Стойкость Фьюри, ошибки Ковалева и успех Украины. Итоги года в профессиональном боксе

Бокс 17 декабря 2018 12:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Усачев Владислав

«Советский спорт» – о главных итогах и самых ярких боксерских событиях в уходящем году.

Тайсон Фьюри вернулся на ринг после двухлетнего отсутствия, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую Суперсерию, а телеканал HBO объявил о своем уходе из бокса...

Событие года. Уход канала HBO

Телеканал HBO, который с 1970-х годов задавал тон трансляциям боксерских поединков, отказался показывать встречи боксеров в будущем, что связано с падением интереса со стороны зрителей и появлением конкурента в лице сервиса потокового видео DAZN.

HBO ассоциировался с комментатором Джимом Лэмпли, интервьюером Ларри Мерчантом, аналитиком Гарольдом Ледерманом, который был независимым судейским экспертом и, конечно ринг-анонсером Майклом Баффером с фирменным «Let’s get ready to rumble!»

Теперь HBO ушел в прошлое, а последним поединком на телеканале стала встреча абсолютной чемпионки Сесилии Брекхус и Александры Магдзяк. Ожидается, что примеру HBO вскоре последует и Showtime, а ведь только в 2015 году они заработали рекордную прибыль в боксе, продав более – 4,4 млн платных трансляций на бой Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо.

Альтернатива: Суперсерия

Бой года. Уайлдер – Ортис

Хороших поединков в этом году было с избытком в первом тяжелом весе, в рамках которого прошла Суперсерия. Порадовали отдельными встречами и другие дивизионы. Американский тяжеловес Деонтей Уайлдер начал этот год с поединка против самого серьезного соперника в карьере. Кубинец Луис Ортис выдал настоящий конкурентный бой. Он оказался в нокдауне в пятом раунде, но уже в седьмом Уайлдер с трудом устоял на ногах после шквальных атак соперника. В результате Ортис потратил слишком много сил в этом раунде и в десятом отрезке встрече уже свалился от усталости.

Альтернатива: Гассиев – Дортикос, Усик – Белью

Боксер года. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик в этом году встречался только с топовыми соперниками. Причем их сложность возрастала с каждым новым боем. Несмотря на это победы Усика становились все легче. В полуфинале Суперсерии Александр победил Майриса Бриедиса близким судейским решением. В финале он разгромил россиянина Мурата Гассиева. Затем Усик бросил вызов британцу Тони Белью, который выступал в тяжелом весе. Соперники встретились в ноябре и украинец добился победы нокаутом.

Альтернатива: нет

Тренер года: Анатолий Ломаченко

Сын Анатолия Ломаченко – Василий в этом году дебютировал в легком весе, сразу отобрав титул у венесуэльца Хорхе Линареса. Затем Ломаченко-младший провел успешную защиту против Хосе Педрасы. Но главным достижением украинского тренера стала подготовка Александра Усику к финалу Суперсерии, в котором его подопечный не оставил никаких шансов Мурату Гассиев. Огромный контраст в тренерском искусстве между Ломаченко и его визави Абелем Санчесом был заметен во время установок в перерывах между раундами. Стоит добавить, что большой вклад в становление как боксера Ломаченко-старший внес в Александра Гвоздика, который в этом году стал чемпионом мира в полутяжелом весе.

Альтернатива: Роберт Гарсия

Возвращение года: Тайсон Фьюри

Возвращение Тайсона Фьюри в этом году произошло дважды. После двухлетней дисквалификации он провел поединок с Сефером Сефери. Затем был еще один разминочный бой с Франческо Пьянетой. После – встреча с американцем Деонтеем Уайлдером. В 12-раунде действующий чемпион отправил британца в тяжеленный нокдаун. До последней секунды не верилось в том, что после таких ударов боксер может подняться. Тем более продолжить бой. Однако Фьюри, который побывал сразу в двух нокдаунах, не просто услышал финальный гонг, но и добился ничьей, проявив фантастическую волю к победе.

Альтернатива: Амир Хан, Мэнни Пакьяо

Открытие года: Реджис Прогрейс

Боксер первого полусреднего веса Реджис Прогрейс был известен и до этого года. Но за последние 12 месяцев он себя проявил особенно ярко. Сначала Прогрейс нокаутировал во втором раунде бывшего чемпиона мира по двум версиям Джулиуса Индонго. Затем амриканец досрочно расправился с небитым Хуаном Хосе Веласко. И завершил год убедительной победой над бывшим чемпионом мира в трех категориях Терри Фленаганом.

Альтернатива: Каллум Смит

Апсет года: Альварес – Ковалев

Бой за титул WBO в полутяжелом весе, который принадлежал Сергею Ковалеву, ожидался конкурентным. Хотя едва ли какой эксперт мог назвать Альвареса фаворитом встречи. Оба боксера уже в возрасте, но у Ковалева куда более богатый опыт. Однако почему-то именно ему и не хватает правильно опыта подготовки к боям. Сергей уверенно начал поединок и «забрал» первую половину боя. Далее он немного «просел», чем воспользовался Элейдер Альварес. Колумбиец в седьмом раунде провел мощный правый кросс, который отправил россиянин на настил. Вслед за первой ошибкой, Ковалев совершил и вторую, моментально встав на ноги. Не восстановившегося от потрясения россиянина Альварес еще дважды отправил оппонента на настил, одержав самую важную победу в своей карьере.

Альтернатива: Уоррингтон – Селби, Донэйр – Барнетт

Нокаут года. Диллиан Уайт

В начале 2018 года британец Диллиан Уайт встречался с австралийцем Лукасом Брауном, которого российские зрители могут помнить по скандальному бою в Чечне против узбека Руслана Чагаева. На тот раз 38-летний Браун напоролся на соперника совершенного иного калибра. К шестому раунду австралиец уже нахватал кучу ударов и с трудом стоял на ногах. В размене на ближней дистанции Уайт достал его левым боковым ударом, и Браун отправился «спать».

Альтернатива: Гарсия – Риос, Хан – Греко, Чарло – Сентеро