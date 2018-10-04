Зачем ведущие компании, включая Jaguar, создают в нем свои команды. И как эта серия влияет на развитие и производство современных электромобилей.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Спорт двигают энтузиасты. Автомобильный спорт – тем более. Так было всегда. И остается теперь. В истоках любого – пусть даже самого масштабного проекта – всегда лежит идея. Дерзкая. Смелая. И неожиданная. «Формула-Е» - не исключение.

Не все ведь изначально верили, что эта серия получится успешной. Прошло четыре года с момента первой гонки – и мы можем признать, что «электро-Формула» вошла в пятерку лучших серий мира! По популярности. По росту интереса среди зрителей. По своей значимости в мире автоспорта. И по престижности – само собой.

Тут выступают сплошь звезды. Тут большинство парней когда-то ездили в «Формуле-1». Тут есть фамилии Прост и Пике – сыновья двух легенд автоспорта входят в список претендентов на титул! А выступал еще и Сенна-младший (правда, не сын, но племянник великого Айртона). Тут есть мастодонты и зубры – вроде Ника Хайдфельда. Тут есть пилоты, которым только прочат великое будущее (как, например, Митч Эванс). Тут японец Камуи Кобаяши выступает под флагом Монако, поскольку именно в этой стране получил последнюю лицензию от ФИА. Да, тут возможны любые чудеса! 20 машин на старте. В самых красивых мегаполисах планеты – от Рима до Гонконга и Нью-Йорка. На суперсовременных болидах. Борьба – на каждом метре трассы. В течение всей дистанции гонки. Бескомпромиссная, интригующая и захватывающая. То, что так редко встретишь в других сериях. Неудивительно, что популярность «Формулы Е» растет стахановскими темпами. Десятки тысяч зрителей на трибунах. Миллионы болельщиков у экранов. Кто думал, что внимание к новой серии так быстро вырастет за четыре года?

А секрет прост. Во-первых – людям нравится интрига. А во-вторых – люди уже заглядывают в будущее. В то самое будущее, где цена на бензин больше не будет волновать автовладельцев, как сейчас. Где все пересядут на электромобили. Бесшумные, экологичные, немаловажно – экономные! - и быстрые. Ничто не приближает это будущее так резко, как «Формула-Е». Отсюда – и такой интерес к этой серии. Не только от болельщиков. Но и со стороны крупнейших автомобильных компаний.

ЭЛЕКТРОБОЛИДЫ

Вся суть «Формулы Е» - в электричестве. Точнее – в продвижении электродвигателей. Наглядно показать, что с такой силовой установкой болиды могут быть столь же быстрыми, как в той же «Формуле-1». Так задумывалось еще в 2012-м, когда появилась идея создать чемпионат. Такой концепции организаторы следуют и теперь – когда прошло уже четыре сезона «электрической Формулы».

Болиды – быстрые, да! Мощность – до 250 л.с. (180 кВт в предстоящем сезоне). И это – только в гоночном режиме. В квалификации ее можно поднять почти вдвое. Разгон 0-100 км/ч – менее 3 секунд. Максимальная скорость – 225 км/ч, и то - лишь из-за ограничения по регламенту. Для городских трасс (а в «Формуле-Е» выступают лишь на таких) – более, чем достаточно! На дистанцию гонки одной батареи не хватит, так что пилоты выступают на двух машинах по ходу заезда. Смена болида на пит-стопе – отдельный элемент, который добавляет интриги и драйва. Следить за этим – реально интересно!

Один из базовых приоритетов серии – экономия. В первую очередь – на содержании команды. Бюджет «конюшни» в год может составить 3-5 миллиона евро. Копейки по сравнению с той же «Формулой-1»! Но в этом и смысл. Показать всему миру, что устраивать интересные гонки вполне возможно без многомиллионных затрат. При этом изначально в целях той же экономии чемпионат предполагался в жанре «моносерии». Один производитель шасси, один производитель двигателя. На все «конюшни».

Вот тут возник нюанс.

Ведь главная задача – развивать электрические силовые установки! А какое развитие без конкуренции? Концепцию серьезно изменили. Уже со второго сезона (первый прошел в 2014-2015 годах) от моносерии отказались. Шасси оставили одно для всех. А вот по части самих двигателей производителям дали карт-бланш. Идите все, кто хочет! Соревнуйтесь! Доказывайте, что вы – прогрессивнее, сильнее, смелее, успешнее остальных!

И этот шаг принес плоды. Производители откликнулись. Всем захотелось принять участие в гонке. Не в смысле – в гонке на трассе. А в смысле - гонки разработчиков. И инженеров. В «Формулу-Е» пришли ведущие автокомпании. И «Ягуар» был в первых рядах.

ПРОГРЕСС JAGUAR

- Сегодня мы открываем новую главу в истории Jaguar Racing, - рассказывал тогда Герд Мойзер, председатель Panasonic Jaguar Racing, - Мы рады вернуться в автомобильный спорт и стать первым производителем автомобилей премиум-класса, который участвует в «Формуле-Е». Будущее меняется, и мы – часть этих перемен. Мы рады, что новое поколение поклонников Jaguar Racing сможет разделить с нами это захватывающее приключение.

- В ближайшие пять лет автомобильную отрасль ждут более значительные перемены, чем те, что произошли за последние три десятилетия, - добавил директор по разработке модельного ряда Jaguar Land Rover Ник Роджерс. – Этот чемпионат позволит испытать наши инновационные технологии в экстремальных условиях. Мы будем учитывать всю полученную информацию при разработке новых продуктов. В Jaguar Land Rover трудится 9 000 инженеров, и на их профессионализм мы будем опираться в работе, конечная цель которой – раздвинуть границы применения электрических технологий в автоспорте.

Команда Jaguar дебютировала в «Формуле-Е» в сезоне 2016-2017 и уже на четвертом этапе – в Мексике - новозеландец Митч Эванс едва не поднялся на подиум. Первый год принес немало опыта и позволил добиться серьезного прогресса перед очередным чемпионатом. Не обошлось без изменений в составе – напарником Эванса вместо британца Адама Кэролла стал бразилец Нельсон Пике – сын трехкратного чемпиона мира «Формулы-1» и сам бывший пилот этой серии. Результаты серьезно улучшились. В сезоне 2017-2018 Митч стал третьим в Гонконге и регулярно претендовал на подиум, как и его новый партнер. Если в первый год Panasonic Jaguar Racing заработала 27 очков, то во втором – уже 119, а оба ее гонщика вошли в десятку лучших общего зачета!

- Мы сделали большой шаг вперед, - признал директор команды Джеймс Баркли. – Считаю, что мы стали лучшими в плане прогресса. За прошедший год мы получили массу опыта и заработали очки практически в каждом заезде. Мы обязательно учтем свои ошибки и проработаем их к новому сезону. Хотел бы поблагодарить всю команду и наших партнеров за их самоотдачу и труд. Нам всем предстоит работать еще усерднее, чтобы к началу нового чемпионата стать сильнее, выносливее, лучше.

ЧЕГО ЖДАТЬ В НОВОМ СЕЗОНЕ?

Очередной чемпионате «Формулы-Е» стартует 15 декабря в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде. И Jaguar Racing, если продолжит прогрессировать прежними темпами, явно будет бороться за победу. Не только на отдельных этапах. Но и в общем зачете. Цель именно такова – занимать исключительно высшие ступени пьедестала в каждой гонке. Состав пилотов подтвержден – Нельсон Пике-младший и Митч Эванс продолжать выступать за команду. Хотя главное даже не в этом. Главное – в Jaguar Racing подготовили новую силовую установку, которая должна принести весомое преимущество над конкурентами.

Сама установка разрабатывалась в рамках миссии «Race to Innovate» - «Гонка во имя инноваций».

Среди уникальных элементов агрегата представлены мотор-генераторная установка (MGU), карбидокремниевый модульный инвертор, трансмиссия, охлаждающая система, подвеска, блок управления двигателя (MCU) и новое программное обеспечение. Количество оборотов усовершенствованной мотор-генераторной установки превышает 30 тысяч в минуту – вдвое больше, чем у болидов «Формулы-1» 2018 года. Это позволяет Jaguar I-TYPE 3 разгоняться с места до 100 км/ч всего за 2,8 секунды. Повышенная эффективность вкупе с сохраненной массой делают новый двигатель мощностью 335 л.с. на 25 процентов эффективнее, чем у предыдущей версии болида – I-TYPE 2. В целом Jaguar I-TYPE 3 получил около 800 доработок по сравнению с предшественником. А вместе Jaguar I-TYPE 2 и I-TYPE 3 получили свыше тысячи улучшений за прошедшие два сезона!

Усовершенствованная технология батареи позволяет Jaguar и всем остальным командам-участницам чемпионата избежать обязательной смены болида в середине заезда. В предстоящем сезоне Formula E будет введен режим «Attack Mode»: в течение определенного времени и после преодоления специальной зоны пилоты смогут проехать участок трассы, используя болид на максимальную мощность. Когда пилот активирует «Attack Mode», светодиодные фары Halo (новая технология безопасности, сертифицированная FIA) меняют цвет, что позволяет зрителям понять, кто из пилотов движется с максимальной мощностью.

- Jaguar Racing достигла больших успехов за то небольшое время, что мы участвуем в «Формуле-Е», - отмечает Баркли. - И мы рассчитываем, что с премьерой нового гоночного болида мы добьемся еще больших результатов. Все команды присоединились к чемпионату на одинаковых позициях и практически в одно время. Но мы стали единственной командой, которая разработала силовой агрегат собственными силами, что сможет дать нам существенное преимущество. Современные технологии развиваются невероятно быстрыми темпами, и новое поколение болидов станет прекрасной экспериментальной платформой, призванной помочь нам в разработке батарей повышенной мощности для наших серийных электрокаров.

РАДИ ЧЕГО ВСЕ ЭТО?

В конце концов – ведь чем прекрасен автоспорт? Помимо, собственно, жаркой борьбы на трассах? Он – двигатель прогресса. Он позволяет придумать, создать и проверить в экстремальных условиях технологические решения будущего, которые рано или поздно приходят в обычную повседневную жизнь. Даже такой простейший элемент, как зеркала заднего вида, впервые появились именно на гоночных машинах! И в автоспорте в самом по себе нет особого смысла, если он не приносит пользу автомобилестроению в целом.

А он приносит!

Именно этим так ценна «Формула-Е». Сейчас, в эпоху, когда электромобили становятся все популярнее. Если вы не профессиональный пилот, то вряд ли сядете за руль болида, на котором выступают в чемпионате мира. Но вы можете сесть в Jaguar I-Pace – электрический кроссовер, словно прибывший из будущего. В котором собрано все лучшее, что есть сейчас в распоряжении инженеров. То, что опробовано в том числе в «Формуле-Е». И поверьте – восторг вы испытаете не меньший, чем от настоящего болида.

А выглядит I-Pace даже ярче и круче!