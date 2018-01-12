«Советский спорт» проанализировал несколько исследований состояния дел в мировом спорте и подготовил прогноз: куда мы все катимся.

Спортивная индустрия — одна из самых быстроразвивающихся на планете. Она синтезирует в себе технологические новинки, чувствительна к политике и инновациям в сфере развлечений. Здесь все меняется с каждым сезоном. И выигрывают те, кто может точно предсказать, в какую сторону. Мы тоже попробуем определить главные тренды наступившего года.

1. Рост рынка спортивного телевидения еще замедлится

На протяжении последних 30 лет ТВ являлось главным локомотивом взлета капитализации спорта. Это телевидение отправили в зарплатный космос футболистов, изобрело Лигу чемпионов и английскую премьер-лигу, сделало финал чемпионата мира самым массовым совместным просмотром планеты. Рынок ТВ рос невероятными темпами и, не исключено, что уперся в потолок.

Спортивное телевидение кормилось от подписчиков и рекламы. Но вот способов посмотреть любой спорт стало намного больше. А рекламодатели уже не так охотно готовы отдавать деньги с непросчитываемым эффектом. Ведь альтернативные ТВ источники дадут любую статистику: количество показов, кликов, конверсию, половозрастной состав, географию… Рекламу можно направить именно тем, кто на нее скорее всего клюнет. Как после этого всерьез воспринимать телерейтинги? Тем более, что по сообщениям The Guardian, даже они и даже в Англии уже не растут. А время от времени и вовсе проседают.

2. Google, Facebook и Amazon будут играть еще большую роль при покупке и дистрибуции спортивных прав

Медиагиганты последние годы активно присматриваются к спорту, но ни один из них пока не сделал решительных шагов. Эксперимент Twitter по показу НФЛ дал много информации к размышлению всем остальным. Похоже, сейчас идут внутренние дебаты на тему: как выжать из всего этого максимум.

По футбольным меркам десять миллиардов фунтов за три года прав на английскую премьер-лигу — невероятные деньги. Но по меркам Google и Amazon это не такие большие деньги. Тем более что у них есть главное: лучшая дистрибуционная сеть в мире. Они уже могут показывать, что угодно кому угодно. И вряд ли упустят возможность утвердиться в качестве главных медиа 21 века.

3. Телевизор перестанет быть главным предметом для болельщика

Первые два пункта вытекают в третий: контент будет доставляться до потребителя огромным количеством способов, и телевизор будет в нем далеко не на первом месте. Мобильный телефон может оказаться главным. Смотреть трансляции теперь можно где угодно — в транспорте, на работе, на отдыхе.

Мобильник не даст вам забыть о матче: он пришлет вам уведомление, сообщит о приближении решающих минут, не даст пропустить самое главное. У него намного больше функций, чем у телевизора и даже компьютера. Самое главное: он всегда с вами. В отличие от всего остального. Тем более он готов встраиваться во все новые способы передачи информации, включая ОТТ.

4. Спорту предстоит узнать, как зарабатывать на миллениалах

Более значительная тема для размышления: как будет потреблять спорт каждое новое поколение? Достаточно ли хорошо современный спорт понимает их потребности? Что должны поменять федерации и клубы, чтобы не отстать от поезда?

Что главное? Обертка? Каналы распространения? Или, может быть, пришло время коренным образом поменять правила, чтобы продолжать быть "cool" для нового поколения? На эти вопросы не так просто ответить. Но очевидно, что те, кто не будут над ними думать в 2018-м, очень скоро начнут проигрывать тем, кто все-таки задумался.

5. Олимпиады начнут дешеветь

Пхенчхан-2018 может стать этапным для всего олимпийского движения. Оно все ближе к идеологическому провалу. Большая часть видов программы далеки от нового поколения, допинговые вопросы так и не нашли адекватного ответа, а политизированность не спадает, несмотря на глобализацию и ожидавшуюся в связи с ним настоящую дружбу народов. Профессиональные лиги все неохотнее отпускают на Игры своих игроков.

Единственным светлым пятном Пхенчхана может стать участие северокорейцев и курс на сближение обеих стран полуострова. Но в целом кризис олимпийского движения очевиден. Особенно это касается зимнего варианта. Проводить их уже мало кто хочет (за игры-2020 боролись Пекин и Астана — не самый легкий выбор для МОК), и на телеконтрактах это не может не отразиться. Все идет к тому, что Олимпиады станут жестом доброй воли организаторов. Но кто захочет делать настолько дорогие жесты?

6. Футбол и баскетбол останутся главными видами спорта

Несмотря на появление и рост других лиг, сбросить с пьедестала две главные игры человечества не получится. В том числе и из-за идеальной стратегии их продвижения. НБА, Лига чемпионов, английская премьер-лига, испанская Ла Лига — это crème de la crème во всех отношениях, особенно в плане технологий и маркетинга. В отличие от более консервативных американских лиг (НФЛ и МЛБ), они уже давно стали по-настоящему глобальным явлением и продолжают завоевывать рынки.

Ради этого они будут готовы сдвинуть начало матчей так, чтобы было удобно Азии или сыграют календарные матчи на другом континенте. Когда деньги зарабатывались преимущественно на домашнем рынке, у них была одна стратегия. Сейчас — совсем другая. И это единственный способ стать явлением на глобальном рынке.

7. Виртуальная реальность продолжит наступать

Смотреть матч с любой точки, крутить сколько угодно повторов, получать любую статистику мгновенно, видеть "глазами" каждого из игроков на поле — в 2017-м были лишь эксперименты. В 2018-м виртуальная и дополненная реальности станет серьезным делом. Особенно это касается ведущих американских лиг.

В минувшем году попытки тестовых версий предпринимались. Ошибки подшлифуют, продукт завернут в новую упаковку — и у болельщиков будет еще одна причина не смотреть телевизор.

8. Гаджеты будут сопровождать спортсменов везде

Когда вы платите спортсмену астрономические суммы, вы хотите знать о его состоянии абсолютно все. Так и будет — не только пульс, но и качество сна, необходимое для восстановления время и многое другое.

Английская премьер-лига уже разрешила использования гэджетов во время матчей (как и регби-юнион). В 2018-м слово за другими топ-лигами. Чем выше в чемпионате средняя зарплата, тем больше в клубах будут знать о состоянии спортсмена.

На технологии уже начали нанизывать не только здоровье, но и тренировки. В крикете уже есть автоматы-тренажеры для бэтсменов, которые могут смоделировать подачу любого более-менее стоящего боулера в мире. В других видах спорта до этого тоже скоро дойдет.

9. Количество киберспортсменов, заработавших миллион долларов, увеличится

По данным esportsearnings.com, уже 46 человек стали долларовыми миллионерами, профессионально занимаясь киберспортом. Подавляющее большинство — играя в Dota 2. Но на подходе — специалисты по League of Legends и Counter-Strike: Global Offensive.

Топовые турниры по киберспорту — уже настоящие мегасобытия с острой борьбой, отличным шоу, полными аренами на 20 тысяч зрителей и многомиллионными призовыми. Поклонники киберспорта с каждым годом из школьников становятся платежеспособными работающими "молодыми взрослыми". Трансляции в твитче все популярнее. Гонорары в киберспорте будут расти вместе с аудиторией.

10. Спорт будет все больше похож на компьютерные игры

Когда-то футбол породил компьютерные симуляторы. Сейчас власть FIFA и Pro Evolultion Soccer достигла таких размеров, что уже их гравитация влияет на настоящую игру. Футболисты обращают внимание, каковы их показатели в игре и даже разучивают "виртуальные" финты, подсмотренные в симуляторах. Уже появились истории о том, как на реальных футболистов оценивают по их показателям (весьма точным) в Football Manager.

В 2017-м запущено сразу несколько трансферных сервисов, максимально напоминающих футбольный менеджер. Можно зайти, посмотреть данные футболиста, длину контракта и прочие детали. Попытки создать "глобального электронного агента" могут и преуспеть: на переговоры с агентами уходит огромное количество времени. Все международные трансферы в ФИФА уже и так регистрируются исключительно в электронной системе FIFA TMS. Процесс переходов будет и дальше "оцифровываться".