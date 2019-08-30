МОК определил даты и места проведения квалификационных турниров по боксу к ОИ-2020 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 августа 2019 19:58Бокс

МОК определил даты и места проведения квалификационных турниров по боксу к ОИ-2020

Рабочая группа МОК по боксу определила даты и места проведения мирового и континентальных квалификационных турниров по боксу к летним Олимпийским играм в Токио 2020 года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации, с 3 по 14 февраля 2020 года пройдет квалификационный турнир в регионе Азия/Океания в китайском Ухане, с 20 по 29 февраля состоится африканская квалификация в Дакаре (Сенегал), с 13 по 23 марта пройдет европейский отбор в Лондоне, с 26 марта по 3 апреля состоится американская квалификация в Буэнос-Айресе, с 13 по 24 мая в Париже пройдет мировая квалификация, в которой смогут принять участие только те спортсмены, кто еще не сумел завоевать путевку на Игры.

Добавим, что летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа.

Петербург не помешает ЦСКА взять второй Кубок. Прогнозы на сезон КХЛ Московские армейцы сделают все, чтобы завоевать второй подряд Кубок Гагарина. У них для этого есть неплохие шансы. 28.08.2019 15:00 Хоккей Костяев Иван
Еще по теме:
Леонид Вайсфельд: Не понимаю, за счет чего «Спартак» должен сделать прорыв «Витязь» взял реванш у московского «Динамо» Вудкрофт объяснил уход Терещенко из минского «Динамо»
Дьявол любит «Брагу». «Спартак» вылетел из Лиги Европы В очном противостоянии Португалия выбила российский клуб из Лиги Европы и получила отличную возможность обогнать нас в клубном рейтинге УЕФА. 29.08.2019 22:12 Футбол Зибрак Артем
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.  24.03.2019 18:30 Биатлон Кузина Наталья
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. 19.07.2019 10:30 Фигурное катание Волохов Юрий, Ишмеева Неля
Еще по теме:
Алексей Ягудин: У Загитовой и Медведевой та же история, что у нас с Плющенко Алексей Ягудин: Пусть меня опять обругают, но я за старую систему судейства Алексей Ягудин: Доминируют азиаты с кривыми ножками, как у меня
Коллекция Рублева. Россиянин опять обыграл соперника из топ-10 рейтинга Андрей Рублев третий раз за полтора месяца обыграл теннисиста из топ-10 рейтинга. Во вторник в первом круге US Open россиянин нанес поражение восьмой ракетке мира - Стефаносу Циципасу из Греции. 27.08.2019 23:02 Теннис Мысин Николай
У СКА появился новый лидер. Уничтожать соперников будет Ткачев Команда из Петербурга в следующем сезоне будет другой. 27.08.2019 15:49 Хоккей Костяев Иван
Андрей Сироткин: В восьмом раунде Ковалев был на грани Известный российский боксер Андрей Сироткин поделился впечатлением от победы Сергея Ковалева над британцем Энтони Ярдом в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO. 24.08.2019 23:50 Бокс Усачев Владислав
Увы, лучший вратарь все-таки – Биннингтон, а не Василевский. Топ-10 голкиперов НХЛ «Советский спорт» объективно поправил рейтинг NHL Network. 28.08.2019 11:00 Хоккей Славин Виталий
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке Forbes Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019». 09.07.2019 16:45 Фигурное катание
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Новости
20:54 Футбол Тренера «Лудогореца»: Нам по силам выйти в плей-офф Лиги Европы
20:33 ММА Роман Копылов: Федор Емельяненко - сильный спортсмен и очень хороший человек
20:17 Баскетбол Андрей Лопатин: Я не хочу отдыхать от баскетбола
19:58 Бокс МОК определил даты и места проведения квалификационных турниров по боксу к ОИ-2020
19:47 Футбол СМИ: Финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет на «Газпром Арене»
19:30 Хоккей Леонид Вайсфельд: Не понимаю, за счет чего «Спартак» должен сделать прорыв
19:27 Футбол Португальские СМИ: Защитник «Порту» Осорио станет игроком «Зенита»
19:17 Футбол Икарди может вернуться в Испанию, став игроком «Атлетико»
19:15 Футбол «Крылья Советов» – «Динамо». Стартовые составы команд
19:11 Футбол Уле-Гуннар Сульшер: Не думаю, что Ибрагимович был серьезен, когда говорил о своем возвращении
19:10 Формула-1 Леклер показал лучший результат во второй практике. Квят – на 14-м месте
18:44 Футбол «Сампдория» и «Зенит» согласовали переход Ригони
18:43 Футбол Расписание матчей ЦСКА на групповом этапе Лиги Европы
18:33 Футбол Сергей Семак: Наши результаты в Европе далеки от того, чего хотелось бы
18:30 Легкая атлетика Российская легкоатлетка Медведева дисквалифицирована на 8 лет
18:29 Футбол Мостовой: Говорил, что «Спартак» вряд ли пройдет «Брагу». Португальцы – серьезная команда
18:17 Футбол Матчи примеры и сборной Испании начнутся с минуты молчания в память о дочери Энрике
18:14 Футбол Агент Мельгарехо: Лоренсо останется в «Спартаке»
17:55 Футбол «Краснодар» начнет групповой этап Лиги Европы с матча против «Базеля»
17:30 Футбол Гончаренко оценил соперников ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика