Конференция «Экономика спорта России. Тренды и цифры» - Советский спорт
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10 марта 2020 15:58

Конференция «Экономика спорта России. Тренды и цифры»

ИД «Коммерсантъ» рад пригласить вас принять участие в конференции «Экономика спорта России. Тренды и цифры», которая состоится 18 марта 2020г. в Москве.

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В июне 2019 года была принята «Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года», направленная на создание в Российской Федерации современной, конкурентоспособной, устойчивой и структурно сбалансированной индустрии для различных категорий потребителей, с учетом текущих и перспективных социально-экономических условий. • Каковы источники финансирования спортивной индустрии помимо государства? • Что получают спортивные спонсоры? • Как найти и чем привлечь спонсора в спорте? • Какие новые возможности для инвесторов появляются в спортивной индустрии? Эти и другие вопросы обсудим 18 марта в рамках конференции «Экономика спорта. Тренды и цифры».

PublicTalk с Владимиром Познером. Открытая дискуссия одного из главных интервьюеров российского телевидения с ключевыми персонами спортивной индустрии на тему «Модель развития спорта в РФ, болевые точки, драйверы, инвесторы, мировой опыт».

Темы дискуссии:

· Государственные и частные инвестиции в российском спорте
· Роль государственного регулирования и стимуляция поддержки частным бизнесом спортивной индустрии
· Эффективность института целевых отчислений букмекерского бизнеса. Практика и точки роста. Перспективы государственного регулирования
· Международный опыт. Лучшие практики
· Экономическая эффективность различных видов спорта. Футбол VS регби
· Нестандартные и новые виды спорта
· Нестандартные дистрибьюторы спортивного контента: куда пойдет зритель и болельщик?
· Развитие киберспорта: изменяя будущее игровой индустрии и спорта
· Фокус на личности или как спортивные организации продвигают свой вид спорта через самих спортсменов
· Новые способы взаимодействия с аудиторией: fanexperience и что с ним едят?
· Стартапы в спорте: свежая кровь спортивной отрасли
· Благотворительность: как выстроить социальную ответственность в спорте?
· От спонсорства к партнерству: что предлагать потенциальному спонсору с точки зрения долгосрочных отношений?
· Как грамотно составить предложение для спонсора?
· Цели и задачи. Мастер-классы от представителей крупного бизнеса

Время проведения мероприятия: 10:30-18:30

По вопросам регистрации: Евгения Сауткина sautkina@kommersant.ru +7 (903) 527-63-54

Подробнее:https://www.kommersant.ru/conference/560

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