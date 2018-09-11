Ключевые выводы

Спорт – драйвер развития регионов

«Чемпионат мира по футболу дал новый импульс развития детского спорта и внимания к образованию в спорте. Мы сейчас переживаем огромную волну приема в детские спортивные школы, в детские секции», – Ольга Голодец, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

«Спорт, безусловно, является локомотивом, драйвером развития территории регионов, в чем мы все с вами убедились во время проведения чемпионата мира по футболу <…> Всего в России за последние 10 лет введено в эксплуатацию более 50 тыс. спортивных сооружений, и при этом более 90% из них находится в государственной или муниципальной собственности», – Татьяна Ремезова, ведущая программы «Вести», Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).

«Мы поменяли ментальность, мы поменяли восприятие, что спорт это не только нагрузка <…> это не обуза, это еще и бизнес, это еще и экономика, это еще рабочие места», – Алексей Цыденов, глава Республики Бурятия.

В России расширяется использование механизма ГЧП

«Применение ГЧП позволяет экономить странам от 15% до 20% государственных расходов. В России государственно-частное партнерство динамично развивается: если в 2010 году было всего 10 проектов общей стоимостью порядка 43 млрд, то, по сути, за 7 лет количество проектов увеличено кратно и составило 2500 таких вот проектов совершенно в различных сферах экономики», – Павел Колобков, Министр спорта Российской Федерации.

«Государственно-частное партнерство, как новый механизм, активно и динамично развивается <…> Что касается нашей темы, физической культуры и спорта, уже около 60 проектов ГЧП запущено, объем частных инвестиций – 12,5 млрд рублей», – Татьяна Ремезова.

«Мы регулируем сейчас тарифы, совместно с компанией Аэрофлот, они идут нам навстречу, и по итогам того года у нас прирост в области туризма составил свыше 30%», – Антон Зайцев, заместитель председателя Правительства Сахалинской области.

Банки предлагают кредитные продукты для инвесторов в спортивную инфраструктуру

«На сегодняшний день общий объем финансовой поддержки в области спорта корпораций составляет чуть больше 24 млрд рублей <…> Мы придумали, разработали, утвердили три кредитных продукта. Первый кредитный продукт, он в диапазоне от 1 до 5 млн рублей, это как раз те объекты, небольшие объекты спортивной инфраструктуры, которые являются окупаемыми и создаются достаточно быстро и эффективно частным предпринимателем», – Дмитрий Голованов, председатель правления, член наблюдательного совета АО «МСП Банк».

Проблемы

Отсутствие системного подхода к развитию спортивной инфраструктуры

«Нужно признать прежде всего то, что, к сожалению, все проекты, которые работают, они носят такой несистемный характер, они заработали, прежде всего, благодаря такой колоссальной административной поддержке и ресурсам тех инвесторов, которые реализовали эти проекты, тех руководителей регионов, которые продвигают этот проект», – Дмитрий Свищев, председатель межведомственной рабочей группы по вопросу развития государственно-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта при Правительстве Российской Федерации.

Нехватка денег у инвесторов для содержания спортивной инфраструктуры

«Люди инфраструктуру создают, но содержать ее потом, как правило, не могут, и здесь без муниципального заказа не обойтись», – Владимир Якушев, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Низкая окупаемость инвестиций в спортивную инфраструктуру

«Мы не видим должного интереса со стороны телевизионных вещателей, что ведет в свою очередь к малой смотрибельности <…> Как вторая проблема, это старые, устаревшие инфраструктурные проекты, где мы не можем в полной мере использовать весь свой маркетинговый потенциал как спонсор», – Виктор Лукьянов, начальник управления стратегии развития бренда Банка ВТБ (ПАО).

Зависимость от иностранных производителей спортивного оборудования

«ГЧП в спорте это ведь не только спортивные объекты, это ведь еще и производство спортивного оборудования и инвентаря <…> В 2017 году российский спортивный рынок <…> оценивался в 600 млрд рублей, где доля российского производства всего 10% была», – Талия Минуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан.

Решения

Координация участников проектов ГЧП

«Сейчас обеспеченность спортивными объектами в спорте составляет порядка 50%, и мы считаем, что за счет частных инвестиций в короткий срок мы можем повысить обеспеченность на 20%, но для этого нам нужна, конечно, как я говорил вначале, координация вот этих всех субъектов, кто реализует эти проекты», – Павел Колобков.

Принятие региональных программ развития спорта

«Какие критерии останавливают и тормозят – сроки. Сроки, мы с вами понимаем, что можно в докладах писать 300-400 дней, как говорят, но <…> быстрее чем за два года, конечно, не реализуется проект ГЧП <…> Выход один – это бить на опережение, здесь очень важно, чтобы именно администрация края, области внимательно изучила дефицит спортивных сооружений, дефицит тех спортивных объектов, которые необходимы, и реализовывала проекты. Что нужно сделать? Нужно сделать простые вещи, принять на высшем областном, региональном уровне программу развития спорта, выделить участки земли, подготовить исходно-разрешительную документацию», – Дмитрий Свищев.

Активная политика в сфере маркетинга

«Я считаю, что нам всем, с регионального до федерального уровня, необходимо тратить деньги и человеко-часы в маркетинг и продвижение своих российских и локальных стартов», – Александр Бречалов, глава Республики Удмуртия, сопредседатель Центрального штаба ОНФ.

Создание фонда софинансирования проектов

«В прошлом году был отчет Счетной палаты по поводу неэффективных программ, из данных программ возможно создать фонд софинансирования, который сможет обеспечить создание новых объектов. Вопрос обеспеченности объектов я предлагаю решать с Центробанком по вопросу изменения системы резервирования под реализацию проектов <…> И это позволит, как раз, массово реализовать новые инвестпроекты, и данный фонд софинансирования и будет являться господдержкой», – Анна Беличенко, председатель Организационного комитета ежегодной общественной премии «Регионы – устойчивое развитие».

Напомним, что четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. «Советский спорт» является информационным партнером спортивной программы форума.