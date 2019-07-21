Казань вновь примет чемпионат мира по водным видам спорта Турнир пройдет в Казани в 2025 году.

Международная федерация плавания (FINA) определила места проведения чемпионатов мира 2025 и 2027 годов. Первый турнир пройдет в Казани, второй – в Будапеште.

«Мы вернемся в успешные города-хозяева – Казань и Будапешт – десять лет спустя. Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Казани в 2025 году и в Будапеште – в 2027 году», – говорится в твиттере FINA.

We will come back to the successful host cities of Kazan and Budapest 10 years later! 🎊🎊

The FINA World Championships will be held in Kazan in 2025 and in Budapest in 2027 ! 🤗🇷🇺🇭🇺#FINAGwangju2019 pic.twitter.com/emgSGyyp41 — FINA (@fina1908) July 21, 2019

Отметим, что Казань и Будапешт были единственными претендентами на проведение турниров.

Столица Татарстана принимала чемпионат мира в 2015 году, столица Венгрии – в 2017-м. Таким образом, в обоих городах уже есть вся необходимая инфраструктура.

Добавим, что следующий чемпионат мира пройдет в 2021 году в Фукуоке (Япония), а еще через два года хозяином станет Доха (Катар).