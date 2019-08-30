МОК определил даты и места проведения квалификационных турниров по боксу к ОИ-2020

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации, с 3 по 14 февраля 2020 года пройдет квалификационный турнир в регионе Азия/Океания в китайском Ухане, с 20 по 29 февраля состоится африканская квалификация в Дакаре (Сенегал), с 13 по 23 марта пройдет европейский отбор в Лондоне, с 26 марта по 3 апреля состоится американская квалификация в Буэнос-Айресе, с 13 по 24 мая в Париже пройдет мировая квалификация, в которой смогут принять участие только те спортсмены, кто еще не сумел завоевать путевку на Игры.
Добавим, что летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа.
Петербург не помешает ЦСКА взять второй Кубок. Прогнозы на сезон КХЛ Московские армейцы сделают все, чтобы завоевать второй подряд Кубок Гагарина. У них для этого есть неплохие шансы. 28.08.2019 15:00 Хоккей Костяев Иван Дьявол любит «Брагу». «Спартак» вылетел из Лиги Европы В очном противостоянии Португалия выбила российский клуб из Лиги Европы и получила отличную возможность обогнать нас в клубном рейтинге УЕФА. 29.08.2019 22:12 Футбол Зибрак Артем Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 24.03.2019 18:30 Биатлон Кузина Наталья Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. 19.07.2019 10:30 Фигурное катание Волохов Юрий, Ишмеева Неля Коллекция Рублева. Россиянин опять обыграл соперника из топ-10 рейтинга Андрей Рублев третий раз за полтора месяца обыграл теннисиста из топ-10 рейтинга. Во вторник в первом круге US Open россиянин нанес поражение восьмой ракетке мира - Стефаносу Циципасу из Греции. 27.08.2019 23:02 Теннис Мысин Николай У СКА появился новый лидер. Уничтожать соперников будет Ткачев Команда из Петербурга в следующем сезоне будет другой. 27.08.2019 15:49 Хоккей Костяев Иван Андрей Сироткин: В восьмом раунде Ковалев был на грани Известный российский боксер Андрей Сироткин поделился впечатлением от победы Сергея Ковалева над британцем Энтони Ярдом в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO. 24.08.2019 23:50 Бокс Усачев Владислав Увы, лучший вратарь все-таки – Биннингтон, а не Василевский. Топ-10 голкиперов НХЛ «Советский спорт» объективно поправил рейтинг NHL Network. 28.08.2019 11:00 Хоккей Славин Виталий Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке Forbes Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019». 09.07.2019 16:45 Фигурное катание Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий