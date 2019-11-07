В рамках IV Национального Рекламного Форума пройдет обсуждение эффективности спортивного спонсорства

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27 ноября в киноцентре «Октябрь» на базе Национального Рекламного Форума (НРФ’19) пройдет сессия, посвященная эффективности спортивного спонсорства.

Ключевым направлением отраслевой дискуссии станет презентация методологии оценки эффективности спортивного спонсорства. Разработка методологии была связана с отсутствием единого подхода к оценке эффективности спортивных партнерств и решаемых ими задач. Для решения данной проблемы комитет спортивного маркетинга Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) создал общий стандарт и рекомендации к оценке спортивного спонсорства, на которые могли бы ссылаться все представители рынка спортивного маркетинга.

Со-модераторы сессии:

● Андрей Леонтьев, Управляющий директор Media Direction Sport, сопредседатель комитета спортивного маркетинга АКАР;

● Антон Ефимов , Digital-директор OMD OM Group, сопредседатель комитета спортивного маркетинга АКАР

Спикеры:

● Алексей Смертин, Управляющий партнер «АСМ-Медиа»

● Наталья Драбкина, Генеральный директор «Havas Sports & Entertainment»

● Сергей Бархударьян, Сопредседатель комитета спортивного маркетинга АКАР, Коммерческий директор ESforce Holding;

и другие

Приглашенные эксперты от рекламных агентств, рекламодателей и спортивных правообладателей поделятся опытом в реализации спонсорских интеграций и сформируют потенциал развития спортивного спонсорства в целом.

Сессия по вопросам спортивного спонсорства IV Национального Рекламного Форума проходит при информационной поддержке: «Советский спорт», «Спорт-Экспресс», «Спорт день за днем».

Партнеры IV Национального Рекламного Форума: «Газпром-медиа Холдинг» (Титульный партнер), Mediascope (Генеральный research-партнер), а также: Национальный Рекламный Альянс, OMD OM Group, Media Direction Group, Национальная Медиа Группа, Dentsu Aegis Network Russia, Russ Outdoor, «Регион Медиа» и многие другие.

Полная программа IV Национального Рекламного Форума доступна на официальном сайте https://advertisingforum.ru/