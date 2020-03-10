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10 марта 2020 13:21

Великий пост: чем заменить мясо

Главная задача во время Великого поста – найти замену белку, который мы привыкли получать из продуктов животного происхождения. Ну и не голодать, конечно: для тех, кто привык каждый день радовать себя котлеткой или стейком, сорок дней на одних овощах могут стать тем еще испытанием. Но не все так грустно.

Правила Великого поста довольно строги. Мясо, яйца и молочные продукты запрещены на все сорок дней. Иногда можно рыбную икру или рыбу. Вот, собственно, всё. Спрашивается, откуда брать все то, что мы обычно получаем из «запрещенки»? Ответ на поверхности: из овощей. Веганы и вегетарианцы ведь как-то справляются.

Белки

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Чемпионы по содержанию растительного белка – бобовые: фасоль, чечевица. Много белка в гречке, которая, кроме того, низкокалорийна, питательна и содержит много железа. А также в булгуре – крупе из особым образом обработанной пшеницы, популярной в ближневосточной кухне.

Жиры

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Много полезных жиров в орехах, авокадо, растительном масле и рыбе. Последнюю можно позволить себе в определенные дни, а в остальное время налегать на первое и второе.

Углеводы

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Тут все просто: крупы, овощи и снова те же бобовые. На жирное и жареное лучше не налегать, а все прочее можно есть практически без ограничений (в разумных пределах, конечно).

Ешьте досыта

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Пост постом, а чтобы работать, заниматься спортом и сохранять ясность мысли, нужны силы.Если есть хочется больше обычного – ну, так и ешьте (здоровую еду). В отличие от всякой вредноты, с овощами и крупами перебрать сложно.

Алексей Разбоев, бренд-шеф ресторанов «Ёрш»:

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«Очень важно, чтобы меню на время Великого поста было сбалансированным. Среди наших гостей многие увлекаются спортом, так что мы разрабатывали постное меню с учетом их пожеланий. Оно настолько сытное и разнообразное, что «потерь» по сравнению с обычным рационом вы, скорее всего, не заметите. Например, наш оливье с грибами и постным майонезом некоторым нравится даже больше классического. Теплый салат с баклажанами и красным луком – кладезь витаминов, и им отлично наедаешься. Борщ с постной сметаной по вкусу практически не отличается от обычного – такой же насыщенный и ароматный. Часто говорят, что постное меню – «пресное», «скучное», но это неправда. Как говорится, «вы просто не умеете его готовить».

Также в меню «Ерша» – булгур с овощами на гриле под тайским соусом, наваристый лагман с белыми грибами, сытные пирожки из лаваша с капустой, морковью и шампиньонами, грибная закуска из маринованных вешенок с чесноком, на десерт – яблочный штрудель в ягодном конфитюре. Все это можно заказать в любом ресторане (в Москве их семь)или с доставкой (привезут в течение 90 минут). Действует программа лояльности: за каждый заказ начисляются баллы, которые можно потратить на позиции из специального меню.

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