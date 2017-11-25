- Я вижу совсем другого человека, он стал более cконцентрированным, более сфокусированным, более преданным своему делу

. Он тренируется, он следит за своей диетой. Сергей сделал большие изменения в своей голове. За эти два поражения Уорду я даже обвиняю себя. Это была моя ошибка. Я понял, что ему нужно было выбраться из зоны комфорта, – сказал Климас.

Следующий бой Ковалева пройдет 25 ноября в Нью-Йорке. Соперником Сергея за вакантный пояс WBO является украинец Вячеслав Шабранский.