Бой был запланирован на 2 декабря и должен был пройти в Москве.

Поединок бывшего чемпиона мира во втором полусреднем весе по версии WBA Давида Аванесяна против Алексея Евченко не состоится.

«Причина отмены боя - неопределенность двух организаций: Федерация профессионального бокса России и Eurasian Boxing Parliament.

Надеюсь,что в будущем таких инцидентов не произойдёт.

Я понимаю,что многие люди уже купили билеты на это шоу,но уверяю Вас моей вины в этом нет», - сказал Аванесян.

Напомним, что в мае прошлого года Аванесян победил единогласным решением судей именитого американского боксёра Шейна Мозли в бою за титул временного чемпиона мира WBA, а в феврале текущего года проиграл чемпионский пояс Ламонту Питерсону.