Бывший чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Руслан Проводников заявил, что шансов вернуться на ринг очень мало.

«Официально точку пока не поставил. Никто не знает, может, мне поступит предложение, которое будет мне интересно. А пока я посещаю боксёрские мероприятия и поединки и понимаю, что у меня нет желания выходить в ринг. Мне комфортнее вне ринга, быть гостем», - цитирует Проводникова «Р-Спорт».

«Работы и так очень много, я встаю практически каждый день в четыре утра, времени не хватает. Я чувствую себя нужным, есть чем заниматься. Я счастлив. Когда точка невозврата? Честно, не знаю. Уже прошла, наверное. Наверное, маловероятно, что вернусь на ринг», - добавил российский боксер.