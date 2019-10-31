Точка роста для спорта и туризма - Советский спорт
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31 октября 2019 07:00

Точка роста для спорта и туризма

Развитию спорта и туризма в нашей стране поможет государственно-частное партнерство.

О том, как объединить усилия бизнеса и власти для эффективного использования наследия масштабных спортивных событий, создать условия для привлечения инвестиций в сферу туризма и спорта, показать лучшие практики развития курортной и спортивной инфраструктуры говорили в горах Сочи. Здесь стартовал Экономический форум регионов России «ТОЧКА РОСТА. Туризм. Спорт. Инвестиции». Его организаторами выступили Администрация Краснодарского края и горный курорт «Роза Хутор» при официальной поддержке Минэкономразвития РФ, Минпромторга РФ, Ростуризма.

Для Краснодарского края туризм является стратегически важной отраслью экономики. За последние 10 лет мы совершили квантовый скачок, стали местом не только пляжного, но и зимнего отдыха в стране. Форум регионов «ТОЧКА РОСТА. Туризм. Спорт. Инвестиции» проходит впервые, уверен, что он станет площадкой для обсуждения острых вопросов, которые необходимо решать для развития курортов в нашей стране, приветствовал участников форума заместитель главы Администрации Краснодарского края Василий Швец.

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Среди гостей – более 300 представителей спортивной и туристической отраслей, власти и бизнеса, их ждут выступления 80 авторитетных спикеров. Одна из важных тем посвящена вопросам государственной политики, взаимодействия бизнеса и власти в сферах туризма и спорта. На сессиях обсуждают проблемы поддержки бизнеса и развития территорий, реализации нацпроектов, ФЦП.

Президент России Владимир Путин поставил задачу: к 2024 году 55 процентов населения должны быть вовлечены в занятия спортом. Динамика говорит о том, что без привлечения частных инвестиций добиться таких показателей невозможно. Поэтому государство должно создать условия для инвесторов. Сегодня в нашей стране действует два законопроекта для привлечения инвестиций в отрасли спорта и туризма. Однако государственно-частное партнерство развивается пока неактивно. Основная проблема – недостаток информации о работе механизмов, которые существуют, отметил депутат Государственной Думы, член Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

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Для поддержки спортивных проектов предусмотрен ряд субсидий, включая выделение денежных средств в размере 300 миллионов рублей. Государство готово помочь со строительством необходимой инфраструктуры и снижением налоговых ставок. Удачные примеры реализации государственно-частного партнерства уже есть. Один из них – зимние Олимпийские игры, которые путем строительства инфраструктуры дали рост социально-экономическому развитию всего региона. Неслучайно участники экономического форума в Сочи собрались на курорте «Роза Хутор».

За последние годы крупнейший спортивный объект зимних Олимпийских игр 2014 трансформировался в популярный круглогодичный горный курорт мирового класса: число канатных дорог выросло с 24 до 29, протяженность горнолыжных трасс с 77 до 102 километров, номерной фонд увеличился в два раза и составляет 3000 номеров. Мы являемся одним из драйверов экономики региона. На курорте трудится более 2000 человек, работает 200 различных бизнесов, рассказал генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

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Механизмы государственно-частного партнерства в развитии спорта и туризма продолжают работать в Краснодарском крае и после завершения зимних Олимпийских игр.

Сегодня в рамках ГЧП в Краснодарском крае рассматривается несколько проектов по детскому туризму, в последние пять лет была реализована федерально-целевая программа. Сейчас регион заявился на программы Минэкономразвития для получения дополнительных средств на сопровождающую инфраструктуру. Деньги будут направлены в три кластера на территории Краснодарского края – Абрау-Утриш, Тамань-Веселовка в Темрюкском и кластер в Туапсинском районе, подчеркнула министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева.

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Сегодня вклад отрасли туризма в ВВП страны составляет всего шесть процентов, в среднесрочной перспективе показатель должен вырасти в два раза. А к 2035 году страна должна войти в первую десятку туристических направлений, пока Россия находится на 16-м месте по мнению туристической организации ООН. Помочь решению поставленной задачи может государственно-частное партнерство в сфере туризма. Однако оно требует изменений в законодательстве, включая вопросы курортного сбора, введения электронных виз и путевок.

Среди актуальных вопросов реализации государственно-частного партнерства в отрасли туризма – проблемы льготного кредитования. Сегодня необходимо дорабатывать этот инструмент, чтобы предпринимателям было удобно привлекать деньги для создания инфраструктуры, пояснил депутат Государственной Думы Сергей Кривоносов.

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Экономический форум регионов «ТОЧКА РОСТА. Туризм. Спорт. Инвестиции» на курорте «Роза Хутор» завершится 1 ноября. Помимо дискуссий на нем предусмотрены деловые программы, содержащие лучшие кейсы и инициативы отрасли. В третий день для участников форума пройдут образовательные курсы по направлениям «Маркетинг и менеджмент в спорте», «Гостеприимство в туризме» от Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ).

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