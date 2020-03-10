Великий пост: чем заменить мясо

Правила Великого поста довольно строги. Мясо, яйца и молочные продукты запрещены на все сорок дней. Иногда можно рыбную икру или рыбу. Вот, собственно, всё. Спрашивается, откуда брать все то, что мы обычно получаем из «запрещенки»? Ответ на поверхности: из овощей. Веганы и вегетарианцы ведь как-то справляются.

Белки

Чемпионы по содержанию растительного белка – бобовые: фасоль, чечевица. Много белка в гречке, которая, кроме того, низкокалорийна, питательна и содержит много железа. А также в булгуре – крупе из особым образом обработанной пшеницы, популярной в ближневосточной кухне.

Жиры

Много полезных жиров в орехах, авокадо, растительном масле и рыбе. Последнюю можно позволить себе в определенные дни, а в остальное время налегать на первое и второе.

Углеводы

Тут все просто: крупы, овощи и снова те же бобовые. На жирное и жареное лучше не налегать, а все прочее можно есть практически без ограничений (в разумных пределах, конечно).

Ешьте досыта

Пост постом, а чтобы работать, заниматься спортом и сохранять ясность мысли, нужны силы.Если есть хочется больше обычного – ну, так и ешьте (здоровую еду). В отличие от всякой вредноты, с овощами и крупами перебрать сложно.

Алексей Разбоев, бренд-шеф ресторанов «Ёрш»:

«Очень важно, чтобы меню на время Великого поста было сбалансированным. Среди наших гостей многие увлекаются спортом, так что мы разрабатывали постное меню с учетом их пожеланий. Оно настолько сытное и разнообразное, что «потерь» по сравнению с обычным рационом вы, скорее всего, не заметите. Например, наш оливье с грибами и постным майонезом некоторым нравится даже больше классического. Теплый салат с баклажанами и красным луком – кладезь витаминов, и им отлично наедаешься. Борщ с постной сметаной по вкусу практически не отличается от обычного – такой же насыщенный и ароматный. Часто говорят, что постное меню – «пресное», «скучное», но это неправда. Как говорится, «вы просто не умеете его готовить».

Также в меню «Ерша» – булгур с овощами на гриле под тайским соусом, наваристый лагман с белыми грибами, сытные пирожки из лаваша с капустой, морковью и шампиньонами, грибная закуска из маринованных вешенок с чесноком, на десерт – яблочный штрудель в ягодном конфитюре. Все это можно заказать в любом ресторане (в Москве их семь)или с доставкой (привезут в течение 90 минут). Действует программа лояльности: за каждый заказ начисляются баллы, которые можно потратить на позиции из специального меню.