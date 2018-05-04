С каждым годом интерес к спорту и здоровому образу жизни растет. В России развитие спорта является одной из приоритетных задач государства. Для это строятся стадионы, спортивные площадки, открываются новые секции для детей и молодежи, создавая все условия для занятий спортом как для профессионалов, так и для любителей.

Кроме того, повышается актуальность мероприятий, направленных на развитие и популяризацию спорта и здорового образа жизни. Одним из таких значимых спортивных событий является Национальная Премия и Форум «Спорт и Россия – 2018», на которой лучшие компании получают заслуженные награды за поддержку спорта и здорового образа жизни.

Премия и Форум «Спорт и Россия - 2018» - это ежегодное мероприятие, призванное не только поощрять компании за вклад в развитие и популяризацию спорта, но и стать деловой площадкой, объединив за одним столом специалистов из разных областей.

«Форум – отличная возможность пообщаться с коллегами-смежниками, поделиться своим опытом и познакомиться с кейсами компаний, работающих в сфере спорта и ЗОЖ. С каждым годом к программе присоединяется больше партнеров, а это значит, что в отрасли происходят перемены к лучшему – реализовываются уникальные проекты, открываются информационные границы и появляются новые возможности. Мы рады быть частью этого процесса», – делится впечатлениями Ирина Туманова, заместитель генерального директора по операционной деятельности федеральной сети фитнес-клубов X-Fit.

Двухдневный форум, с которого началось это спортивное событие, открылся 26 апреля на Красной Поляне. Участники обсудили особенности спортивного спонсорства, механизмы государственно-частного партнерства в спорте, безопасность спортивных объектов, а также прогнозы на Чемпионат Мира по футболу.

Важной частью дискуссии стал вопрос развития российского спорта. Привлечение к занятиям спортом и стимулирование здорового образа жизни – мировой тренд. В таких условиях, фитнес-клубы выполняют огромный пласт работы и выполняют роль не только коммерческого предприятия, предоставляющего услуги, но и социально-ответственных фирм. Сергей Рощупкин, президент сети ФК Зебра, поделился своим мнением на этот счет: «Сегодня мы второй раз получили премию как лучшая спортивная сеть России. Это означает, что наша сеть продолжает лидировать на рынке фитнес услуг России. За этот год мы стали лучше. У нас были открыты новые клубы, в которых есть уникальные особенности, которых нет ни у кого в России. На территории клубов Зебра вы можете встретить: зал йоги в соляной пещере, уникальные дизайнерские бассейны, пляжный волейбол, пляжный кроссфит и многое другое. В наших клубах уже оздоровилось более 3 млн. россиян и мы будем продолжать популяризировать спорт и способствовать здоровью нации и дальше».

Форум подошел к концу. Каждый присутствующий узнал что-то новое, поделился своим опытом, принял участие в обсуждении актуальных вопросов. Но перед тем как сметить деловой костюм на вечерний наряд, представителей компаний ждал сюрприз. Официальный партнер мероприятия, компания THERMOS RUS LLC, подготовила подарки для каждого участника. О своем решении поддержать Премию рассказала руководитель отдела маркетинга, Анелия Монтес: «Компания THERMOS RUS LLC рада быть партнером юбилейной Программы «Спорт и Россия». Нашу продукцию выбирает все больше активных, целеустремленных и увлеченных спортом людей, стремящихся повысить качество жизни. Мы видим свою миссию во всесторонней поддержке идей здорового образа жизни и помощи в воспитании поколения чемпионов». Особое признание компании также выразила мастер спорта России международного класса, Яна Костенко.

Завершением мероприятия стала Торжественная церемония награждения лауреатов Премии. В роли ведущего выступил Юрий Розанов, известный российский спортивный телекомментатор, обладатель премии ТЭФИ в номинации «спортивный комментатор/ведущий спортивной программы» в 2012 году.

Получив заветные награды, участники поспешили поделиться впечатлениями. Генеральный директор BQ Владимир Пузанов: «Мы рады стать лауреатами в номинации «Лучший маркетинговый проект в области спорта». Цель нашего сотрудничества с ФК «Спартак» - это поддержка и популяризация спорта в России, а также повышение узнаваемости бренда BQ. Наш смартфон BQ Advance Spartak Edition – это уникальный продукт для российского рынка. Его уже по достоинству оценили как болельщики красно-белых, так и сами футболисты».

Среди лауреатов премии, получивших заслуженную награду, хотелось бы отметить следующие компании: Империал Парк Отель & SPA, курорт «Роза Хутор», Crocus Fitness, Сеть фитнес клубов Зебра, сеть фитнес-клубов X-Fit, компания BQ, БК "Лига Ставок", АО "ФК "Спартак - Москва", Издательский дом «Советский спорт», ZENDEN Group, AGT Communications Agency, Greenbet, ООО «Орифлэйм Косметикс», Корпорация Сибирское здоровье, «Академия Киберспорта СИТИЛИНК», АО "Международный аэропорт Шереметьево", REHAU, ООО "ПУМА-РУС", БК "Бинго-Бум", ACB – TV, Группа компаний IEK, НК «Роснефть».

Партнерами Премии выступили: THERMOS RUS LLC, ООО "Королевская вода", NATURA SIBERICA, Курорт «Роза хутор», компания «Семушка».