Точка роста для спорта и туризма

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О том, как объединить усилия бизнеса и власти для эффективного использования наследия масштабных спортивных событий, создать условия для привлечения инвестиций в сферу туризма и спорта, показать лучшие практики развития курортной и спортивной инфраструктуры говорили в горах Сочи. Здесь стартовал Экономический форум регионов России «ТОЧКА РОСТА. Туризм. Спорт. Инвестиции». Его организаторами выступили Администрация Краснодарского края и горный курорт «Роза Хутор» при официальной поддержке Минэкономразвития РФ, Минпромторга РФ, Ростуризма.

– Для Краснодарского края туризм является стратегически важной отраслью экономики. За последние 10 лет мы совершили квантовый скачок, стали местом не только пляжного, но и зимнего отдыха в стране. Форум регионов «ТОЧКА РОСТА. Туризм. Спорт. Инвестиции» проходит впервые, уверен, что он станет площадкой для обсуждения острых вопросов, которые необходимо решать для развития курортов в нашей стране, – приветствовал участников форума заместитель главы Администрации Краснодарского края Василий Швец.

Среди гостей – более 300 представителей спортивной и туристической отраслей, власти и бизнеса, их ждут выступления 80 авторитетных спикеров. Одна из важных тем посвящена вопросам государственной политики, взаимодействия бизнеса и власти в сферах туризма и спорта. На сессиях обсуждают проблемы поддержки бизнеса и развития территорий, реализации нацпроектов, ФЦП.

– Президент России Владимир Путин поставил задачу: к 2024 году 55 процентов населения должны быть вовлечены в занятия спортом. Динамика говорит о том, что без привлечения частных инвестиций добиться таких показателей невозможно. Поэтому государство должно создать условия для инвесторов. Сегодня в нашей стране действует два законопроекта для привлечения инвестиций в отрасли спорта и туризма. Однако государственно-частное партнерство развивается пока неактивно. Основная проблема – недостаток информации о работе механизмов, которые существуют, – отметил депутат Государственной Думы, член Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Для поддержки спортивных проектов предусмотрен ряд субсидий, включая выделение денежных средств в размере 300 миллионов рублей. Государство готово помочь со строительством необходимой инфраструктуры и снижением налоговых ставок. Удачные примеры реализации государственно-частного партнерства уже есть. Один из них – зимние Олимпийские игры, которые путем строительства инфраструктуры дали рост социально-экономическому развитию всего региона. Неслучайно участники экономического форума в Сочи собрались на курорте «Роза Хутор».

– За последние годы крупнейший спортивный объект зимних Олимпийских игр 2014 трансформировался в популярный круглогодичный горный курорт мирового класса: число канатных дорог выросло с 24 до 29, протяженность горнолыжных трасс с 77 до 102 километров, номерной фонд увеличился в два раза и составляет 3000 номеров. Мы являемся одним из драйверов экономики региона. На курорте трудится более 2000 человек, работает 200 различных бизнесов, – рассказал генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

Механизмы государственно-частного партнерства в развитии спорта и туризма продолжают работать в Краснодарском крае и после завершения зимних Олимпийских игр.

– Сегодня в рамках ГЧП в Краснодарском крае рассматривается несколько проектов по детскому туризму, в последние пять лет была реализована федерально-целевая программа. Сейчас регион заявился на программы Минэкономразвития для получения дополнительных средств на сопровождающую инфраструктуру. Деньги будут направлены в три кластера на территории Краснодарского края – Абрау-Утриш, Тамань-Веселовка в Темрюкском и кластер в Туапсинском районе, – подчеркнула министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева.

Сегодня вклад отрасли туризма в ВВП страны составляет всего шесть процентов, в среднесрочной перспективе показатель должен вырасти в два раза. А к 2035 году страна должна войти в первую десятку туристических направлений, пока Россия находится на 16-м месте по мнению туристической организации ООН. Помочь решению поставленной задачи может государственно-частное партнерство в сфере туризма. Однако оно требует изменений в законодательстве, включая вопросы курортного сбора, введения электронных виз и путевок.

– Среди актуальных вопросов реализации государственно-частного партнерства в отрасли туризма – проблемы льготного кредитования. Сегодня необходимо дорабатывать этот инструмент, чтобы предпринимателям было удобно привлекать деньги для создания инфраструктуры, – пояснил депутат Государственной Думы Сергей Кривоносов.

Экономический форум регионов «ТОЧКА РОСТА. Туризм. Спорт. Инвестиции» на курорте «Роза Хутор» завершится 1 ноября. Помимо дискуссий на нем предусмотрены деловые программы, содержащие лучшие кейсы и инициативы отрасли. В третий день для участников форума пройдут образовательные курсы по направлениям «Маркетинг и менеджмент в спорте», «Гостеприимство в туризме» от Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ).