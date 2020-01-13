Абель Санчес: Почему Геннадий не поднимается в весе? Вопрос к нему Бывший тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина Абель Санчес дал краткий комментарий по поводу того, почему казахстанский боксер не хочет менять весовую категорию.

— Почему Геннадий не поднимается в весе?

— Это нужно спросить у него. Я лишь тренировал его, общался в зале. Остальным занимались его менеджеры братья Германы, которые работали в Германии с другими менеджерами и планировали бои. Я же просто просил дату боя, соперника и зал, чтобы тренировать его.

— Вы никогда не говорили с ним об этом?

— Нет. Это работа его менеджеров. Они проделали фантастическую работу, которую люди не признают. Не только братья Германы, но и Том Леффлер. Он сделал из мальчика боксера, с которым никто не хотел драться в 2012 году. До 2012 года мы дрались в Германии, Панаме, Украине... Никто не хотел с ним связываться. Не знаю, как Том убедил HBO взять его. Изначально он должен был драться с Пирогом, но он вылетел из-за травмы спины. Нам предложили другого парня, который как им казалось навяжет конкуренцию. Прокса. Всю эту работу проделал Леффлер. Когда люди так хорошо делают работу, твоя работа становится гораздо легче: тебе просто нужно готовить боксера к боям и убедиться, что он готов драться. Они заставили его сиять и сделали его имя узнаваемым,

Напомним, на протяжении всей профессиональной карьеры Головкин выступал в среднем весе. Сейчас он является чемпионом мира IBF и IBO, а ранее также владел титулами WBA Super и WBC. Сейчас в приоритете у 37-летнего казахстанца по-прежнему третий бой с мексиканским боксером Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО). Ожидается, что он состоится в 2020 году. Первый бой завершился спорной ничьей, а во втором Альварес победил решением большинства голосов судей.