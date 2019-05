Международная конференция по спортивному маркетингу MARSPO MARSPO пройдет в Москве в 4-й раз

30-31 мая 2019 года в Москве состоится IV Международная конференция по спортивному маркетингу #1 в России – MARSPO. В этом году MARSPO пройдет на новой ультрасовременной площадке - SAP Digital Space.

Подтверждая статус главной коммуникационной площадки для специалистов по спортивному бизнесу в России, MARSPO соберет на своей площадке более 800 ключевых участников профессионального сообщества. Среди них: руководители спортивных лиг и федераций, топ-менеджеры и специалисты профессиональных спортивных клубов, представители федеральных и региональных органов власти, руководители и специалисты агентств спортивного маркетинга и коммуникационных агентств, представители брендов, топ-менеджеры и специалисты букмекерских компаний, управляющие спортивных сооружений, организаторы спортивных турниров, представители профильных учебных заведений и другие.

Свое участие в конференции уже подтвердили топ-менеджеры и специалисты практически всех крупных организаций на рынке спортивного маркетинга России, а также зарубежья. Среди них Российская Премьер-Лига, Первенство Футбольной национальной лиги, Континентальная Хоккейная Лига, Единая лига ВТБ, UFC, LaLiga, Баскетбольная Евролига, Федерация спортивной гимнастики России, Федерация компьютерного спорта России, ФК «Спартак – Москва», ФК «Локомотив», ФК «Зенит», ПФК «ЦСКА», “Stuttgart” FC, «AS Monaco» FC, «St. Pauli von 1910 e.V.» FC, ХК «Авангард», ХК «Динамо-Минск», ХК «Ак-Барс», ХК «Амур», ХК Трактор», ХК «Салават Юлаев», ХК «Сибирь», БК «Локомотив-Кубань», Яндекс, Rambler Group, Mediascope, «Одноклассники», Viber, MEGAFON, ASICS, Mastercard, PepsiCo, R.O.C.S, ПАО «Газпром нефть», БК «BingoBoom», БК «ФОНБЕТ», БК «Лига Ставок», БК «Олимп», ESforce, агентства IMG, ADV, Nielsen Sports, Brandnew, Octagon, Cтудия спортивного дизайна «Кубертен», РОССПОРТ, Матч ТВ, sports.ru, ТНТ4, Championat.com и еще около 200 организаций.

На международной конференции MARSPO будет представлен мировой опыт в области спортивного маркетинга. В этом году на конференции выступят следующие зарубежные спикеры:

- Жули Ферре Надаль, ФК «АС Монако», директор по маркетингу и продажам.

- Дирк Шлюнц, ФК «Санкт-Паули», коммерческий директор

- Кристофер Гудакер, DEL - Немецкая Хоккейная Лига, главный операционный директор

- Нир Бен-Лави, HYPE Sports Innovation, управляющий инвестор

- Кимон Стефос, Баскетбольная Евролига, директор по корпоративному партнерству и лицензированию

- Томас Яблонка, Jablonka Marketing & Sponsor Consulting, владелец

- Даниэль Серехидо, LaLiga Россия и Белоруссия, директор по развитию бизнеса

- Федерико Вайнер, SAP, глава направления Entertainment

В этом году фокус-темы конференции MARSPO посвящены следующим актуальным вопросам:

- Популяризация и коммерческие источники доходов спортивных федераций, клубов и лиг: где находится и куда идет российский спорт?

- Среда обитания: маркетинг профессиональных и любительских спортивных лиг;

- Персональные коммуникации с болельщиками: the right message to the right person at the right time;

- Российский спорт в digital-среде: исследование активности футбольных, хоккейных, баскетбольных и волейбольных клубов;

- Спонсорство в российском спорте. Методики оценки эффективности;

- Как эффективно выстраивать работу с различными сегментами аудитории болельщиков?

- Эффективность спонсорских контрактов в российском спорте: взгляд букмекерских компаний;

- Спортивный медиаконтент, медиаправа и трансляции в России: настоящее и будущее.





Уже 3-й год подряд в рамках конференции MarSpo проходит ежегодная премия в области спортивного маркетинга в России - MARSPO AWARDS. Это профессиональная награда для спортивных клубов, федераций, лиг, брендов и агентств, которые наиболее эффективно используют в своей работе инструменты спортивного маркетинга. В этом году было получено более 200 проектов-номинантов, более 100 из них прошли в шорт-лист. Финалисты предстанут перед экспертным жюри на очной защите проектов 30-31 мая на площадке конференции MARSPO. Победители будут объявлены на торжественной церемонии вручения премии 31 мая, которая станет кульминационным моментом мероприятия. Среди победителей MARSPO AWARDS прошлых лет числятся такие организации, как Континентальная хоккейная лига, ПФК ЦСКА, ПБК «Локомотив-Кубань», Федерация Хоккея России, ФК «Зенит», Гандбольный клуб «Ростов-Дон», ХК «СКА», ХК «Спартак», Федерация компьютерного спорта России, ООО «Тойота Мотор», Octagon Russia, TMA-DRAFT, Media Direction Sport, Finch, SPORTS.RU, СТС Эвентим РУ (Parter.ru), Sellout Sport System, Brandnew и другие.

MARSPO – это новые знакомства с топ-менеджерами крупнейших спортивных организаций, общение только с профессионалами на одном языке, а также возможность узнать, как будет развиваться отрасль в ближайшем будущем, обсудить самые актуальные темы за прошедший год и поделиться лучшими кейсами. До встречи на MARSPO!

📍 Когда: 30-31 мая 2019 года

📍 Где: SAP Digital Space (Москва, Космодамианская набережная, 52/7)

📍 Официальный сайт Конференции: https://marspo.ru/