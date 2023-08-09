Батыргазиев объяснил почему отказался выходить на ринг с Загитовой в 2022 году

Чемпион Олимпийских игр — 2020 Альберт Батыргазиев объяснил, почему он отказался от показательного поединка с фигуристкой Алиной Загитовой.

«У нас должна была пройти открытая тренировка, где я бы поучил Алину элементам бокса. На следующее утро, когда проснулся, увидел, что благодаря определенным людям, не буду упоминать их профессию, нам «устроили бой». Понимаете, как это звучит? Если бы я пришел, как бы это раскрутили, и какие заголовки бы были?

Соответственно, не получилось, потому что все дошло до «профессионального боя». Мастер-класс, открытая тренировка — вот как это должно было звучать», - цитирует Батыргазиева «РИА Новости Спорт».

Изначально партнёром Загитовой должен стать Батыргазиев, однако позже его заменил двукратный чемпион ОИ Олег Саитов.