Акинфеев стал самым популярным человеком по запросам в «Яндексе» - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 11:59Источник: ЯндексАвтор: Липкин Антон

    Акинфеев стал самым популярным человеком по запросам в «Яндексе»

    Голкипер ЦСКА опередил Нурмагомедова и Дзюбу.

    Поисковая система «Яндекс» опубликовал рейтинг людей, на чьи имена чаще всего в 2018 году приходились запросы пользователей. В первую десятку вошли семь спортсменов.

    Первое место занял голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, опередивший российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова и своего бывшего партнера по национальной команде Артема Дзюбу.

    Также в первую десятку попали олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова (пятое место), серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева (седьмое), полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев (восьмое) и форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси (девятое).

    Отметим, что четвертое место заняла президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, получившая в России широкую известность благодаря тому, что несколько раз прилетела на матчи национальной команды на чемпионате мира.

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