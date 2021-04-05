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Судей армейской серии атакуют. Кому это выгодно?
05 апреля 18:12
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

Судей армейской серии атакуют. Кому это выгодно?

Отдельные СМИ весьма однобоко разобрали судейство во втором матче полуфинала ЦСКА – СКА (2:0). «Советский спорт» готов с ними поспорить.

Ответ на вопрос о судействе главного тренера ЦСКА во время общения с журналистами после победы 2:0 над СКА во втором матче вызвало резонанс. А у некоторых СМИ нездоровую реакцию. Хотя рулевой московских армейцев только и сказал, что боится 300-тысячного штрафа, в рублях, разумеется. В этом сезоне его пришлось заплатить за «шестого игрока у СКА», который то и дело появлялся на льду не на замену вратаря.

Никитин вовсе не жаловался на судей. И уж тем паче не критиковал их. А саркастическая улыбка на лавке, когда его подопечных отправляли в штрафной бокс, все-таки лучше тирады главного лица на противоположной скамейке, пославшего своего подопечного «ко всем чертям с матерями».

В понедельник отдельные СМИ устроили разбор полетов с экспертом Владимиром Плющевым эпизодов с удалениями и пропущенными нарушениями. Удивительно, что в их распоряжении оказалось видео из «военной комнаты». Вывод был сделан вполне ожидаемый: окопавшиеся в своей зоне москвичи побеждают с помощью «пиджаков» и «вил», а судьи пропускают фолы на невских армейцах. Ту же картину наблюдали болельщики со стажем в приснопамятном финале Кубка Стэнли-1995 «Детройт» - «Нью-Джерси», выигранном «дьяволами» у записного фаворита всухую – 4-0.

Плющев, нелишне напомнить, не только главный тренер национальной сборной России в сезоне-2002/03, но и первый в истории главный арбитр КХЛ. До сих пор гадают, как его, не имеющего прямого отношения к судейству, посадили в это кресло. Но факт остается фактом: именно при Плющеве СКА совершил тот самый волшебный камбэк, вытащив серию у ЦСКА с 0-3 (тоже в финале конференции). А рефери Алексей Анисимов установил достижение, достойное Книги рекордов Гиннеса, отработав на всех семи матчах дерби. Стоит ли удивляться, что через год он сменил Плющева на ответственном административном посту, а потом дослужился до вице-президента лиги и вышел в ее совет директоров.

Впрочем, разбор судейских полетов от Плющева ограничился комментариями отдельных эпизодов, выхваченных из «контекста» (т.е. матча). Этим отличается и программа «Судейская» на канале КХЛ. Да, с выписанными штрафами не поспоришь. Единственное, что резануло глаз – рыбка на 44-й минуте Владимира Ткачева при контакте с клюшкой капитана ЦСКА Сергея Андронова, которого пусть и с опозданием, но хочется поздравить с 500-м матчем в армейской форме.

Хозяева тоже могут предъявить эпизоды с оставленными без судейского внимания фолами гостей. Так, защитнику Джону Гилмору засветили клюшкой между ног, за что немедленно гонят до конца игры. Мы не станем уподобляться своим коллегам и выискивать криминал у подопечных Валерия Брагина. И так известно, что в принципиальных встречах со СКА соперники играют по разным правилам. Об этом прямым текстом завил Никитин после поражения ЦСКА в матче №4 финала конференции два года назад. Тогда, напомню, москвичи одолели соперников благодаря преимуществу своего поля, одержав четыре победы на «ЦСКА Арене» и ни разу не добившись успеха в «Ледовом».

Еще удивили проницательные журналисты, заметившие, что за два периода воскресного матча хозяева не сделали ни одного хита, а в сумме их накопилось всего два. Тогда как в субботу казанский «барс» Дмитрий Воронков хитанул «ястребов» целых 6 (!) раз. Спешу объяснить несведущим в судейской кухне лиги: играя со СКА всиловую, рискуешь прописаться в штрафном боксе. Воронкову же, закончившему матч с «Авангардом» (1:3) в «минусах» (с показателем полезности «-2»), лучше бы пустить неуемную энергию в правильно русло. Не врезаться-втыкаться во все движущееся в центре площадки и в углах, а повоевать на вражеском пятачке, что он умеет делать. Увы, в начале третьего периода Станислав Галимов лишил Воронкова заслуженной голевой передачи, не сумев переиграть вратаря гостей Шимона Грубеца в ближнем бою.

В воскресенье за час до стартового вбрасывания произошла замена в судейской бригаде. На лед не вышел получивший назначение Роман Гофман. Постепенно на первый план выходит рефери Евгений Ромасько, засветившийся в НХЛ. Пару лет назад автор этих строк на вечере закрытия сезона поинтересовался у компетентного в судейской теме лица: «Почему «Золотой свисток» дали не Ромасько, а Алексею Раводину?».

«А за какие заслуги ему давать – за то, что там работал?» – услышал я в ответ.

Ныне Ромасько, в карьере которого 7 лет назад был неприятный эпизод в серии СКА – ЦСКА (главе департамента судейства лиги Александру Полякову даже пришлось извиняться перед главным тренером москвичей Джоном Торчетти), выдвинут для работы на чемпионате мира. Аванс надо отрабатывать. Не удивлюсь, если он пойдет по стопам своего шефа и получит назначение на оставшиеся матчи армейской серии.

источник: «Советский спорт»
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