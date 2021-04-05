Судей армейской серии атакуют. Кому это выгодно?

Ответ на вопрос о судействе главного тренера ЦСКА во время общения с журналистами после победы 2:0 над СКА во втором матче вызвало резонанс. А у некоторых СМИ нездоровую реакцию. Хотя рулевой московских армейцев только и сказал, что боится 300-тысячного штрафа, в рублях, разумеется. В этом сезоне его пришлось заплатить за «шестого игрока у СКА», который то и дело появлялся на льду не на замену вратаря.

Никитин вовсе не жаловался на судей. И уж тем паче не критиковал их. А саркастическая улыбка на лавке, когда его подопечных отправляли в штрафной бокс, все-таки лучше тирады главного лица на противоположной скамейке, пославшего своего подопечного «ко всем чертям с матерями».

В понедельник отдельные СМИ устроили разбор полетов с экспертом Владимиром Плющевым эпизодов с удалениями и пропущенными нарушениями. Удивительно, что в их распоряжении оказалось видео из «военной комнаты». Вывод был сделан вполне ожидаемый: окопавшиеся в своей зоне москвичи побеждают с помощью «пиджаков» и «вил», а судьи пропускают фолы на невских армейцах. Ту же картину наблюдали болельщики со стажем в приснопамятном финале Кубка Стэнли-1995 «Детройт» - «Нью-Джерси», выигранном «дьяволами» у записного фаворита всухую – 4-0.

Плющев, нелишне напомнить, не только главный тренер национальной сборной России в сезоне-2002/03, но и первый в истории главный арбитр КХЛ. До сих пор гадают, как его, не имеющего прямого отношения к судейству, посадили в это кресло. Но факт остается фактом: именно при Плющеве СКА совершил тот самый волшебный камбэк, вытащив серию у ЦСКА с 0-3 (тоже в финале конференции). А рефери Алексей Анисимов установил достижение, достойное Книги рекордов Гиннеса, отработав на всех семи матчах дерби. Стоит ли удивляться, что через год он сменил Плющева на ответственном административном посту, а потом дослужился до вице-президента лиги и вышел в ее совет директоров.

Впрочем, разбор судейских полетов от Плющева ограничился комментариями отдельных эпизодов, выхваченных из «контекста» (т.е. матча). Этим отличается и программа «Судейская» на канале КХЛ. Да, с выписанными штрафами не поспоришь. Единственное, что резануло глаз – рыбка на 44-й минуте Владимира Ткачева при контакте с клюшкой капитана ЦСКА Сергея Андронова, которого пусть и с опозданием, но хочется поздравить с 500-м матчем в армейской форме.