МОК определил даты и места проведения квалификационных турниров по боксу к ОИ-2020 Рабочая группа МОК по боксу определила даты и места проведения мирового и континентальных квалификационных турниров по боксу к летним Олимпийским играм в Токио 2020 года.

Загрузка...

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации, с 3 по 14 февраля 2020 года пройдет квалификационный турнир в регионе Азия/Океания в китайском Ухане, с 20 по 29 февраля состоится африканская квалификация в Дакаре (Сенегал), с 13 по 23 марта пройдет европейский отбор в Лондоне, с 26 марта по 3 апреля состоится американская квалификация в Буэнос-Айресе, с 13 по 24 мая в Париже пройдет мировая квалификация, в которой смогут принять участие только те спортсмены, кто еще не сумел завоевать путевку на Игры.

Добавим, что летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа.