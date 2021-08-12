Альберт Батыргазиев: Сейчас карьеру в любителях и профессионалах можно совмещать

Российский боксер Альберт Батыргазиев, завоевавший золотую медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 57 кг, рассказал о своих дальнейших планах в карьере.

– Сейчас карьеру в любителях и профессионалах можно совмещать. Не буду говорить, что намерен попробовать себя в профессионалах, поскольку уже провел там три поединка и мне понравилось. Но Олимпийские игры дают эмоции совершенно иного характера. Принять в них участие мечтает любой спортсмен. До ОИ в Париже осталось всего три года, это не пять лет. Поэтому, конечно, настраиваемся поехать туда, – цитирует Батыргазиева RT.

Напомним, что в финальном поединке ОИ-2020 23-летний россиянин раздельным решением судей победил американца Дюка Рэгана. В своей профессиональной карьере Батыргазиев одержал три победы в трех поединках.