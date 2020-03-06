«У меня острая форма лейкемии». Олег Тиньков борется не только за свободу, но и за жизнь

Двух недель не прошло, как Российская премьер-лига сообщила о начале сотрудничества с банком «Тинькофф». Сумма сделки – 300 миллионов рублей плюс 75 миллионов, ежегодно положенных «Матч ТВ». Срок – до окончания сезона 2021-2022. Сам контракт лишь подчеркнул то, что многие знали и так – одиозный миллиардер Олег Тиньков склонен не только к рисковым и отчасти новаторским бизнес-проектам, но является и спортивным фанатом. Большой любитель велоспорта (сам занимался в молодости, был КМС), когда-то создавший шоссейную команду «Тинькофф» (на базе бывшей Saxo), сумел прорваться и в футбол. К личности и методам ведения дел бизнесмена у всех отношение разное, но стоит признать – если Тинькову что-то интересно, он сделает все, чтобы добиться успеха в данной сфере. А спорт ему уж интересен точно. Победы той же велокоманды «Тинькофф», включая титулы на «Гранд-турах» («Тур де Франс», «Джиро», «Вуэльта» в 2013-2015 годах) это лишь подтверждают.

Но начало весны обрушило на миллиардера целую серию жестоких ударов. Сначала стало известно, что его взяли под домашний арест в Лондоне по обвинению в налоговых махинациях в США (гражданство этой страны бизнесмен имел до 2013 года). А в пятницу Тиньков сообщил, что борется со страшным заболеванием.

– У меня диагностирована острая форма лейкемии, – цитирует «Форбс» заявление миллиардера, переданное его представителем. – Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное – за саму жизнь.

Новость прогремела на фоне скандала связанного с возможной экстрадицией Тинькова в США, где его обвиняют в сокрытии более 1 миллиарда долларов доходов (и, соответственно, не уплаченных с них налогов), что подразумевает наказание не только в виде баснословных штрафов, но и 6 лет тюрьмы. Бизнесмена задержали в Лондоне и выпустили под залог в 20 миллионов фунтов. При этом он не имеет право покидать город, выходить из квартиры в период с 7 вечера и до 7 утра, обязан трижды в неделю отмечаться в полиции и, разумеется, у Тинькова забрали все паспорта. Сам скандал обрушил акции «Тинькофф» на Лондонской бирже на 22,9 процента – только за одну пятницу, 6 марта, бизнесмен потерял 400 миллионов долларов из своего состояния (которое оценивалось в 2,1 миллиарда). Учитывая объявление о болезни основного владельца компании (Тинькову до сих пор принадлежит пакет примерно в 40 процентов акций), падение стоимости ее активов, скорее всего, только ускорится.

Спрогнозировать, как это повлияет на контракт с РПЛ, пока сложно. Возможно – никак. Но не исключены и самые пессимистичные варианты.

– Это самый сложный этап в моей непростой жизни, – приводит слова Тинькова «Форбс». – Но я надеюсь на Бога, свое тело, друзей и вашу поддержку. Что касается вопросов от США по моим налогам в прошлом, по ним работают юристы. И это оставляет мне силы на тяжбу с моим главным врагом.