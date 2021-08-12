Батыргазиев высказался об отсутствии гимна России на Олимпиаде в Токио

Российский боксер Альберт Батыргазиев, завоевавший золотую медаль на Олимпиаде-2020 в весовой категории до 57 кг, высказался об отсутствии гимна и флага национальной команды на церемонии награждения в Токио.

– Хотел бы получить золотую медаль на Олимпийских играх в Париже под звуки гимна России, а не Первого концерта Чайковского? Тут можно сказать только одно. Когда стоял на пьедестале в Токио, все мировое боксерское сообщество прекрасно знало, какую страну я представляю. Только это, пожалуй, и утешало в тот момент, – сказал Батыргазиев в интервью RT.

Напомним, что на прошедшей Олимпиаде российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медалей. В общем зачете команда заняла пятое место.