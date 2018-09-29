Одной из тем было будущее спортивного контента на ТВ и в интернете. С некоторыми из прозвучавших точек зрения знакомим вас в этом материале.

Тина Канделаки, генеральный продюсер телеканала «Матч-ТВ»:

- Спорт в интернете никогда не сможет победить спорт на традиционном ТВ. Вот только один пример: мы все смотрим свои гаджеты вертикально. Еще несколько лет назад мне все всегда кричали: «Тина, не снимай вертикально, переверни смартфон и снимай горизонтально – смотреть будет неудобно». Но теперь уже и не говорит никто – все всё равно смотрят вертикально. Это привычка.А раз всем удобно смотреть с вертикальной камерой, то значит в кадре должно быть не больше двух человек. Иначе ничего не рассмотришь. Попробуйте посмотреть на смартфоне батальную сцену? Не получится! Потому и футбол не уйдёт с ТВ - там просто смотреть удобнее.

Петр Шепин, коммерческий директор «Первого канала»:

- Не только интернет, соцсети, но и телевещатели предлагают нестандартные ходы. Во время чемпионата мира предлагалось, например, выбрать для точки просмотра так называемую субъективную камеру. Но многие ли будут смотреть все 90 минут на ногу Месси? Или на какие-то иные точки? Максимум – 20 процентов от всех, кто хочет посмотреть матч. Это больше маркетинговая история, чем реальная работа для телезрителя.

Пётр Макаренко, компания «Телеспорт»:

- Снять сериал сегодня уже можно на телефон, это реальность –по сути, в кармане уже есть полноценная съемочная группа. А в спорте очень многое зарегламентировано. Прописано, как снимать, откуда снимать и какую картинку показывать.

Кардинально ЧМ ничего не изменил в поведении болельщиков и в их привычках. Мы ведь не знаем, как смотрели бы ЧМ, если б наша сборная быстро проиграла. Обычно следует разочарование, но через 3-4 месяца все восстанавливается. Глобально ничего не поменялось. Так и этот успех на чемпионате, по большому счету, ничего не поменял.

Петр Шепин:

- Да, во время февральского хоккейного финала на Олимпиаде была та же история. 10 процентов понимало, что нет ничего глупее, чем всерьез переживать, победим или не победим. Слишком уж несерьезный соперник был с той стороны. Но 90 процентов привыкло всегда и везде болеть за тех, кто в красных футболках. Но и та победа глобально не повлияла на рейтинги.

Александр Володин, директор стратегических партнерств сети Одноклассники:

- Есть разовые акции, а есть масштабные. Их сложно сравнивать. Мы показывали в прошлом сезоне эль классико, показывал Первый канал. И там, и там – примерно по 2,2 млн зрителей. Это сопоставимая история, но это уникальный случай. А если брать Олимпиаду в Пхенчхане, то на ТВ было 9,2 млн, а у нас – 30. Но у нас есть те возможности, которых не может быть на ТВ: девять параллельных потоков, 120 часов в сутки.