Михаил Кокляев: Нокаута не было! (видео) - Советский спорт
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30 ноября 2019 04:06БоксУсачев Владислав

Михаил Кокляев: Нокаута не было! (видео)

Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев после поражения от бойца MMA Александра Емельяненко в боксерском поединке выразил недовольство работой рефери.

«Сане эта победа, наверное, нужна была больше. В любом случае, мы сделали историю. Спасибо всей моей команде. Признаюсь, моя ошибка, что я не стал слушать никого и повел себя слишком опрометчиво и нагло.

По большому счету нокаута не было, был нокдаун. Просто остановили бой и всех. Я бы вытерпел еще пару таких ударов, а может больше», – сказал Кокляев.

Напомним, что поединок прошел по правилам бокса и завершился нокаутом в первом раунде.

Эта победа стала для 38-летнего Емельяненко первой, которую он одержал по правилам бокса. Десять лет назад он дебютировал в боксе с ничьей в схватке против Хизира Плиева.

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