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На церемонии награждения чемпионата мира по боксу по ошибке включили Чайковского вместо гимна России

Но вскоре исправились и включили правильную музыку.
25 марта 2023 19:28
автор: Александр Евграфов

На церемонии награждения чемпионки мира по боксу в весовой категории 70 кг Анастасии Демурчян был включен фрагмент Первого концерта Петра Чайковского вместо гимна Российской Федерации.

Организаторы сразу исправили эту оплошность и включили национальный гимн России, проведя чествование еще раз.

Чемпионат мира по боксу среди женщин проходит с 15 по 26 марта 2023 года в Нью-Дели (Индия). Общий призовой фонд мероприятия в этом году составляет 2,4 миллиона долларов.

В октябре прошлого года IBA допустила к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии под флагами своих стран.

На церемонии награждения чемпионата мира по боксу по ошибке включили Чайковского вместо гимна России
Но вскоре исправились и включили правильную музыку.
25.03.2023 19:28
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автор: Александр Евграфов
На церемонии награждения чемпионата мира по боксу по ошибке включили Чайковского вместо гимна России
Но вскоре исправились и включили правильную музыку.
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