Олег Саитов: Если будет спарринг, Загитова меня убьет

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов поделился мнением о предстоящей показательной тренировке с победительницей Игр по фигурному катанию Алиной Загитовой.
Отметим, что Саитов проведет мастер-класс для Загитовой на Дне Московского спорта в «Лужниках» 25 июня.
«Она меня убьет! Ни в коем случае! Какой спарринг? Мне сказали, что будет тренировка. Спарринг - это немножко другое, не вариант», - приводит слова Саитова «Матч ТВ».
Ранее боксер Альберт Батыргазиев отказался от спарринг с Загитовой, сославшись на повреждение.
источник: Телеканал «Матч ТВ»