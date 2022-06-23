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Олег Саитов: Если будет спарринг, Загитова меня убьет

Боксер и фигуристка вместе проведут показательную тренировку 25 мая в «Лужниках».
23 июня 2022 17:47

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов поделился мнением о предстоящей показательной тренировке с победительницей Игр по фигурному катанию Алиной Загитовой.

Отметим, что Саитов проведет мастер-класс для Загитовой на Дне Московского спорта в «Лужниках» 25 июня.

«Она меня убьет! Ни в коем случае! Какой спарринг? Мне сказали, что будет тренировка. Спарринг - это немножко другое, не вариант», - приводит слова Саитова «Матч ТВ».

Ранее боксер Альберт Батыргазиев отказался от спарринг с Загитовой, сославшись на повреждение.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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Боксер и фигуристка вместе проведут показательную тренировку 25 мая в «Лужниках».
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