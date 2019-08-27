Светлана Журова: Почему бы Медведевой не стать членом МОК по квоте спортсменов? Медведева стала послом олимпийской команды России на Играх 2020 года в Токио.

Олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась о назначении двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой послом олимпийской команды России на летних Играх 2020 года в Токио.

«Женю знают во всем мире больше, чем кого-либо, – приводит «Спорт день за днем» слова Журовой. – Посол – это ведь еще и защитник спортсменов. Женя тогда (во время Олимпийских игр в Пхенчхане) справилась с этой задачей. Хотя у нее были свои соревнования. Почему бы ей не стать членом МОК по квоте спортсменов?»

Напомним, Медведева была представлена в качестве посла олимпийской команды России во вторник на пресс-конференции в Москве.

Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы, а на Олимпийских играх в Пхенчхане завоевала две серебряные медали.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.