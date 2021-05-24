Сергей Городничев: На Олимпиаду везутся деньги. Это знают только наверху

Известный тренер по боксу и промоутер Сергей Городничев рассказал о коррупции на Олимпийских играх.

«На Олимпиаде золотая медаль, например, для Саитова стоила миллион долларов, для Васи Ломаченко стоила 700 тысяч медаль в Пекине.

Просто Вася же этого не знает, и тренеры не знают. Это знают только наверху. На Олимпиаду везутся деньги. Насчет Лондона я не знаю, знаю насчет Пекина, что за Васю 100 процентов завозили, он просто этого не знает.

Есть определенный круг, оттуда вытекла информация. Ему просто дали выиграть. На Олимпиаду привезли, денег заплатили, лучшим боксером сделали», - приводит слова Городничева YouTube-канал «Боксерская правда».

Напомним, Олег Саитов и Василий Ломаченко являются двукратными олимпийскими чемпионами.