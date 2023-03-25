На церемонии награждения чемпионата мира по боксу по ошибке включили Чайковского вместо гимна России

На церемонии награждения чемпионки мира по боксу в весовой категории 70 кг Анастасии Демурчян был включен фрагмент Первого концерта Петра Чайковского вместо гимна Российской Федерации.

Организаторы сразу исправили эту оплошность и включили национальный гимн России, проведя чествование еще раз.

Чемпионат мира по боксу среди женщин проходит с 15 по 26 марта 2023 года в Нью-Дели (Индия). Общий призовой фонд мероприятия в этом году составляет 2,4 миллиона долларов.

В октябре прошлого года IBA допустила к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии под флагами своих стран.