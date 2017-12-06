Руководство WBA на своем официальном сайте выступило с сообщение, что бой между чемпионом мира WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом и официальным претендентом на титул кубинцем Салливаном Баррерой должен пройти до 22 июля 2018 года.

Ранее WBA обязала команды боксёров начать переговоры о поединке.

Напомним, что 4 ноября Бивол провел успешную защиту титула в поединке с австралийцем Трентом Броадхёрстом, над которым одержал победу нокаутом в первом раунде. Баррера в конце ноября по очкам победил Феликса Валеру.