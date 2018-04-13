14 апреля в Кремле вновь пройдёт Кубок мира по латиноамериканским танцам. Генеральный партнер - «Газпромбанк» (АО), официальный партнер - Авиакомпания NordStar.Соревноваться в самбе, румбе, ча-ча-ча и пасодобль будут профессионалы и любители. Для того, чтобы принять участие, в Кремль съедутся дуэты со всего мира. О том, кто из них считается фаворитом, как танец меняет людей и как вообще организовать мероприятие такого международного уровня, поговорили со Станиславом Поповым – президентом Российского танцевального союза(РТС) и бессменным устроителем Кремлевских Кубков.

Станислав Попов: Мы проводим Кубки и Чемпионаты по спортивным бальным танцам уже много лет. Конечно, это сложная работа – ведь каждый год нужно сделать мероприятие интереснее, необычнее, чем предыдущее и, при этом, провести его на очень высоком уровне. Всё-таки мероприятия РТС представляют всю страну, ведь на наши Кубки приезжают дуэты с мировой известностью и ведущие судьи.

В этом году мы осознанно сменили акценты полностью на латиноамериканскую программу. Обычно соревнования по латиноамериканским танцам перемежаются с Кубком по европейской программе, но 14 апреля в Кремле будут звучать только латиноамериканские композиции. Нам показалось, что это будет интересно публике и полезно для спортсменов.

Вообще такие мероприятия очень важны как для профессионалов, так и для любителей, ведь они дают возможность обменяться опытом, почерпнуть что-то новое для своего танца и вообще «себя показать и на других посмотреть». Для ведущих мировых пар это ещё и шанс подтвердить свой уровень на безупречном судействе – наша судейская бригада высокопрофессиональна.

В этом году будет очень яркая и насыщенная борьба – приедут пары из Италии, США, Канады, Франции, Великобритании, даже дуэт из Китая. Российским спортсменам придётся постараться, чтобы занять призовые места. Мы очень рассчитываем на блестящее выступление Кирилла Белорукова и Полины Телешовой, а также Ольги Урумовой и Никиты Бровко.

Мы знаем, что спортсмены сделают всё, что от них зависит, чтобы показать свой лучший танец. Надеемся, что обстановка в Кремле будет расслабленной, спокойной и красивой и это поможет участникам ещё полнее раскрыться.

Ещё один яркий акцент Кубка – это небольшие, но очень зрелищные соревнования в стиле Exhibition–международный турнир, который пройдет впервые в России. В Москве подобное можно увидеть только у нас, ведь состязания по Exhibition ещё только набирают популярность. В РТС за этот вид отвечает легенда жанра – танцор Виктор да Силва, наш друг и партнёр.

Exhibition – очень красивое и целостное зрелище. Каждый номер длится четыре минуты и за это время танцорам предстоит рассказать законченную историю со своим настроением, смыслом, драматургией. Музыка, костюмы, движения – всё работает на то, чтобы донести до зрителя сюжет. В этом танце есть элементы акробатики, балета, контемпорари и других стилей. И всё-таки он самобытен. Уверен, что эти соревнования получатся очень интересными!

И, конечно, за атмосферу вечера будет отвечать музыка. Мы вновь приглашаем наших друзей – музыкальный коллектив «Семь ветров» во главе с Георгием Мушеевым. Весенний вечер будет полон красоты, латиноамериканской энергии, радостных предчувствий и драйва.

Зрители также смогут сами выйти на знаменитый кремлевский паркет – будут специальные танцевальные паузы, во время которых все желающие смогут насладиться танцем. Так что желаю всем гостям, участникам и судьям великолепного весеннего настроения и прекрасного вечера! И со своей стороны обещаю сделать всё, чтобы этот турнир был незабываемым.