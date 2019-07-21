Казань вновь примет чемпионат мира по водным видам спорта - Советский спорт
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21 июля 2019 15:30Липкин Антон

Казань вновь примет чемпионат мира по водным видам спорта

Турнир пройдет в Казани в 2025 году.

Международная федерация плавания (FINA) определила места проведения чемпионатов мира 2025 и 2027 годов. Первый турнир пройдет в Казани, второй – в Будапеште.

«Мы вернемся в успешные города-хозяева – Казань и Будапешт – десять лет спустя. Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Казани в 2025 году и в Будапеште – в 2027 году», – говорится в твиттере FINA.

Отметим, что Казань и Будапешт были единственными претендентами на проведение турниров.

Столица Татарстана принимала чемпионат мира в 2015 году, столица Венгрии – в 2017-м. Таким образом, в обоих городах уже есть вся необходимая инфраструктура.

Добавим, что следующий чемпионат мира пройдет в 2021 году в Фукуоке (Япония), а еще через два года хозяином станет Доха (Катар).

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