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Промоутер Дюбуа заявил о необходимости внедрения системы VAR в боксе

Функционер привел в пример футбол.
27 августа 2023 14:59
автор: Александр Поволоцкий

Промоутер британца Даниэля Дюбуа считает, что в профессиональном боксе требуется система VAR.

Фрэнк Уоррен заявил об этом после поражения подопечного в титульном поединке с Александром Усиком. По мнению рефери, в пятом раунде украинец получил удар ниже пояса. После этого Усик взял перерыв.

«Мнение Дерека Чисоры о тoм, что в каждом виде спoрта есть VAR, уместно. Кто хoчет, чтобы бои останавливались? Если рефeри даёт кому-то три минуты нa восстановление, то если бы он посмотрeл VAR, то всё закончилось бы зa 30 секунд. Может быть, этo имеет смысл», — цитирует Уоррен Boxing Social.

Александр сохранил за собой чемпионские пояса. Усик победил в 9-м раунде техническим нокаутом Дюбуа.

источник: «Советский спорт»
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