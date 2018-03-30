3 апреля 2018 года в Москве состоится Betting Trends Forum – событие, которое объединит букмекеров, лидеров рынка, авторов лучших решений для беттинг-индустрии, представителей власти, регулирующих игорную сферу. Мероприятие включает в себя бизнес-конференцию и демозону.

Betting Trends Forum 2018 позволит обменяться идеями, обсудить актуальное состояние и прогнозы развития рынка, а главное – наладить с властями диалог на тему взаимовыгодного регулирования отрасли азартных услуг.

В этом году форум будет посвящен подготовке букмекерских компаний к чемпионату мира по футболу 2018.

Основные темы конференции:

- способы правильно подготовить свой бизнес к ЧМ-2018, чтобы получить максимальный доход;

-​ прогнозы рынка спортивных ставок;

-​ трендовые направления в азартной индустрии;

-​ особенности использования ICO и технологии блокчейна в беттинге;

-​ эффективные маркетинговые стратегии для привлечения игроков;

-​ инновационные технологии в спортивных пари;

-​ объединение онлайн- и офлайн-брендов для увеличения дохода;

-​ особенности реструктуризации бизнес-модели и стратегии для удовлетворения меняющихся потребностей клиентов.

В 2017-м Правительство РФ приняло ряд важных законопроектов, связанных с игорным бизнесом (введение целевых отчислений, разрешение рекламы и спонсорства, повышение налогов, борьба с нелегальными БК и договорными матчами).

В связи с этим в рамках дискуссионной панели Betting Trends Forum 2018 лидеры отрасли, представители правительства, поставщики и операторы беттинговых услуг поделятся своим видением будущего букмекерства, рассмотрят его в более широком контексте, чтобы совместно выработать оптимальную политику развития сферы.

Демозона

Betting Trends Forum – единственное в России беттинговое событие, которое сочетает в себе бизнес-конференцию и демозону.

Операторы смогут найти поставщиков оборудования, представителей онлайн-площадок для беттинга и онлайн-казино. Здесь же представят программные решения по маркетинговому продвижению и управлению бизнес-процессами.

Демозона Betting Trends Forum 2018 станет местом демонстрации перспективной игорной продукции, поиска инвесторов, новых партнеров и клиентов.

Организатор события – компания Smile-Expo. Участникам индустрии она известна благодаря ежегодному гемблинг-форуму Russian Gaming Week, а также игорным конгрессам в Грузии, Казахстане, Беларуси, Украине, Армении и Латвии.

Участники форума также получат дополнительный бонус – посещение киберспортивной бизнес-конференции eSPORTconf Russia 2018, которая будет проходить параллельно с Betting Trends Forum 2018 в соседнем зале! Это отличный шанс освоить перспективное направление ставок на турниры по компьютерному спорту.

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