разными людьми, фотографии икон, спаррингов, поздравления и анонсы событий. Некоторые потом аккуратно зачищаются. Скажем, Кремлев и Рахимов, стоящие рядом или сидящие во время каких-то мероприятий, остались, а вот фотографии, где они запечатлены в обнимку, в их инстаграмах удалены.

И конечно же Умар Кремлев активно отвечает критикам. Любая позиция, заявляющая несогласие с его подходом, объявляется ложью, клеветой и провокацией.

В то время, как огромное количество официальных структур предпринимает существенные усилия для того, чтобы очистить российский спорт, вернуть его на международный уровень, позиция руководства ФБР выглядит как минимум странно. А на деле - фактически дает возможность недружественным силам снова обвинять наш спорт в махинациях и мошеннических фальсификациях.