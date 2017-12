Пока некоторые продолжают полагать, что киберспорт не может считаться настоящим спортом, сами киберспортсмены активно подписывают контракты с настоящими футбольными клубами. Иначе нельзя: борьба между грандами идет теперь не только на газоне, но и на экране. Компьютерные игрушки — уже давно не игрушки.

ТВОЮ E-DIVISIE!

В прошлом сезоне голландский "Венло" уверенно выиграл борьбу в Jupiler League — втором голландском дивизионе. Для достойного выступления в Eredivisie, разумеется, нужно было обязательное усиление. Мощная селекция помогла — подписали братьев Ника и Сандро Коойманов.

У обоих за плечами — никакого опыта игры в Eredivisie. Они вообще толком не бывали на поле. Один из них — продавец в Footlocker. Второй работает в колл-центре. И тем не менее без них появиться в высшем дивизионе "Венло" не мог.

Дело в том, что в Голландии уже второй год каждый клуб элитного дивизиона выставляет игроков в e-divisie — официальный турнир по FIFA. Дебютный сезон-2016/17 произвел настоящий фурор. "Перед стартом мы рассчитывали, что в YouTube у нас будет где-то 500 тысяч просмотров. А вышло почти в десять раз больше", — сказал представитель "настоящей" Eredivisie Марк Рондах. Встречи виртуальных футболистов посмотрели больше 4 млн раз в YouTube и еще более 400 тысяч — на FOX Sports (решающие матчи транслировались еще и по телевидению).

Оказалось, борьба в FIFA интересна зрителям как минимум не меньше, чем настоящий футбол. Средняя посещаемость голландских стадионов в сезоне-2016/17 составила 19094 зрителя. В e-divisie за матч набиралось по 20 тысяч просмотров! Причем поединки киберспортсменов "Аякса" собирали в среднем больше 65 тысяч (на "Амстердам-Арене" собирается по 50 тысяч). У худшей команды e-divisie ("Виллем II" из Тилбурга) каждый матч в среднем смотрели 10 тысяч раз.

Если говорить в абсолютных цифрах, то матчи "Аякса" набрали более миллиона просмотров на YouTube, "Фейеноорда" — более 500 тысяч, ПСВ — более 400 тысяч. Тренды реального мира сохранялись: матчи Дани Хахебейка ("Аякс") против Кинтена ван дер Моста ("Фейеноорд") собрали 165 тысяч просмотров.

Игроки амстердамцев и роттердамцев — профессиональные киберспортсмены, зарабатывающий на жизнь исключительно игрой в FIFA.

"С кем сравнить мою популярность на родине? Ну, если среди молодежи, то мое появление в центре Амстердама и появление игрока основы "Аякса" — это примерно одна и та же реакция. Среди людей в возрасте 40-50 лет Хунтелаар, конечно, более узнаваем. Обычно какой-нибудь ребенок кричит на всю улицу: "Мама, это же Дани Хахебейк! И бежит ко мне фотографироваться. Мама, конечно, без понятия, кто я. Я завел инстаграм 10 месяцев назад, но у меня уже больше фолловеров, чем у некоторых игроков первого состава "Аякса". 50 тысяч набралось очень быстро. Поначалу трудно все это воспринимать. Думаешь: я же просто играю в компьютерную игру! Но, конечно, это не так просто", — рассказывает Хахебейк. В интервью он довольно откровенен. Вы не получите ответ только на один вопрос — сколько он зарабатывает. "Мне хватает", — говорит он, отказываясь даже сказать хотя бы больше или меньше, его зарплата в "Аяксе", чем у его родителей.

Стартовавший сезон e-divisie обещает быть еще интереснее. Матчей будет в два раза больше: будет два круга по 17 матчей (как и на поле), а затем плей-офф. При этом первый круг будет сыгран на PlayStation4, а второй — на Xbox One (таймы — по шесть минут).

Сражаются в FIFA 18 — игру, которая грозит стать популярнее, чем сам футбол. И активно помогают в этом сами клубы.

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!

Голландцы не единственные, кто организовал свой кибердивизион. В том же сезоне аналогичную лигу запустили и французы. Их элитная Ligue 1 подписала соглашение с EA Sports. Каждый из клубов высшего дивизиона подписал контракты с одним игроком в PlayStation4 и один — в Xbox One. Уже ходят разговоры и о Лиге чемпионов для киберспортсменов.

Игроки в FIFA на контракте есть уже у многих европейских клубов — от "Манчестер Сити" до борисовского БАТЭ. "Пари Сен-Жермен", "Лион", лиссабонский "Спортинг", варшавская "Легия", киевское "Динамо". Да что там киевское! Брестское "Динамо" недавно организовало турнир по FIFA и CS:GO с участием многих сильных игроков из других клубов и призовым фондом 50 тысяч долларов.

И это — если говорить только о FIFA. У "Барселоны" есть команда по Pro Evolution Soccer — главного конкурента FIFA. У лиссабонского "Спортинга", стамбульского "Бешикташа" и того же "ПСЖ" — по League of Legends. У "Копенгагена" — по Counter Strike.

10 лет назад компьютерные игры считались делом сугубо школьническим. Но вот школьники, продолжая играть в игрушки, выросли, стали платежеспособными и из "бездельников" превратились в целевую аудиторию. За ними охотятся все, и клубы — не исключение.

Сейчас трудно поверить, что первая версия FIFA появилась в 1994-м, а футбольные клубы обратили на игру должное внимание только в 2016-м. Харан Рамачандран из агентства M&C Saatchi Sport & Entertainment (среди клиентов — adidas, CR7, Jameson, Ballantine's, Heineken, Royal Bank of Scotland, Samsung) считает, что сейчас у клубов просто не осталось выбора: "Болельщики смотрят матчи, длящиеся 90 минут. Но сейчас гораздо больше времени у молодого поколение уходит на контенте Twitch или игру в FIFA. Очевидно, что упускать такую возможность нельзя".

Немецкий "Вольфсбург" стал одним из первых клубов, у которого появился официальный игрок в FIFA. Их представитель Бенедикт "Salz0r" Зальцер и подписанный лиссабонским "Спортингом" Франсиско "QUINZAS" CRUZ сыграли первый "официальный" матч между клубами в FIFA. "Мы поддерживаем все виды футбола: мужской, женский, детско-юношеский, футбол пешком для пожилых людей. Цифровой футбол — для молодежи, и мы уверены, что это тоже спорт", — рассказывал тогда, в 2016-м, тогдашний гендиректор "Вольфсбурга" Томас Роттгерманн.

Ему вторит Рондах: "66 процентов тех, кто смотрел матчи e-divisie на YouTube — моложе 35 лет. Это как раз та возрастная группа, которую футбол в Голландии потерял в последнее время. И очень хочет вернуть назад на стадионы и к телеэкранам".

Кубок РФПЛ по киберфутболу, прошедший в Казани 31 — 1 марта 2017-го (выиграл ЦСКА) показал, что интерес к такого рода лигам потенциально есть и в России.

ИГРАЮТ ВО ВСЕ

Тем не менее, прямую корреляцию между наличием киберспортсмена-партнера и успехами клуба в плане привлечения зрителей трудно отыскать. В Голландии, кстати, первый сезон e-divisie совпал с небольшим падением посещаемости на стадионах. Но в Стране Тюльпанов готовы продолжать. Там видят в киберфутболе будущее.

Главный вопрос, который должны задать себе клубы — стоит ли при выходе на киберарену связываться именно с виртуальным футболом? С одной стороны, он понятнее и ближе всем имеющимся поклонникам любого клуба. Но эта категория болельщиков и так интересуется клубом. Насколько киберспортсмен-фифер расширит аудиторию за счет тех, кто о футболе толком ничего не знал?

Не будем забывать, что в иерархии самого киберспорта футболу (будь то FIFA или PES) пока далеко до лидеров. Зарплаты и призовые в Dota 2, League of Legends и CS:GO пока побольше, и болельщиков там побольше. Ради масштабного расширения аудитории гораздо выгоднее выбрать ту же "доту" — игру гораздо более популярную, чем FIFA, в которую играют те, кто о футболе мало что слышал.

С этой точки зрения логичным выглядит активность московских "Спартака", подписавшего команды и по CS, и по Dota 2, и "Динамо", договорившееся с мультигеймингом TORNADO.ROX — одним из самых известных на территории СНГ.

Примерно по тому же пути пошла "Рома", ставшая партнером Fnatic — крупнейшего в мире киберспортивного клуба. Организация культивирует Call of Duty, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Heroes of the Storm, League of Legends, Paladins, Rocket League и Vainglory.

Основатель Fnatic Сэм Мэтьюз видит немало плюсов от сотрудничества с римлянами для своего проекта. "В профессиональном футбольном клубе есть специалисты высокого класса, которых нет у нас — диетологи, психологи. С нами готовы делиться знаниями, которые очень важны. Кроме этого, мы получаем доступ к спонсорам "Ромы", их болельщикам и связям. У нас взамен — большой опыт в мире компьютерных игр. И, конечно, клубам, чтобы ориентироваться в нем, нужны толковые советчики. В целом выигрывают обе стороны. Я не удивлюсь, если с развитием е-спорта у всех клубов появятся виртуальные аналоги. У футболистов будут игроки в FIFA, у конюшен "Формулы-1" — кибергонщики, у команд НБА — "дублеры" в NBA 2К18. Команды в других играх, не связанных со спортом, Lol и CS:GO? Очевидно, что привлечь к ним свою фан-базу будет сложнее. Но мы в самом начале огромного пути. Киберспорт хорош как раз тем, что здесь нет никаких правил, никаких условностей и никаких ограничений. Если есть возможность, то почему не попробовать?" — рассказал Мэтьюз в интервью Yahoo Esports.

Клубы (из тех, у которых есть на это свободные деньги) действительно готовы пробовать. Об эффекте пока говорить трудно, но это же справедливо в отношении любого долгосрочного проекта. Прежде, чем получить, нужно вкладывать. Как лучше и эффективнее? Вполне возможно, преуспеет тот, кто первым сделает все необходимые для этого ошибки.