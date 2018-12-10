Акинфеев стал самым популярным человеком по запросам в «Яндексе»

Футбол 10 декабря 2018 11:59 Источник: Яндекс Автор: Липкин Антон

Голкипер ЦСКА опередил Нурмагомедова и Дзюбу.

Поисковая система «Яндекс» опубликовал рейтинг людей, на чьи имена чаще всего в 2018 году приходились запросы пользователей. В первую десятку вошли семь спортсменов.

Первое место занял голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, опередивший российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова и своего бывшего партнера по национальной команде Артема Дзюбу.

Также в первую десятку попали олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова (пятое место), серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева (седьмое), полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев (восьмое) и форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси (девятое).

Отметим, что четвертое место заняла президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, получившая в России широкую известность благодаря тому, что несколько раз прилетела на матчи национальной команды на чемпионате мира.